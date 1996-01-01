Новый формат Альфа-Банка

В рамках расширения региональной розничной сети Альфа-Банк открыл во Владивостоке первое отделение нового формата по обслуживанию физических лиц - Кредитно-кассовый офис "Владивосток-Приморский".

Расположенный в самом центре приморской столицы, на ул. Фокина, 19, он увеличивает оперативность обслуживания клиентов, предоставляя им новые возможности, недоступные в прежнем формате работы и не имеющие аналогов в других банках.

Досье Альфа-Банк образован в 1990 г. и является одним из крупнейших банков РФ по величине активов и собственного капитала, обслуживая более 45 тыс. корпоративных клиентов, свыше 2,4 млн физических лиц и имея 229 отделений и филиалов в РФ и за рубежом. Широкомасштабная кампания Альфа-Банка по открытию ККО началась в августе 2005 г. В настоящий момент они функционируют в 36 городах России и еще в 40 откроются до конца года.

Новый формат обслуживания физических лиц заметно превосходит уже представленные на приморском рынке банковских услуг более высоким уровнем сервиса. Его главная особенность заключается в том, что клиенты Альфа-Банка в любом офисе России получают доступ к полному спектру услуг банка.

Являясь полнофункциональным отделением, кредитно-кассовый офис работает 6 дней в неделю, с 9.00 до 20.00, а дополнительная зона "24х7" с режимом обслуживания on-line позволяет клиентам круглосуточно осуществлять до 90% возможных операций по управлению своими счетами. Тем самым Альфа-Банк подтверждает следование принятой концепции "Банк идет к людям".

Среди банковских продуктов, доступных исключительно в формате ККО, немало уникальных. Так, кредитная карта Альфа-Банка имеет грейс-период (беспроцентное обслуживание) 60 дней (!)." А направленная на женскую аудиторию "Альфа-Банк-Cosmopolitan" - представляет две карты одновременно: основную и стильную Mini-карту в виде брелока, с которой можно совершать все расчеты, кроме операций в банкомате. Обладательницы "Альфа-Банк-Cosmopolitan" получают солидные скидки - от 15% и выше - в магазинах и салонах красоты, ресторанах и фитнес-центрах. Неудивительно, что годовой запас этих карт разошелся за 2 месяца.

А открыв карту "Аэрофлот-Mastercard "Альфа-Банк", держатель автоматически приобретает возможность доступа к еще одной уникальной программе: расплачиваясь картой за покупки, за каждый потраченный доллар (либо 30 руб.) клиент получает мили, которые затем можно обменять на премиальный авиабилет "Аэрофлота" в любую точку мира.

Но самым оригинальным предложением ККО, которым не может похвастаться ни один из других банков, являются каналы самообслуживания, в том числе дистанционные. Это и телефонный центр "Альфа-Консультант" с круглосуточной поддержкой клиентов побесплатной линии, и банкоматы "Альфа-Кэш", работающие не только на выдачу, но и на прием денег, и позволяющий быть в курсе всех операций по вашей карте "Альфа-Чек", и интернет-банк "Альфа-Клик", обеспечивающий управление счетами одним "кликом" компьютерной мыши...

Впрочем, более подробную информацию об этих и других продуктах Альфа-Банка можно узнать непосредственно на ул. Фокина, 19 и по тел. 8-800-2000-000.