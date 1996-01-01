"Трилитон": невероятные, но реальные результаты

...В Ливане, в плодородной долине Бекаа, в 85 километрах к северо-востоку от Бейрута, расположен Баальбек, некогда одно из самых священных мест на Земле. Тысячелетиями храмы Баальбека значились среди чудес древнего мира. Но одна из построек по сей день остается загадкой для человечества. Это Трилитон, или Чудо трех камней.

Три гранитных блока Трилитона образуют шестой видимый ряд кладки стены храма, и каждый из этих невероятно огромных камней достигает в длину в среднем 21 метра, в высоту 5 метров и в ширину 4 метра. Весят они по 800 тонн каждый! Мишель АЛУФ, бывший хранитель Баальбека, писал: "...несмотря на свои грандиозные размеры, камни так аккуратно сложены и так точно соединены друг с другом, что между ними почти невозможно просунуть даже иголку. Никакое описание не может дать сколько-нибудь точное представление о том потрясающем впечатлении, которое производит на наблюдателя вид этих гигантских блоков".

Год - это много

Это чудо древнего строительства, как символ почти невероятных, но достижимых возможностей, и дало имя новой торговой марке "Трилитон", объединяющей группу высококачественных строительных материалов, произведенных на современном оборудовании. Всего лишь в 2006 г. на Владивостокском бутощебеночном заводе (ВБЩЗ) был введен в эксплуатацию первый бетонно-растворный узел (БРУ) производительностью 120 куб. м/ час, а уже через год "Трилитон" превратился в три современных, полностью автоматизированных бетонно-растворных узла. Два во Владивостоке и один в Артеме.

И сегодня, несмотря на молодость и достаточно серьезную конкуренцию на рынке, "Трилитон" уверенно занимает лидирующие позиции. В пользу бетонных смесей общестроительного назначения, для бетонных конструкций, растворных смесей, применяемых для каменной кладки и монтажа с конструкций торговой марки "Трилитон", делают выбор многие строительные компании Владивостока, а также многочисленные хозяева частных коттеджей, домов, гаражей. С вопросом о секрете успеха торговой марки "Трилитон" мы обратились к начальнику бетонно-растворного узла - Илье НЕМАЛЬЦЫНУ.

За качеством не постоим

- Думаю, главная причина - высокое качество! - говорит Илья Александрович. - Сегодня мы производим все востребованные марки бетона и раствора от марки "100" до марки "400", у каждого из них своя рецептура, которая соблюдается неукоснительно. Для этого на заводах работает собственная лаборатория, которая и отвечает за качество каждой марки бетона. Здесь испытываются прочность изделия, его гидротехнические характеристики, а также морозостойкость и водонепроницаемость. Наша лаборатория работает со сторонними организациями и делает независимое заключение о качестве бетона.

Так что прежде чем запустить ту или иную марку бетона, сначала проводится "репетиция" ее качества. С апреля нынешнего года на территории БРУ работает и химический цех, что дает возможность использовать при производстве бетона различные специализированные добавки, такие как BASF (Германия), SIKA (Дания), Полипласт (Россия, Первоуральск), ДальЦентрПРИКАД (Россия, Владивосток, МК). Вручную делается замес, отливаются контрольные кубы, а через 7 суток специалисты смотрят контрольные показания. Через 28 дней готово окончательное заключение - стоит ли работать на данных материалах или нет. Как вы понимаете, при столь жестком контроле, иного ответа, кроме как "да", и быть не может!

Умные машины в умных руках

Когда определенная марка бетона опробована, данные вносятся в компьютер - и дальше весь процесс идет только в автоматическом режиме производственными объемами. А объемы, надо сказать, очень приличные! Производительность каждого из двух современных бетоносмесителей -120 "кубов" в час. И каждым управляет всего лишь один человек.

Все, что происходит на конвейерах и в 4 бункерах двухкубового бетоносмесителя, оператор Кирилл КИРИЛЛОВ видит на мониторе компьютера - дозировку загружаемого песка и щебня, необходимые для данного вида бетона добавки. Затем компьютер сообщает: идет загруз миксера, который производится всего 4 минуты. Все! Машина с продукцией может отправляться по назначению.

- Я полтора месяца работаю на этом предприятии, - рассказывает Кирилл, - и благодаря полной автоматике мне понадобилась всего неделя, чтобы втянуться в процесс. Это действительно предприятие XXI века!

Все для любимых клиентов!

- Наши заводы - одни из самых передовых по технологиям, - говорит начальник бетонно-растворного узла Илья Немальцын. - Здесь все компактно и удобно. Раньше я работал совершенно в другой области, но, придя сюда, понял, что производство - это такая интересная штука! Оно захватывает, и хочется стремиться к новым горизонтам, постоянно совершенствоваться. Сейчас, например, мы работаем над тем, чтобы увеличить производство высокомарочного бетона, улучшить обслуживание клиентов.

Работе с клиентами здесь уделяют особое внимание. "Самое главное в общении с заказчиками, - рассказывает диспетчер Андрей ОЖЕГОВ, - максимально донести информацию о нашей продукции. Клиенты ведь бывают разные - например, специалисты-строители, которые точно знают, какая марка бетона им необходима, и частные застройщики, им необходимо более полно рассказать о бетоне и даже помочь определиться в выборе. Мы всегда находим взаимопонимание - для этого и работаем!".

Немаловажным фактором для клиентов является наличие у предприятия собственного автопарка. На сегодняшний день это 14 японских миксеров. Машины с фирменным логотипом "Трилитон" уже известны в городе - они быстро обслуживают всех своих заказчиков. В любое время суток и в любой день недели заказ обязательно доставят по месту назначения, так как предприятие работает без выходных (даже в праздники) и в круглосуточном режиме.

Говорить о том, что это современное, перспективное, удобное производство, с модернизированным импортным оборудованием, собственной железной дорогой и площадкой на 3000 кубов под песок и щебень, можно еще долго и много. Но все же главное - люди. Каждый на своем месте с удовольствием и полной отдачей трудится. Поэтому бетон создается с хорошим настроением! А значит, и строительство будет идти отлично, ведь "Трилитон" - это марка!

Денис ***********, управляющий ВБЩЗ, выпускник Владивостокского строительного техникума, на собственном опыте знает - и что такое на стройке рабочим быть, и как цехом управлять, и как с нуля поднимать новое производство.

- Денис Александрович, какими производственными победами может гордиться сегодня "Трилитон"?

- За первый год работы продвижение предприятия было очень хорошим. Несмотря на наличие конкурентов, наш бетон берут благодаря его основным преимуществам - высокому качеству, а также скорости производства и доставки клиентам. В среднем мы производим свыше 300 кубов бетона ежедневно, и при этом нет никаких очередей и ждать никому не приходится. При необходимости мы способны изготовлять больше.

- Пройдя по заводу, мы поняли, что это - передовое, современное производство.

- Вы правы. Заводы изначально планировались в самом "современном" стиле - компактном и мобильном. Судите сами: для работы одного завода, не считая водителей машин, необходимо всего-навсего 2 человека - оператор и диспетчер. Все управляется автоматически, и вы видели: нет никаких "старорежимных" рычагов. Но пределов совершенству не бывает, и мы постоянно совершенствуемся.

- Что в перспективе?

- Мы производим товарный бетон от марки 75 до 350, тяжелый бетон от марки 350 до 650, но сейчас проводим испытания других марок. В скором будущем "Трилитон" планирует выпускать высокомарочные бетонные смеси от М600 до М1000. Также мы готовимся к строительству моста на остров Русский через бухту Золотой Рог и планируем поставить во Владивостоке полностью автоматизированный асфальтобетонный завод. Недавно введен в строй бетоносмесительный узел в Угловом, а в перспективе мы выйдем за пределы края.

- Техника техникой, но ведь ею управляют люди?

- Совершенно верно, человеческий фактор самый важный даже при полной автоматике. Мы можем гордиться: на нашем предприятии - отличные, высококвалифицированные специалисты, которые очень быстро учатся работать с новыми технологиями. Хочу поблагодарить всех за работу и надеюсь, что в дальнейшем нас ждут новые победы!

Мы всегда готовы к сотрудничеству и рады видеть новых покупателей. По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам:

диспетчер ВБЩЗ (г. Владивосток): (4232) 77-80-67;

диспетчер БРУ в г. Артеме: (4232) 70-69-83;

офис продаж ДВ-Цемент: (4232) 32-52-52.