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"Стикс-П" подтвердил финансовую надежность
Проанализировав финансовое состояние приморской ритуальной компании "Стикс-П", "Азиатско-Тихоокеанское рейтинговое агентство" присвоило ей рейтинг B1, свидетельствующий о высокой степени надежности предприятия.
В ходе анализа выяснилось, что основные показатели производственно- коммерческой деятельности, финансовое состояние и уровень корпоративного управления "Стикс-П" находятся на достойном уровне, а проблемы в основных сферах деятельности отсутствуют. Тем самым, безупречная репутация компании, сложившаяся за 11 лет работы на рынке, подтверждена теперь еще и документально.
Впрочем, это далеко не единственное свидетельство профессионального признания предприятия. "Стикс-П" регулярно подтверждает высокое качество предоставляемых услуг на российских и международных выставках, получая золотые и серебряные медали, грамоты и дипломы. Что неудивительно, ведь для того чтобы отвечать запросам клиентов, специалисты компании постоянно совершенствуют свои знания на профессиональных мероприятиях, посвященных развитию похоронной отрасли и формированию нормативно-правовых документов по похоронному делу.
Что же касается факта присвоении рейтинга B1, то это еще одно подтверждение ответственности и порядочности компании, возрождающей исконные традиции культуры погребения.
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