От икры к сертификатам

Отраслевые объединения бизнеса оказывают все большее влияние на экономику страны. На Дальнем Востоке рыбацкие общественные организации существуют уже более 10 лет. Однако время диктует свои правила, и рыбаки начинают объединяться не только по отраслевому признаку, но и для выработки единой экономической стратегии.

Почти год назад на Дальнем Востоке была создана некоммерческая организация "Ассоциация добытчиков минтая". И сегодня, в канун профессионального праздника - Дня рыбака, - руководители ассоциации уверены, что их организация смогла не только объединить рыбодобывающие компании, но и повлиять на ситуацию на рынках сбыта.

- Последние годы рыбодобывающие предприятия несли потери от падения цен на икру минтая. Об этом много говорили на различных совещаниях, но по факту государство не могло пресечь массовое браконьерство. Вы взяли на себя эту функцию. Правда, когда создавалась ассоциация, многие не верили, что ей удастся то, что не смогли сделать государственные мужи. Как вам это удалось?

Президент ассоциации Игорь ЕВТУШОК:

- Прежде всего, мы смогли собрать под свое крыло крупнейшие рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока: "Океанрыбфлот", "Ролиз", "НБАМР", "Дальморепродукт", "Дальрыба", "ТУРНИФ", "ИНТРАРОС", "КАМЧАТИМПЭКС", "Магаданрыба" и другие - всего 25 компаний Приморского и Хабаровского краев, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей. И никого не пришлось сильно убеждать. Объединение рыбаков, добывающих минтай, просто назрело. Тянуть с решением наболевших проблем было уже нельзя. Ведь хаотичная нескоординированная деятельность рыбопромысловых компаний на промысле и на внешнем рынке, их слабое взаимодействие с регулирующими органами, недостаточное взаимодействие с научными структурами привели к тому, что рынок икры минтая весной 2006 г. просто рухнул.

Компании стали нести колоссальные убытки. Судите сами. Фирмы, работающие на рынке Японии, в течение последних пяти лет постоянно увеличивали объемы поставок икры минтая. Так, если в 2002 г. на рынок Японии было поставлено 12 тыс. тонн, то уже в 2006 г. почти 30 тыс. тонн. Отсюда и резкое падение цен - с $15 тыс. в 2001 г. до $9 тыс. за тонну в 2005-2006 гг. В такой ситуации минтаевый промысел стал терять рентабельность. Помимо этого в погоне за прибылью минтай начали попросту "вырезать". Из-за нерационального, даже варварского промысла запасы минтая истощились.

Мы пришли к пониманию того, что стабильный промысел этого высокоценного объекта - задача государственной важности. Ведь это не только экономика предприятий, это экономика края, государства, продовольственная безопасность России. Сегодня, когда итоги путины этого года подведены, можно говорить о том, что стратегическая задача решена. В целом по ассоциации выход икры был в рамках нашего соглашения - 4,5%. Хотя компании, не входящие в нашу ассоциацию, показывали выход икры гораздо больше. Но это уже не так страшно, так как нам удалось прекратить падение цен на икру в Японии. Более того, наша картельная политика привела к тому, что цены на японском рынке пошли вверх. Причем даже японская сторона не верила, что такое возможно за столь короткое время.

- Известно, что вы работаете над революционным проектом, который, если будет принят, разделит промысловый сезон добычи минтая на две составляющие. Что это даст рыбакам?

- Возможность регулировать цены на рынках сбыта минтая. В действительности тот же рынок икры в Японии достаточно консервативен. Японцы потребляют определенное количество икры, причем их рынок ориентируется не на количество, а на бюджет. На практике их "икряной" бюджет из года в год почти не меняется. Если мы поставляем много икры в один короткий временной период, то цена падает, и на этот бюджет они могут купить большие объемы. Если меньше, то цена растет, и объемы закупок уменьшаются. Разделение сезона даст возможность не выбрасывать на рынок большое количество продукции в короткий промежуток времени. Поэтому российским рыбкам не нужно будет "перелавливать" минтай. В конечном счете это позволит значительно снизить промысловую нагрузку на объект. С нами полностью согласна рыбная наука. Поэтому мы заключили договор с ТИНРО - Центром, и они в рамках договора готовят научное обоснование, которое потом нужно будет согласовывать во ВНИРО, Минсельхозе, ФАР.

- На последнем съезде рыбаков речь шла о том, что российские компании просто обязаны проходить сертификацию. Иначе их продукция может потерпеть фиаско на международном рынке.

Вице-президент Ассоциации добытчиков минтая Григорий АБОВСКИЙ:

- Ассоциация добытчиков минтая совместно с ТАВЕЛ Сертификейшн Инк. (Галифакс, Нова Скотия, Канада) подписала контракт на выполнение предварительной оценки MSC промысла минтая в российской части Охотского, Берингова морей на соответствие Стандарту устойчивого рыболовства MSC. Данная деятельность необходима для более глубокого понимания Стандарта устойчивого рыболовства Морского Попечительского Совета (MSC) и его возможного применения к промыслу минтая (Theragra chalcogramma) в российских водах Охотского и Берингова морей. В результате проделанной работы ТАВЕЛ Сертификейшн Инк. предоставит отчет, который определит сильные и слабые стороны рыбной отрасли по трем принципам MSC. В частности, ТАВЕЛ Сертификейшн Инк. предлагает, чтобы отчет о предварительной оценке касался вопросов рыбной отрасли и либо давал рекомендации по проведению полной оценки, либо определял краткосрочные и долгосрочные задачи до начала полной оценки. Предварительная оценка будет проводиться поэтапно руководителем сертификационного проекта из ТАВЕЛ Сертификейшн Инк. и экспертом по ресурсам. Руководитель сертификационного проекта отвечает за правильное проведение предварительной оценки, проверяет наличие различной информации, а также обеспечивает сбор всей необходимой информации для подготовки полной сертификационной оценки. Главная задача эксперта по ресурсам состоит в помощи при собеседовании со специалистами рыбной отрасли и регулирующих органов и в изучении имеющейся документации для определения ее соответствия принципам и критериям MSC.

Мы думаем, что процесс сертификации займет не один и не два года. Однако без этого выходить на европейский рынок сбыта будет сложно. Торговые сети без данной сертификации могут не брать рыбу на реализацию. Такие прецеденты в Европе бывали. Там много общественных экологических организаций. Им достаточно наклеить на ящик "стикерс", что это браконьерская рыба, и потребитель будет бойкотировать продукцию.

- Какие планы на перспективу? Ведь у рыбаков проблем меньше не становится.

Исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Александр ТАШКИН:

- Будем продолжать работать в заданных направлениях. В основном это касается подготовки законотворческих инициатив и проектов нормативно-правовых документов по выходу икры минтая, организации мониторинга промысла и борьбы с незаконным выловом биоресурсов, повышения эффективности деятельности предприятий и защиты интересов членов ассоциации в органах государственной власти. Мы понимаем, что это непростая работа, потому как находимся на переломе законотворческих тенденций. Ряд законов, которые действовали длительное время в сфере природопользования, утратили силу, сейчас появляются новые законы. Приложим все усилия, чтобы новая законодательная база соответствовала духу времени. Она должна обеспечивать государственные интересы, но при этом не ущемлять коммерческие. Вместе с тем планируем наладить серьезные партнерские отношения с нашими коллегами - ассоциациями России (ВАРПЭ, АРПП) и зарубежных стран (Япония, Южная Корея, Китай, Америка). Надеемся, в будущем нам удастся организовать совместную работу по ряду направлений. Также будем углублять сотрудничество с научными организациями. Если говорить более конкретно, то на последнем заседании ассоциации выяснилось, что на плавбазах, работающих в районе помысла, не сертифицированы лазареты. Это приводит к тому, что члены экипажа судов не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. В итоге вместо того, чтобы провести операцию на плавбазе, капитаны траулеров вынуждены вызывать санитарную авиацию. При этом плавбазы имеют оборудованные лазареты, но оперировать в них нельзя, так как они не сертифицированы по медицинским правилам. В общем, мы решили профинансировать сертификацию лазаретов на плавбазах. Вторая задача, с которой мы столкнулись совсем недавно, - это отсутствие спасательных судов на путине. Такого еще никогда не было. Судам, намотавшим на винт, приходилось идти разматываться в Северо-Курильск. Но ведь это еще не самое страшное, что может случиться с судном в море. Поэтому постараемся решить этот вопрос как можно скорее, хотя в этом случае не все зависит от нас. Отмечу еще одно направление нашей деятельности. Уже сейчас мы начали серьезную аналитическую работу по изучению рынка с тем, чтобы понимать его тенденции. Все члены ассоциации будут получать эксклюзивный аналитический продукт, который готовит рабочая группа, - "Повышение эффективности деятельности предприятий". О нас уже знают в профессиональных кругах, нам удалось заручиться поддержкой государственных структур, привлечь к себе благожелательное внимание правоохранительных контролирующих органов, в целом активно и эффективно решаем поставленные задачи. Пользуясь случаем, поздравляю всех членов ассоциации с профессиональным праздником. Пусть ваши суда всегда выбирают полные тралы рыбы, а в семьях рыбаков всегда царит покой и достаток. Удачной рыбалки!