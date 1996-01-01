"Форд": качУ и не плачУ

Благодаря деловому союзу Импэксбанка и автосалона "Хабиба-Моторс" леворульные "Форды" можно теперь купить во Владивостоке в кредит и без процентов.

Надежность и элегантность

Для одних FORD - показатель тонкого вкуса и высокого статуса его владельца, для других - безотказный, долговечный, практичный трудяга, на которого можно положиться в любой ситуации и который при этом не прибавит хозяину лишних хлопот. Что говорить, если даже Джеймс Бонд в фильме "Казино Рояль" оказался как раз за рулем Ford Mondeo, новой легендарной новинки компании.

Мало кому известно, что компания "Форд" вышла на российский рынок еще 100 лет назад. В 1907 г., по данным таможенной статистики, в Россию из США было ввезено 563 автомобиля. На сегодняшний день компания Ford Motor Company представлена сборочными, производственными и торговыми центрами примерно в 30 странах мира. На заводах Ford выпускаются миллионы легковых автомобилей, грузовиков и тракторов. Модельный ряд Ford Motor Company состоит из более чем 70 разнообразных моделей, которые выпускаются под марками Ford, Mercury, Jaguar, Lincoln и Aston Martin. Также "Ford" является совладельцем Kia Motors Corporation и Mazda Motor Corporation.

Сегодня стать владельцем потрясающего автомобиля с самыми современными характеристиками без проблем можно и на Дальнем Востоке. Импэксбанк (группа Райффайзен - Австрия) обеспечивает финансовую сторону этого приобретения, ЗАО "Хабиба" - официальный дилер FORD в Приморском крае - предоставляет сам автомобиль. Чтобы купить любую из представленных в автосалоне "Хабиба-Моторс" моделей Ford, нужно совершить несколько последовательных действий - шагов.

К Вашему "Форду" шаг за шагом

Шаг первый - прокатиться на "Форде". Автосалон "Хабиба-Моторс" предоставляет всем посетителям возможность испытать ходовые качества автомобиля, воспользовавшись услугой "test-drive", т.е. пробной поездкой, что позволит подобрать автомобиль, полностью удовлетворяющий индивидуальные запросы.

Шаг второй - выбрать комплектацию. Нужно выбрать любой автомобиль из всей "линейки" "Форд", официально поставляемой в Россию. Либо в той комплектации, какая представлена в автосалоне, либо заказать ее индивидуальный вариант. В итоге Вы получите машину именно с тем цветом или типом кузова, двигателем или трансмиссией, которая Вас устраивает.

Шаг третий - заключить договор автофакторинга - беспроцентного кредита на покупку Вашего "Форда".

Автофакторинг - новая и, безусловно, интересная тенденция для дальневосточного рынка. Импэксбанк эксклюзивно разработал эту программу специального кредитования частных лиц, приобретающих новенькие леворульные автомобили на Дальнем Востоке.

И этот факт более чем примечателен, т.к. на нашем рынке активно заявляет о себе 100% европейский банк, надежный, со сложившейся репутацией. Поэтому не случайно, что Владивостокский филиал Импэксбанка и Ford в автосалоне "Хабиба-Моторс" сотрудничают в рамках программы автофакторинга.

Честно говоря, такую услугу должен оказывать каждый уважающий своих клиентов автосалон. Но не каждый банк пока готов ее финансировать. Ежедневно в выставочном зале автосалона "Хабиба-Моторс" любой клиент, выбравший себе автомобиль, может оформить кредит с беспроцентной рассрочкой платежа.

В данном случае Вам предстоит выбирать в салоне размер первоначального взноса - от 30 до 50% от стоимости авто. Оплатить его и уехать на новом "Форде". Банк сам заплатит салону остаток, а Вы будете уже иметь дело только с ним, Импэксбанком. И ему в течение 1 года или 5 лет выплачивать остаток стоимости. БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. И это главное достоинство автофакторинга - ставка 0% годовых.

При этом никто не мешает Вам выплатить кредит досрочно. Вам не грозят штрафы и не начисляются пени. При предоставлении кредита в иностранной валюте (доллары США, евро) конвертация осуществляется по курсу ЦБ России на день предоставления кредита.

Конечно, к затратам на покупку автомобиля нужно прибавить расходы на автострахование по программе КАСКО (min 8,1% - за 1 год), а также разовую комиссию за предоставление данного вида кредита ($250). Но если сравнить общую сумму затрат по автофакторингу с затратами на обслуживание обычного кредита, то выигрыш в пользу первого все равно составит более $ 1 тыс. Примечателен тот факт, что в Дальневосточном регионе работает понижающая ставка по страхованию автомобиля в рамках программы Импэксбанка "автофакторинг". В центральных регионах России она составляет 9,99%.

Разумеется, что любой автосалон, подписавший договор с Импэксбанком, имеет собственную схему взаимоотношений, которая мало чем интересна возможному покупателю. Скажем лишь, что комиссия с автодилера (от стоимости автомобиля) взимается только при авансовом платеже 30 или 40%. При первоначальном взносе заемщика в 50% - продавец ничего не платит банку.

Старый - на новый

И еще один плюс: потенциально услуга "факторинг-автокредитование" может применяться ко всем транспортным средствам, в том числе и подержанным.

А ЗАО "Хабиба" практикует систему "trade-in", по которой компания принимает старый автомобиль клиента, купленный в автосалоне "Хабиба-Моторс", в зачет стоимости нового. Проще говоря, один раз купив новый "Форд" любой модели в "Хабиба-Моторс", вы через несколько лет сможете с доплатой поменять его на новую модель, опять же воспользовавшись программой автофакторинга от Импэксбанка.

Остается лишь определиться - динамичный и готовый ко всему, новый FORD C-MAX, а быть может, стремительный и современный FORD FOCUS? Решать - Вам.

Кредитные эксперты Импэксбанка и специалисты автосалона "Хабиба-Моторс" всегда готовы предоставить дополнительную информацию и ответить на любые Ваши вопросы.

Автосалон "Хабиба-Моторс", г. Владивосток, ул. Камская, 1, тел./факс.: (4232) 45-45-27, 44-84-70. E-mail: Fordvl@mail.ru, сайт: www.Ford.ru

Владивостокский филиал Импэксбанка, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7а, тел. (4232) 455-828; г. Артем, ул. Фрунзе, 51, сайт: www.impexbank.ru