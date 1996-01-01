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Коллектив "Спасскцемента" награжден почетной грамотой Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ наградил коллектив ОАО "Спасскцемент" почетной грамотой "За большой вклад в развитие строительной индустрии, реализацию социально-экономической политики Приморского края и Дальнего Востока, а также в связи с 100-летием со дня создания ОАО "Спасскцемент".
13 июня заводу "Спасскцемент" исполнилось 100 лет. По этому поводу в Спасске-Дальнем прошли торжественные мероприятия. До сих пор руководство и работники завода получают многочисленные поздравления в свой адрес.
Из рук своих руководителей цемзаводчане получали грамоты Министерства регионального развития РФ, грамоты и благодарности от губернатора и Законодательного собрания Приморского края. Четверым работникам ОАО "Спасскцемент" было присвоено звание "Почетный строитель".
Самой впечатляющей награды были удостоены трое старейших работников ОАО "Спасскцемент": АЛЕКСАНДР ГЕНТОШ, ТАМАРА МАРХЕЛЬ и ТАТЬЯНА ОСЕЦКАЯ. За их неоценимый вклад в развитие предприятия, за многолетний труд и искреннюю преданность заводу на их лицевые счета предприятие положило по 1 млн рублей.
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