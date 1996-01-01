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Купить квартиру можно будет "с колес"
С 6 по 8 сентября во Владивостоке пройдет первая Дальневосточная Ярмарка недвижимости - выставка, которая обещает дать начало новому этапу развития рынка недвижимости Приморья и Дальнего Востока.
По словам организаторов - сотрудников ООО "Дальневосточный маркетинговый центр", цель выставки, задуманной по схеме "профессионал-потребитель", - создать наиболее удобную площадку для контакта операторов рынка недвижимости со всеми потенциальными покупателями.
Мероприятие проводится при поддержке администрации Приморского края и Российской Гильдии риэлтеров, которую будет представлять сам президент этой организации Сергей КАНУХИН. Во Владивостоке он также проведет семинар для риэлтеров по вопросам регионального сотрудничества и мастер-класс по сертификации риэлтерской деятельности.
Официальный партнер Ярмарки - ОАО ипотечное агентство "Наш дом - Приморье". Список компаний-участников будущей Ярмарки уже внушительный: это крупнейшие специалисты в области ипотеки, строительства, страхования, представители специализированных изданий и интернет-ресурсов, руководители агентств недвижимости и кредитных организаций, юристы. Кстати, участие в Ярмарке примут не только местные компании, но и представители Москвы и Санкт-Петербурга, которые сегодня активно выходят на рынок недвижимости Дальнего Востока. Так, свое участие в 1-й Дальневосточной Ярмарке недвижимости подтвердила компания ЛЭК - одна из самых крупных на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Компания проведет презентацию своих объектов и семинар на тему "Как купить квартиру в Санкт-Петербурге".
На Ярмарке будет представлен большой выбор квартир в новостройках не только Владивостока, но и других городов России, множество городских и федеральных ипотечных программ. В рамках деловой программы Ярмарки специалисты компаний проведут бесплатные обучающие семинары для посетителей. Тематика семинаров самая различная: как получить ипотечный кредит, как оформить документы на квартиру, как избежать рисков при сделках с недвижимостью. Все желающие смогут принять участие в обсуждении актуальных вопросов рынка жилья в ходе "круглых столов". Кроме того, во время работы Дальневосточной Ярмарки недвижимости будет действовать Консультационный центр, где каждый сможет получить бесплатную консультацию юристов Федеральной Регистрационной службы, администраций города и края, торгово-промышленной палаты Приморского края, а также независимых юристов. Вход на выставку для посетителей бесплатный, как и участие в семинарах.
Организаторы решили не только собрать в одном месте всех участников рынка недвижимости, но и пойти дальше. Один из самых интересных проектов Ярмарки - экскурсии по новостройкам - уникальная возможность для компаний представить посетителям выставки свои объекты, а для посетителей - за один день получить максимально полное представление о рынке новостроек Владивостока. За время экскурсий можно будет посетить наиболее интересные объекты нового строительства, задать вопросы представителю компании-застройщика прямо на объекте, то есть выбрать квартиру или дом можно будет, что называется, прямо "с колес".
Все три дня будет работать и Ярмарка вакансий - это новая возможность решения "кадрового вопроса" в сфере недвижимости. Потенциальные соискатели-посетители выставки смогут познакомиться с предложенными вакансиями, выбрать компанию и получить полную информацию о работе непосредственно от представителя кадровой службы компании.
К открытию Дальневосточной Ярмарки недвижимости оргкомитет издает "Каталог Дальневосточной Ярмарки недвижимости" с информацией о выставке и тезисами семинаров. Каталог получит каждый посетитель выставки.
Торжественное открытие Первой Дальневосточной Ярмарки недвижимости состоится 6 сентября в 11.00 в Феско-холле. Справки по тел. (4232) 302-631.
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