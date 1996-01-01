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В холдинге Экспобанка ожидается пополнение
Холдинг "Петропавловск-финанс" продолжает пополняться кредитными организациями. Вслед за Национальным банком развития он обретает контроль над Камчатпромбанком.
О смене основного владельца Камчатпромбанка "Ведомостям" рассказал банкир, работающий с Экспобанком. Председатель совета директоров Экспобанка Кирилл ЯКУБОВСКИЙ не стал опровергать эту информацию.
По данным Камчатпромбанка, в мае его акционером стал член совета директоров Экспобанка Андрей ВДОВИН, который приобрел 5,5% акций камчатского банка. А компания "Петропавловск-финанс" (на сайте Экспобанка она указана участником холдинга и владельцем 100% акций самого Экспобанка) увеличила долю в Камчатпромбанке с 3% до 13,7%.
Другим акционером Камчатпромбанка с долей в 19,2% стала компания "Холд-Траст", которая также владеет 20% акций Национального банка развития, говорится на сайте НБР. О переходе этого банка под контроль Экспобанка ранее рассказывали банкиры и клиенты НБР. Осенью прошлого года было объявлено о вхождении НБР в холдинг "Петропавловск-финанс". "По обоим банкам еще не все аспекты сделки завершены, финальное объявление ожидается осенью", - признался один из менеджеров холдинга.
Камчатпромбанк мог быть оценен в 3,5 их капитала, прикидывает аналитик "Метрополя" Марк РУБИНШТЕЙН. По данным "Интерфакс-ЦЭА", собственные средства Камчатпромбанка по итогам первого полугодия составляли 255,3 млн руб. В таком случае его стоимость могла составить 894 млн руб.
Экспобанк входит в холдинг, участниками которого также являются Азиатско- Тихоокеанский банк из Благовещенска (бывший Амурпромстройбанк) и Колыма-банк из Магадана, компания "Петропавловск-финанс", лизинговая компания "Экспо-лизинг" и страховая компания "Гелиос-Резерв", говорится на сайте банка.
А в 2005 г. совладелец Peter Hambro Mining Павел МАСЛОВСКИЙ рассказывал в интервью "Ведомостям", что ему вместе с партнером Питером Хамбро в финансовом бизнесе принадлежит 50% в Экспобанке и в региональных Колыма-банке и Амурпромстройбанке. В конце прошлого года "Петропавловск-финанс" объявил о продаже фонду East Capital Group 20% акций Колыма-банка и Азиатско-Тихоокеанского банка за $23 млн.
Суммарные активы Экспобанка, НБР, Камчатпромбанка, Колыма-банка и Азиатско- Тихоокеанского банка, по данным "Интерфакс-ЦЭА" на 1 июля, составили 40,7 млрд руб. Банк с таким показателем вошел бы в список 50 крупнейших в России.
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