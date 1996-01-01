В холдинге Экспобанка ожидается пополнение

Холдинг "Петропавловск-финанс" продолжает пополняться кредитными организациями. Вслед за Национальным банком развития он обретает контроль над Камчатпромбанком.

О смене основного владельца Камчатпромбанка "Ведомостям" рассказал банкир, работающий с Экспобанком. Председатель совета директоров Экспобанка Кирилл ЯКУБОВСКИЙ не стал опровергать эту информацию.

По данным Камчатпромбанка, в мае его акционером стал член совета директоров Экспобанка Андрей ВДОВИН, который приобрел 5,5% акций камчатского банка. А компания "Петропавловск-финанс" (на сайте Экспобанка она указана участником холдинга и владельцем 100% акций самого Экспобанка) увеличила долю в Камчатпромбанке с 3% до 13,7%.

Другим акционером Камчатпромбанка с долей в 19,2% стала компания "Холд-Траст", которая также владеет 20% акций Национального банка развития, говорится на сайте НБР. О переходе этого банка под контроль Экспобанка ранее рассказывали банкиры и клиенты НБР. Осенью прошлого года было объявлено о вхождении НБР в холдинг "Петропавловск-финанс". "По обоим банкам еще не все аспекты сделки завершены, финальное объявление ожидается осенью", - признался один из менеджеров холдинга.

Камчатпромбанк мог быть оценен в 3,5 их капитала, прикидывает аналитик "Метрополя" Марк РУБИНШТЕЙН. По данным "Интерфакс-ЦЭА", собственные средства Камчатпромбанка по итогам первого полугодия составляли 255,3 млн руб. В таком случае его стоимость могла составить 894 млн руб.

Экспобанк входит в холдинг, участниками которого также являются Азиатско- Тихоокеанский банк из Благовещенска (бывший Амурпромстройбанк) и Колыма-банк из Магадана, компания "Петропавловск-финанс", лизинговая компания "Экспо-лизинг" и страховая компания "Гелиос-Резерв", говорится на сайте банка.

А в 2005 г. совладелец Peter Hambro Mining Павел МАСЛОВСКИЙ рассказывал в интервью "Ведомостям", что ему вместе с партнером Питером Хамбро в финансовом бизнесе принадлежит 50% в Экспобанке и в региональных Колыма-банке и Амурпромстройбанке. В конце прошлого года "Петропавловск-финанс" объявил о продаже фонду East Capital Group 20% акций Колыма-банка и Азиатско-Тихоокеанского банка за $23 млн.

Суммарные активы Экспобанка, НБР, Камчатпромбанка, Колыма-банка и Азиатско- Тихоокеанского банка, по данным "Интерфакс-ЦЭА" на 1 июля, составили 40,7 млрд руб. Банк с таким показателем вошел бы в список 50 крупнейших в России.