www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Серые брокеры правят бал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рынок услуг по таможенному оформлению стремительно развивался в России на протяжении последних 14 лет, и, похоже, болезни роста его еще не миновали.

Наиболее значительное влияние на брокерский бизнес оказал новый Таможенный кодекс РФ, вступивший в силу в 2004 г. Вытекавшая из него идея укрупнения таможенных брокеров, аккумулирования финансовых, кадровых, информационно-технических ресурсов в теории должна была способствовать привлечению таможенных брокеров активнее участвовать в решении проблем внешнеэкономической деятельности. Но на деле многократное возрастание стоимости "входного" билета на рынок услуг таможенного брокерства, существенный дисбаланс в ответственностях участника ВЭД и легального таможенного брокера повлекли значительный рост так называемых "серых" брокерских компаний.

Стремление уйти в тень и выполнять брокерские услуги по так называемым "серым" схемам, в обход таможенного и гражданского законодательства, к сожалению, пока характеризует многих участников внешнеэкономической деятельности и услуг, связанных с ней. Вопрос о "сером брокерстве", о его дееспособности, о целесообразности борьбы с ним стоит сегодня очень остро для организованного института таможенных брокеров.

"Серый брокер" - это, как правило, предприятие с уставным капиталом в 10 000 руб., зачастую - компания-"одновневка", срок жизни которой не более 3-х лет. Иногда это даже не юрлицо, а физическое лицо, обладающее профессиональными знаниями по таможенному оформлению. Разумеется, "серые брокеры" не внесены в Реестр таможенных брокеров Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Справедливости ради стоит заметить, что порой подобной деятельностью занимаются профессионалы высокого уровня, зачастую бывшие сотрудники таможенной службы. И последнее очень важно, ведь у них сохраняются все наработанные связи с бывшими коллегами и прекрасное знание механизма функционирования таможни изнутри. Свои операции такие "спецы" совершают, как правило, в регионе деятельности той таможни, где они ранее работали.

Услуги "серого брокера" относительно недороги и достаточно гибки, свободны от обязательных налоговых отчислений. Зачастую он выступает как штатный специалист по таможенному оформлению самой компании-участника ВЭД. "Серый брокер" довольно свободно оперирует всей внешнеэкономической сделкой и ТНВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), позволяя существенно "экономить" на обязательных платежах, сертификации и прочих разрешениях, и получает в таких случаях дополнительный гонорар от участника ВЭД.

Вместе с тем легальные таможенные брокеры, внесенные в Реестр ГТС РФ и проработавшие на рынке ВЭД 5-10 лет, добросовестно производящие таможенную очистку товаров и перечисляющие в бюджет государства все причитающиеся налоги, сейчас не имеют никаких реальных преимуществ не только перед участниками ВЭД, которые оформляют раз в год одну ГТД, но, более того, ничем не отличаются от "серых брокеров", от деятельности которых государство не получает ни копейки налоговых отчислений.

Примечательно, что в России организованными, т.е. легальными таможенными брокерскими компаниями оформляется не более 30% всех государственных таможенных деклараций (ГТД). А таможенные платежи по этим операциям составляют почти 70% от общей суммы платежей, перечисленных в федеральный бюджет. Есть о чем задуматься.

Инспекция таможенных органов по результатам пост-аудита указывает на то, что большое количество правонарушений связано именно с деятельностью "серых" брокеров. Не секрет, что "серое брокерство" провоцирует условия для коррупции внутри того же таможенного ведомства. С участием "серых брокеров" создается круговая порука и триединство: участник ВЭД - "серый брокер" - инспектор таможни. Всем участникам ВЭД эта схема известна.

Мое мнение: "серое брокерство" как социально-экономическое явление необходимо нейтрализовать. И здесь очень многое зависит от принципиальной и последовательной позиции таможенных органов. Придумывать велосипед не надо. Есть общепризнанная мировая практика - разделение участников ВЭД и таможенных брокеров при подаче таможенных деклараций. Так называемый принцип разных "окон" для таможенных брокеров (еще его называют: "белые списки", "системы коридоров", "системы ступеней" и т.п.). Разделение "окон" подачи ГТД для таможенного брокера и участника ВЭД (зачастую последнего и представляет "серый брокер") позволит эффективнее проводить мероприятия по выявлению недостоверного декларирования.

С другой стороны, необходимо активизировать электронное декларирование и систему предварительного информирования. Они существенно изменяют к лучшему ситуацию на рынке околотаможенных услуг. Также эффективному взаимодействию таможни и легальных таможенных брокеров способствуют работа существующих и создание новых саморегулирующих организаций - таких как ассоциации участников ВЭД и таможенных брокеров.

Конечно, с помощью этих мер полностью избавиться от "серого" таможенного брокерства в ближайшем будущем нам вряд ли удастся, но его экономический вред государству и обществу резко сократится.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru