Серые брокеры правят бал

Рынок услуг по таможенному оформлению стремительно развивался в России на протяжении последних 14 лет, и, похоже, болезни роста его еще не миновали.

Наиболее значительное влияние на брокерский бизнес оказал новый Таможенный кодекс РФ, вступивший в силу в 2004 г. Вытекавшая из него идея укрупнения таможенных брокеров, аккумулирования финансовых, кадровых, информационно-технических ресурсов в теории должна была способствовать привлечению таможенных брокеров активнее участвовать в решении проблем внешнеэкономической деятельности. Но на деле многократное возрастание стоимости "входного" билета на рынок услуг таможенного брокерства, существенный дисбаланс в ответственностях участника ВЭД и легального таможенного брокера повлекли значительный рост так называемых "серых" брокерских компаний.

Стремление уйти в тень и выполнять брокерские услуги по так называемым "серым" схемам, в обход таможенного и гражданского законодательства, к сожалению, пока характеризует многих участников внешнеэкономической деятельности и услуг, связанных с ней. Вопрос о "сером брокерстве", о его дееспособности, о целесообразности борьбы с ним стоит сегодня очень остро для организованного института таможенных брокеров.

"Серый брокер" - это, как правило, предприятие с уставным капиталом в 10 000 руб., зачастую - компания-"одновневка", срок жизни которой не более 3-х лет. Иногда это даже не юрлицо, а физическое лицо, обладающее профессиональными знаниями по таможенному оформлению. Разумеется, "серые брокеры" не внесены в Реестр таможенных брокеров Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Справедливости ради стоит заметить, что порой подобной деятельностью занимаются профессионалы высокого уровня, зачастую бывшие сотрудники таможенной службы. И последнее очень важно, ведь у них сохраняются все наработанные связи с бывшими коллегами и прекрасное знание механизма функционирования таможни изнутри. Свои операции такие "спецы" совершают, как правило, в регионе деятельности той таможни, где они ранее работали.

Услуги "серого брокера" относительно недороги и достаточно гибки, свободны от обязательных налоговых отчислений. Зачастую он выступает как штатный специалист по таможенному оформлению самой компании-участника ВЭД. "Серый брокер" довольно свободно оперирует всей внешнеэкономической сделкой и ТНВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), позволяя существенно "экономить" на обязательных платежах, сертификации и прочих разрешениях, и получает в таких случаях дополнительный гонорар от участника ВЭД.

Вместе с тем легальные таможенные брокеры, внесенные в Реестр ГТС РФ и проработавшие на рынке ВЭД 5-10 лет, добросовестно производящие таможенную очистку товаров и перечисляющие в бюджет государства все причитающиеся налоги, сейчас не имеют никаких реальных преимуществ не только перед участниками ВЭД, которые оформляют раз в год одну ГТД, но, более того, ничем не отличаются от "серых брокеров", от деятельности которых государство не получает ни копейки налоговых отчислений.

Примечательно, что в России организованными, т.е. легальными таможенными брокерскими компаниями оформляется не более 30% всех государственных таможенных деклараций (ГТД). А таможенные платежи по этим операциям составляют почти 70% от общей суммы платежей, перечисленных в федеральный бюджет. Есть о чем задуматься.

Инспекция таможенных органов по результатам пост-аудита указывает на то, что большое количество правонарушений связано именно с деятельностью "серых" брокеров. Не секрет, что "серое брокерство" провоцирует условия для коррупции внутри того же таможенного ведомства. С участием "серых брокеров" создается круговая порука и триединство: участник ВЭД - "серый брокер" - инспектор таможни. Всем участникам ВЭД эта схема известна.

Мое мнение: "серое брокерство" как социально-экономическое явление необходимо нейтрализовать. И здесь очень многое зависит от принципиальной и последовательной позиции таможенных органов. Придумывать велосипед не надо. Есть общепризнанная мировая практика - разделение участников ВЭД и таможенных брокеров при подаче таможенных деклараций. Так называемый принцип разных "окон" для таможенных брокеров (еще его называют: "белые списки", "системы коридоров", "системы ступеней" и т.п.). Разделение "окон" подачи ГТД для таможенного брокера и участника ВЭД (зачастую последнего и представляет "серый брокер") позволит эффективнее проводить мероприятия по выявлению недостоверного декларирования.

С другой стороны, необходимо активизировать электронное декларирование и систему предварительного информирования. Они существенно изменяют к лучшему ситуацию на рынке околотаможенных услуг. Также эффективному взаимодействию таможни и легальных таможенных брокеров способствуют работа существующих и создание новых саморегулирующих организаций - таких как ассоциации участников ВЭД и таможенных брокеров.

Конечно, с помощью этих мер полностью избавиться от "серого" таможенного брокерства в ближайшем будущем нам вряд ли удастся, но его экономический вред государству и обществу резко сократится.