Оборудование Катерпиллар на службе строителей Дальнего Востока

За последние годы в строительном комплексе Хабаровского и Приморского краев произошли значительные изменения. Выросли объемы промышленного, жилищного строительства, а главное, строительства объектов социально-бытового и общественного назначения. Строятся банки, торговые предприятия, жилые объекты, административные здания, дороги и энергетические объекты.

В преддверии Дня строителя крупные строительные компании региона делятся планами и рассказывают о том, что помогает дальневосточным строителям создавать красоту родного края.

Досье ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" объединяет 7 самостоятельных организаций и 10 филиалов. Весь цикл строительных работ "Дальспецстрой" осуществляет самостоятельно, выполняя функции заказчика, инвестора и генерального подрядчика по возведению жилых домов и объектов недвижимости любой сложности, в том числе социально-бытового назначения. Один из лидеров Дальневосточного строительного бизнеса. Работает в сфере строительства более 27 лет.

Досье Общая численность сотрудников компании "Дальспецстрой" - более 5 тыс. человек.

Досье Всего в 2006 году было введено в эксплуатацию 80073 кв.м жилья, что составило около 50% от общего количества построенного в Хабаровске, и 40% - в крае.

Начальник ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" Юрий ХРИЗМАН:

- Объем выполняемых заказов каждый год вырастает на 25-30% и выполнение их было бы немыслимо без мощной производственной базы, в развитие которой мы вкладываем немалые средства. И сегодня можно с уверенностью сказать: мы можем выполнить заказ любой сложности. Все возможности для этого у нас есть. Наш парк строительной техники насчитывает на сегодняшний день более 600 единиц, включая самосвалы, краны, землеройную технику. Мы постоянно приобретаем современную технику, что позволяет нам производить практически любые строительные работы на самом высоком уровне со строгим соблюдением графика. Еще около семи лет назад мы приняли стратегическое решение по выбору основного поставщика строительного оборудования. Им стала компания "Амур Машинери" - дилер компании Катерпиллар на Дальнем Востоке. И сейчас, по прошествии времени, мы понимаем, что сделали правильный выбор. За истекший период наш парк Катерпиллар вырос до 120 единиц. Еще 5 машин мы планируем получить в августе.

В целом "Амур Машинери" характеризует комплексный подход: они не только поставляют оборудование в срок, но и производят его ремонт непосредственно на рабочих участках, обучают операторов и механиков, содержат большой склад запасных частей в Хабаровске. Нас устраивает такой ответственный подход поставщика к своей работе, так что в перспективе мы планируем дальнейшее увеличение доли Катерпиллар в нашем парке.

И хотя марка Катерпиллар не из дешевых, высокая производительность и надежность оборудования с одной стороны и низкая себестоимостью выполняемых работ - с другой делают его использование экономически эффективным.

Кроме того, для нас очень важно, что сотрудничество с "Амур Машинери" дает нам возможность оптимально распределять наши финансовые ресурсы. Все механизмы мы приобретаем в лизинг через дочернюю компанию Катерпиллар с минимальным удорожанием. А самое главное - нас устраивает подход компании - ее стремление создать взаимовыгодные партнерские отношения на долгие годы.

Валерий ГРИЦИК, генеральный директор ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс":

- Залогом успеха является наличие качественного специализированного оборудования. Наша компания на сегодняшний день имеет большой парк разнообразной строительной техники. В работе используются машины ведущих мировых производителей, в том числе и компании Катерпиллар. Проведя небольшое маркетинговое исследование поставщиков строительного оборудования, я сразу определил, что дилер компании Катерпиллар - ООО "Амур Машинери энд Сервисес" является не просто поставщиком оборудования. "Амур Машинери" имеет свои сервисные центры, оснащенные необходимым оборудованием для диагностики и технического обслуживания оборудования Катерпиллар, склады оригинальных запасных частей, а также передвижные ремонтные мастерские, готовые выехать на место эксплуатации машин по требованию заказчика. По моему мнению, продукция данного производителя в категории универсальной землеройной техники отвечает требованиям покупателя, который ищет, хочу подчеркнуть, действительно передовую технику, способную выполнять максимальный объем различных работ посредством одной машины.