Продавцы воздуха

Каждое четвертое предприятие России относится к опасным для здоровья работающих. И лишь каждое пятое соответствует санитарному законодательству.

У нас модно рассуждать о социальной ответственности бизнеса. Все - от мелких торговцев до крупных корпораций заявляют собственную роль в обществе, вот только общество уже порядком от этого подустало и требует перехода от слов к делу. Этого же ждут и рядовые сотрудники предприятий.

"Мы чуть ли не с умилением сообщаем о фактах, когда бизнес вкладывает какие-то средства в проведение различных шоу. Но не замечаем, что к рабочей силе бизнес относится примерно так, как к запасам нефти или газа. Думается, правомерно переходить от социальной ответственности бизнеса к его уголовной ответственности за сохранение трудовых ресурсов", - убежден главный государственный санитарный врач РФ.

Сказано громко, но по делу. Резонный вопрос: а как же трудовое законодательство? Да, таковое у нас имеется. Но не забудем, что в России законы часто создаются именно для того, чтобы их нарушать. И нарушают: проверки номинальные, галочки формальные.

Хуже всего ситуация на средних и малых предприятиях. Здесь неохотно вкладывают средства в создание оптимальных условий труда, так как затраты на их улучшение влияют на себестоимость продукции. Но как уменьшить неисчислимые материальные потери, обусловленные такими не поддающимися подсчету факторами, как самочувствие сотрудников и производительность труда. Нормальная деятельность предприятия возможна только при обеспечении работникам необходимых условий. Так, отсутствие кондиционера на многих современных предприятиях доводит просто до "кондиции" его сотрудников.

По оценкам специалистов, устройство систем центрального кондиционирования в большинстве случаев окупается в срок от 1,5 до 5 лет. По расчетам американских специалистов, кондиционирование воздуха оправдывает себя практически всегда - если не ростом производительности труда на предприятии, то комфортом и, следовательно, стремлением сотрудников как можно скорее занять свое рабочее место.

Это подтверждают и наши приморские бизнесмены.

Сурен МЕЛИКЯН, генеральный директор ОАО "Уссурийский ГУМ", делится собственным опытом организации успешной работы торгового предприятия: "Приморский климат очень влажный, и в теплое время года зачастую бывает невыносимо находиться как на улице, так и в помещении, поэтому без кондиционеров не обойтись. Климатические системы создают в помещении определенную атмосферу, в которой хочется находиться дольше, поэтому для торговых центров кондиционеры становятся дополнительным инструментом стимулирования продаж. Несмотря на то, что установка климатических систем достаточно недешевая процедура, это оправданная необходимость. Очень важно обратить внимание на работу подрядчика: насколько он идет вам навстречу, насколько велико его желание именно работать, а не получить заказ. Решающим критерием выбора "Компании Арктика" в качестве установщика такой системы у нас в торговом центре стал тот факт, что эти специалисты были готовы работать именно в те сроки, которые мы предложили, причем без перерывов и выходных".

"Многие климатические компании четко нацелены на увеличение продаж практически любыми методами, - комментирует ситуацию на рынке климатических систем технический директор "Компании Арктика" Сергей ЛИСОВОЙ. - Рост конкуренции в конечном счете вынудит компании учиться на чужих ошибках и обращаться с клиентом цивилизованно. Мы же рекомендуем руководителям предприятий при выборе подрядчика по установке климатических систем заранее оговаривать с подрядчиком все сроки и расходы по проекту, следить за тем, чтобы монтажная бригада была не со стороны, а являлась частью коллектива компании. Важно заранее узнать обо всех условиях сервисного обслуживания, гарантийном и постгарантийном сопровождении. Обратите внимание на первую консультацию мастера: как ведет себя консультант, насколько грамотно составлено коммерческое предложение. Самое главное - не нужно гнаться за дешевизной, так как на рынке климатических систем есть прямая зависимость цена-качество. И ремонт при выходе из строя некачественного оборудования обычно обходится в сумму, равную 80% от его первоначальной стоимости".

Наиболее целесообразной, с точки зрения потенциального заказчика, является схема приобретения системы кондиционирования непосредственно от одного поставщика-производителя, который в состоянии обеспечить следующий набор работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное (постгарантийное) сервисное сопровождение. Все эти услуги входят в единый комплекс обслуживания частных лиц и корпоративных клиентов "Компании Арктика" и являются ее сильным конкурентным преимуществом на рынке.

Руководители вновь создаваемых предприятий и организаций, как правило, не владеют опытом в вопросах обеспечения здоровых и безопасных условий труда. Потому на подступах к решению проблемы оснащения климатической системой помещений в административных и производственных зданиях нужен профессиональный подход. Именно такой принцип работы определяет социальную ответственность любой бизнес-структуры, а реализовать ее на деле помогает "Компания Арктика".