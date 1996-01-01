Бизнес в унисон жизни

Когда теоретики рассуждают о социальной ответственности бизнеса, то выделяют три аспекта - ответственность перед работником, перед государством и перед обществом. Однако в российской действительности немногие компании соблюдают эти правила. Между тем генеральный директор одного из крупнейших предприятий Якутии ОАО "Алмазы Анабара" Матвей ЕВСЕЕВ считает, что их следует соблюдать.

"Социальная ответственность перед работниками - это самое главное, - считает он. - Не секрет, что неустроенный человек мало дает предприятию. Сотрудник, который думает на работе о том, где ему сегодня переночевать или где взять деньги, чтобы дотянуть до зарплаты, работает не в полную силу". Отсюда основная социальная задача любой компании, по мнению Матвея Евсеева, - платить вовремя и достойную зарплату работникам. "Взять, например, Олекминский улус. Все беспрестанно удивляются, что там случилось за три года, куда делись прежние злые люди, - говорит он. - Злые люди?! А они там зарплату по три-четыре года не получали! И каково это мужчине? Дома дети бесконечно хнычут, жена пилит. От этого любой запьет и задебоширит. А когда у него все налажено: и работа есть, и деньги получает хорошие, он хозяин в доме - всех накормил, одел, обул. И в семье сразу добрые отношения и в селе".

По уровню зарплат первое место в Якутии сегодня держит Мирный. "Алмазный" Мирный, где ведет деятельность компания "Алроса". А второе место занимает Анабарский улус, где основной работодатель - "Алмазы Анабара". Но одной только зарплатой людей не удержать. "Мы применяем все возможные методы мотивации, - отмечает первый заместитель генерального директора ОАО "Алмазы Анабара" Иван АНДРЕЕВ. - Предоставляем полный социальный пакет, в том числе страховку. Оплачиваем проезд на отпуск, санаторно-курортное лечение. Оказываем материальную помощь, причем как при трагических событиях, так и при радостных, таких как свадьба, рождение ребенка. Выделяем для работников беспроцентные ссуды на улучшение жилищных условий. Сейчас развиваем новое направление: начинаем строить жилье для сотрудников. Ежегодно ИТР и менеджеры повышают свою квалификацию на семинарах. Один из мотивационных моментов - обучение за рубежом. Каждый год наши сотрудники выезжают на стажировку за границу - в Париж, Лондон, Мадрид. Это своего рода поощрение за хорошую, долговременную работу".

Решение развернуть собственную строительную программу в компании приняли неслучайно. "Из-за того, что в последнее время в Якутии, и в частности в Якутске, взлетели цены на жилье и стоимость квадратного метра достигла баснословных величин, молодому специалисту уже не под силу накопить на квартиру, - комментирует ситуацию Матвей Евсеев. - До этого мы предоставляли сотрудникам беспроцентную ссуду на жилье. Но поскольку цены постоянно растут, такая схема себя не оправдывает. Поразмыслив, мы нашли альтернативу - приняли решение самостоятельно строить дома и по себестоимости отдавать квартиры своим работникам". А себестоимость почти в два раза отличается от рыночной цены. Сейчас компания заключает договоры с банками на финансирование строительных работ и подписывает документы о последующем льготном кредитовании своих работников.

Причем первоначальный взнос за квартиру будет вносить работодатель. Первый современный 24-квартирный дом в Якутске "Алмазы Анабара" планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале следующего года. "Если первый блин комом не выйдет, то будем и дальше строить. Производство растет, молодых специалистов приходит на предприятие все больше. И в основном это люди, которые не имеют своего жилья", - говорит Матвей Евсеев.

И он уверен, что забота о сотруднике влияет на его отношение к предприятию. "Работники ОАО "Алмазы Анабара" гордятся тем, что трудятся на нашем предприятии. А это очень хорошо, потому что человек в этом случае работает с большей отдачей". При этом со стороны складывается впечатление, что сотрудники компании являются одной большой семьей. И это напоминает японские корпорации. "Да, там все четко регламентировано, они живут по букве закона, но там души нет, - возражает директор предприятия. - Человек становится винтиком: один большего размера, другой меньшего. А предприятие превращается в механизм. Возможно, так и должно быть. Но, по-моему, компанию должно скреплять нечто большее - не материальное, а духовное. Только тогда можно рассчитывать на любовь работников к предприятию, желание выкладываться на работе, применять свой опыт и умения".

Слуги народа

"Ответственность любого предприятия перед государством - это вовремя и в том объеме, который определен законодательством, платить налоги", - убежден Матвей Евсеев. И считает, что драконовских законов, которые губят бизнес, нет. А как депутат государственного собрания республики он и сам законов принимает немало. "Во взаимоотношениях между властью и бизнесом, особенно малым бизнесом, есть проблемы и сложности. Но никакой закон не может всего отрегулировать, - полагает Матвей Евсеев. - Как не может закон изменить отношение чиновников к самым бедным слоям населения. Мы принимаем много законов, направленных на поддержку детей-сирот, инвалидов, пенсионеров. Но они приходят в социальные инстанции и нарываются на грубость, бестактность, хамство. И пенсионера, который может неплохо себя чувствовать, получая три тысячи рублей, ранит неуважение сотрудницы службы социальной защиты, которая почти кричит на него, гоняя по разным инстанция за десятком справок". "Чиновники, которые сами получают сравнительно небольшую зарплату, звереют и узурпируют власть, - продолжает он. - Они начинают себя считать властью, попутно обвиняя всех в своих бедах".

Однако искать виноватых на стороне генеральный директор ОАО "Алмазы Анабара" не спешит. "Общество должно выздороветь, - считает он. - А рецепт его выздоровления прост: должно быть много предприятий, в том числе малых предприятий, сотрудники которых получали бы высокую зарплату. И в этой среде должны расти жизнерадостные, довольные люди, готовые пойти служить народу". Не зря раньше про чиновников говорили, что они на службе состоят. А задача их в современном обществе - предоставлять услуги гражданам государства.

Взаимовыгодный обмен

С каждым улусом республики, где "Алмазы Анабара" ведут свой бизнес, у них заключен договор о социально-экономическом сотрудничестве. "В этих договорах - с Анабарским улусом, с Оленекским, с Ленским и с Олекминским - прописаны различные суммы до 3 млн руб. Но это адресная помощь, - рассказывает Иван Андреев. -За направление средств отвечают администрации муниципальных образований. Как правило, деньги идут на ремонт школ, детских садов, на организацию детского отдыха".

По мнению руководства компании, они обязаны нести часть социальной нагрузки в тех районах, где работают. "Допустим, Саскылах - центр Анабарского улуса. Там очень сложные грунты, поэтому мы ежегодно отсыпаем дороги, - приводит пример Иван Андреев. - Постоянно выделяем местным жителям материалы для строительства. В этом году построим стационар на 25 коек в центре поселка. В прошлом году сдали амбулаторный корпус. Строим большой почти морской причал в селе Юрюнг-Хая, на самом севере, для приема нефтепродуктов для всего Анабарского улуса. Чтобы сохранить традиционные для Анабара виды деятельности, взяли шефство над родовой общиной Улахан-Кюель. Оказываем им помощь в приобретении охотничьих и рыболовных принадлежностей, лицензий на отстрел диких северных оленей, дизтоплива, дизмасла. Выделили снегоходы "Буран", стройматериалы для строительства теплого гаража. Ежегодно оказываем помощь в разработке каменного угля в местности Кумах Юрях.

В целях социальной защиты и материальной поддержки кочевых семей - членов родовой общины предприятие установило ежемесячную компенсационную оплату из фонда социального развития компании на 10 промысловиков и 4 чумработницы - в размере 6 тысяч рублей каждому. В период зимних и летних каникул выделяет вертолет МИ-8 для вывоза детей малокомплектной школы из местности Улахан-Кюель. Помогает компания и с трудоустройством представителей малочисленных народов. "Сегодня рассматриваем проект соглашения о взаимодействии с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера нашей республики, - продолжает Иван Андреев. - В меру своих сил будем защищать конституционные права этих народов. Наносить на карты места их проживания и хозяйственной деятельности, культовые и священные места. Проводить этнологическую экспертизу по просьбе ассоциации. Оказывать помощь в решении социально-экономических проблем ".

Несколько лет назад "Алмазы Анабара" за свои деньги восстановили старейший храм в Якутии - Спасский собор в Олекминске. "И люди потянулись в храм, - замечает Матвей Евсеев. - крепнет вера у людей, значит, возрождается земля олекминская".

Кроме спонсорской помощи есть программы, в которых компания участвует на возмездной основе. Построили школу и общежитие в Сунтарах. В этом году сдали 30 домов в местности Даппарай. Перенос островного села Кыллах, которое периодически страдало от наводнений, ведется по распоряжению Президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава ШТЫРОВА. Жилые дома в Даппарае возводятся в рамках целевой федеральной программы "Социальное развитие села". Программа предусматривает строительство 120 трехкомнатных частных домов в течение нескольких лет. Проект на 30% финансирует государство, на 40% - республика, на 30% - застройщики. "Алмазы Анабара" в этом случае выступают подрядчиками. "Это наш регион. Там живут наши работники, поэтому мы не могли стоять в стороне. Тем более что здесь мы имеем четыре больших заготовительных участка, а рядом работает Олекминский леспромхоз". Однако фактически получилось так, что строила компания частично на свои деньги, застройщики с ними до сих пор не рассчитались. "Много вопросов у нас и к дирекции единого заказчика, - говорит Иван Андреев. - Были проблемы и с подъездными путями, и с подводкой электроснабжения. Но дома сданы. Будем подписывать соглашение на новые 40 домов".

Заботу об экологии Матвей Евсеев также относит к социальной ответственности бизнеса. "Как горнодобывающее предприятие мы очень тесно соприкасаемся с природой - ведем горные выработки, которые меняют ландшафт, а потому непреложным правилом является для нас "жизнь по проектам". Ведь в любом проекте есть раздел "охрана окружающей среды". И каждый проект проходит всевозможные экологические экспертизы. Так и должно быть. Но проект - это теория. Всего заранее учесть нельзя. И когда происходит непредвиденное, нужно оперативно менять параметры проекта и принимать меры, чтобы не случилось беды, потому что природа погрешностей не прощает. Особенно северная природа. Кроме того, не надо забывать - человек смертен, мы умрем, а что увидят наши дети, внуки? Лунный ландшафт на планете Земля?! Они должны увидеть ту красоту, которую сегодня видим мы".

О будущем поколении заботится компания и по-другому. "Алмазы Анабара" являются попечителем школы-интерната для слабослышащих детей. "Под свое крыло мы взяли их еще 10 лет назад, - рассказывает Иван Андреев. - Помогаем всем, чем можем. Каждый год покупаем оборудование, книги, спортивный инвентарь. Когда надо, проводим ремонт ". Это школа не из той категории обласканных, о которых говорят перед каждыми выборами и куда возят высоких гостей. Но там учатся и живут талантливые дети, к которым при должном лечении возвращается слух. Их театр моды завоевывает призовые места на показах. А дети поступают учиться в вузы. Учебу в Новосибирске нескольким студентам также оплачивают "Алмазы Анабара". "Таким детям особенно нужна поддержка, тогда они увереннее будут чувствовать себя во взрослой жизни", - подчеркивает Матвей Евсеев.