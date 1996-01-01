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Роскошь быть собой
Когда известная в приморских деловых кругах персона упомянула хабаровский бутик "КаLинка" как место, достойное во всех отношениях, я запомнила это название. Когда оно всплыло в разговорах еще с двумя влиятельными владивостокскими собеседниками, меня разобрало любопытство. Естественно, оказавшись в Хабаровске в командировке, я не могла не посетить этот бутик, расположенный в самом "сердце" краевой столицы.
И, едва переступив его порог, поняла, почему истинные ценители брендовой одежды из числа приморцев, сахалинцев, амурчан и прочих дальневосточников приезжают сюда обновлять гардероб. Здесь правильный интерьер. Правильный персонал. И очень правильные бренды. От одного перечисления звездных имен - исключительно первые линии! - захватывает дух. Налицо все главные тенденции сезона. Сделать выбор, учитывая огромное количество соблазнов, весьма непросто. Впрочем, тех, кто привык окружать себя самым лучшим, это нисколько не смущает.
Представители деловой элиты ценят этот бутик за камерность атмосферы, персонифицированный сервис и экономию времени. Гламурная публика - за интересные дизайнерские решения, яркие образы и уровень брендов, позволяющий миновать самый строгий фэйс-контроль. И те, и другие говорят свое "да!" безукоризненности кроя, анатомической посадке и продуманности каждой детали. Словом, всему тому, чем отличаются настоящие произведения Домов моды от обычных одежды, обуви и аксессуаров.
Ermenegildo Zegna и Brioni, Canali и Versace, John Richmond и Dsquared2... - эти имена знакомы даже тем, кто далек от мира моды. Те же, кто готов платить за коллекционные ткани, высокоточные лекала и изысканность силуэта, уже после первого посещения бутика переходят в категорию постоянных клиентов.
Помимо деловых костюмов и соответствующих им аксессуаров "КаLинка" предлагает линии casual, не оставляя без внимания и тех, кто, оставаясь приверженцем высоких брендов, хочет отойти от традиционных канонов. Специально для них - пиджаки с кожаными вставками и необычными принтами, оригинальные толстовки и стильная обувь. Например, A.Testoni. Каждый, кто хотя бы раз примерил эту "породистую" обувь, выбирает ее снова и снова. Совершенство комфорта подкупает, но не удивляет тех, кто знает, что изготовление каждой пары включает две сотни операций.
Впрочем, мужскими линиями "КаLинка" не ограничивается. Слабому полу здесь предлагают сильные бренды. Утонченная грациозность VALENTINO соседствует со строгой классикой Richmond, сочность красок Versace - с воздушной нежностью Chloe, а романтичная женственность Ermanno Scervino - с ироничной раскованностью DSquared2...
Как вы думаете, что общего между клиентками бутика и Сарой Джессикой ПАРКЕР, Кэмерон ДИАС и Николь КИДМАН? Страсть к шикарной обуви, изящно расположившейся на полках бутика. Jimmy Choo и Lesilla, Escada и Versace... - тайный знак для посвященных и олицетворение подлинного комфорта.
Помимо базовых классических вещей, без которых гардероб деловой женщины будет неполным, здесь легко можно найти одежду для тех, кто не боится быть женщиной во всех ее проявлениях, кто не откажется ни от соблазнительного декольте, ни от провокационно-облегающего силуэта. И поскольку статус обязывает безукоризненно выглядеть даже на пляже, то к роскошным купальникам от кутюр предлагаются "одноименные" струящиеся парео, пляжные юбки и невесомые накидки. А изысканные аксессуары, словно невзначай "рассыпанные" по воздушным полочкам женского зала, становятся завершающим штрихом модного образа.
Атмосфера бутика располагает к полному отрешению от суеты жизни, неторопливому выбору и разговорам о новостях fashion-индустрии за чашкой кофе. Тем более что "КаLинка" - официальный дистрибьютор каждой из представленных марок - регулярно принимает у себя экспорт-менеджеров знаменитых Домов одежды.
Среди постоянных покупателей бутика - люди разного возраста и приверженцы разных стилей. Их объединяет одно: желание выглядеть достойно и чувствовать себя комфортно в любых обстоятельствах. Им доступна едва ли не самая большая роскошь современного мира - роскошь быть собой. Они не делают громких заявлений. Они просто делают выбор, что красноречивее любых слов. А "КаLинка" в ответ готовит новые интригующие сюрпризы, призванные удивить даже самых искушенных поклонников брендовой одежды. Впрочем, каждой новости - свое время. Самое "вкусное" - оставим "на потом"!
P.S. Самые нетерпеливые могут отправиться в бутик "КаLинка" уже сейчас: Хабаровск, ул. Калинина, 65, тел.: (4212) 42-03-57, 42-01-86.
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