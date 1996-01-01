Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дровяное вместилище
Камин или печь выглядят ненастоящими, если рядом с ними нет хотя бы парочки поленьев. Дрова придают очагу завершенность, гарантируя появление живого огня и наполняя дом позитивной энергетикой.
Даже небольшая вязанка способна существенно улучшить микроклимат дома: десятилетиями питавшаяся солнечными лучами и соками земли древесина щедро насыщает воздух ароматами! Аромат березовых поленьев, обладая приятной свежестью, повышает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям. Острые запахи ели и сосны придают бодрость, а терпкость дубовых дров помогает в лечении застарелых недугов.
Эстетическая выразительность камина не менее важна, чем его функциональность. Свойственное человеку иррациональное наслаждение огнем немыслимо без присутствующих рядом с очагом предметов, не имеющих практической ценности, но наполняющих интерьер особым содержанием. Картины, статуэтки, кувшины и прочие памятные безделушки делают каминный антураж неповторимым. А рядом с дровницей подобные семейные реликвии смотрятся особенно гармонично.
С давних пор эту каминную принадлежность используют для переноски отобранных из уличной поленицы дров и их хранения в жилище. Переносные - легкие и непременно с ручкой - служат для доставки поленьев, а стационарные - для укладки рядом с камином. Есть и универсальные образцы, легко совмещающие обе функции.
Благодаря переносной дровнице вы не испортите одежду и не поранитесь ненароком острой щепой или сучком, что случается при переноске дров в охапке. Состоящая из емкости для поленьев и ручки, она часто напоминает корзину или сумку: не только формой, но и материалом. Изготавливается из металла или дерева. Главные требования к ней - удобство пользования и компактность. Она должна соответствовать поленьям по длине (обычно это 40-50 см) и не быть излишне тяжелой. А стационарная дровница в виде ниши в стене или в самой печи должна быть достаточно глубокой, чтобы сложенные в ней поленья не выдавались за края.
При изготовлении переносных дровниц преград для дизайнерских идей не существует. Плетеные и матерчатые, из листового металла и кованые, они не только исправно несут службу, но и радуют глаз. Скромные по размерам "корзинки" из листового железа предназначены для перемещения минимального дровяного запаса, сравнимого по объему с одной охапкой. Это неглубокие поддоны изогнутой формы с ручкой наверху и невысокими ножками-подставками. В зависимости от характера оформления они могут быть строгими или романтичными, претенциозными или элегантными. Изящно изогнутые ручки, чеканный или гравированный орнамент на поддоне - вот немногие из возможных способов украсить такой предмет обихода.
Хорошо, если дровница будет внешне перекликаться с другим каминным аксессуаром - решеткой, подставкой для совка или щеткой. Впрочем, сегодня выпускаются целые комплекты каминных аксессуаров. Так, например, набор в средневековой стилистике придаст каминному ансамблю солидность и благородство.
Вариантов формы и отделки дровниц - множество. Круглые и полукруглые, прямоугольные и ромбовидные, в комплекте с дровами они становятся своеобразной декоративной композицией, которую порой даже жалко нарушать, вынимая поленья...
Сеть салонов "Камины":
г. Владивосток: ул. Семеновская, 30, тел. (4232) 43-30-26;
ул. Светланская, 157, тел. (4232) 22-25-25.
г. Хабаровск: ул. 60 лет Октября, 210, тел. (4212) 27-46-71;
ул. Ленинградская, 32, тел. (4212) 43-72-72.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа