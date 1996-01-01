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Дровяное вместилище

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Камин или печь выглядят ненастоящими, если рядом с ними нет хотя бы парочки поленьев. Дрова придают очагу завершенность, гарантируя появление живого огня и наполняя дом позитивной энергетикой.

Даже небольшая вязанка способна существенно улучшить микроклимат дома: десятилетиями питавшаяся солнечными лучами и соками земли древесина щедро насыщает воздух ароматами! Аромат березовых поленьев, обладая приятной свежестью, повышает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям. Острые запахи ели и сосны придают бодрость, а терпкость дубовых дров помогает в лечении застарелых недугов.

Эстетическая выразительность камина не менее важна, чем его функциональность. Свойственное человеку иррациональное наслаждение огнем немыслимо без присутствующих рядом с очагом предметов, не имеющих практической ценности, но наполняющих интерьер особым содержанием. Картины, статуэтки, кувшины и прочие памятные безделушки делают каминный антураж неповторимым. А рядом с дровницей подобные семейные реликвии смотрятся особенно гармонично.

С давних пор эту каминную принадлежность используют для переноски отобранных из уличной поленицы дров и их хранения в жилище. Переносные - легкие и непременно с ручкой - служат для доставки поленьев, а стационарные - для укладки рядом с камином. Есть и универсальные образцы, легко совмещающие обе функции.

Благодаря переносной дровнице вы не испортите одежду и не поранитесь ненароком острой щепой или сучком, что случается при переноске дров в охапке. Состоящая из емкости для поленьев и ручки, она часто напоминает корзину или сумку: не только формой, но и материалом. Изготавливается из металла или дерева. Главные требования к ней - удобство пользования и компактность. Она должна соответствовать поленьям по длине (обычно это 40-50 см) и не быть излишне тяжелой. А стационарная дровница в виде ниши в стене или в самой печи должна быть достаточно глубокой, чтобы сложенные в ней поленья не выдавались за края.

При изготовлении переносных дровниц преград для дизайнерских идей не существует. Плетеные и матерчатые, из листового металла и кованые, они не только исправно несут службу, но и радуют глаз. Скромные по размерам "корзинки" из листового железа предназначены для перемещения минимального дровяного запаса, сравнимого по объему с одной охапкой. Это неглубокие поддоны изогнутой формы с ручкой наверху и невысокими ножками-подставками. В зависимости от характера оформления они могут быть строгими или романтичными, претенциозными или элегантными. Изящно изогнутые ручки, чеканный или гравированный орнамент на поддоне - вот немногие из возможных способов украсить такой предмет обихода.

Хорошо, если дровница будет внешне перекликаться с другим каминным аксессуаром - решеткой, подставкой для совка или щеткой. Впрочем, сегодня выпускаются целые комплекты каминных аксессуаров. Так, например, набор в средневековой стилистике придаст каминному ансамблю солидность и благородство.

Вариантов формы и отделки дровниц - множество. Круглые и полукруглые, прямоугольные и ромбовидные, в комплекте с дровами они становятся своеобразной декоративной композицией, которую порой даже жалко нарушать, вынимая поленья...

Сеть салонов "Камины":

г. Владивосток: ул. Семеновская, 30, тел. (4232) 43-30-26;

ул. Светланская, 157, тел. (4232) 22-25-25.

г. Хабаровск: ул. 60 лет Октября, 210, тел. (4212) 27-46-71;

ул. Ленинградская, 32, тел. (4212) 43-72-72.

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