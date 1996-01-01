На гребне волны автоматизации торговли

Конкуренция на рынке ритейла становится все напряженнее. В этой борьбе за потребителя побеждают те компании, которые предлагают оптимальный набор товаров и услуг, чутко реагируя на малейшие колебания спроса.

Чтобы этого добиться, нужно грамотно организовать оперативное управление розничным торговым предприятием. Поэтому все больше предприятий переходят к современным программам эффективного управления розничной сетью. Именно такие программы предлагает группа компаний "Сервис Плюс", хорошо известная на рынке России и СНГ.

Досье Группа компаний "Сервис Плюс" - крупнейший системный интегратор, разработчик программного обеспечения и поставщик IT-оборудования, имеющий собственную сеть филиалов, представительств и центров технического обслуживания. Клиентами компании являются ведущие предприятия розничной торговли России и зарубежья, рестораны и другие предприятия сферы услуг. Компания является членом Национальной торговой ассоциации (НТА) и Ассоциации поставщиков оборудования для автоматической идентификации (AIM).

С самого основания главным направлением деятельности предприятия являются комплексные решения для управления торговлей на базе информационных технологий (IT). За 15 лет успешной работы на рынке компания приобрела репутацию устойчивого лидера и надежного партнера в своей области. Ее первыми крупными клиентами стали международный торговый оператор Reebok и успешно развивающаяся сеть магазинов "Седьмой континент". Кроме того, "Сервис Плюс" принимал активное участие в локализации и сертификации кассовых систем для IKEA, METRO Cash & Carry, HyperGlobus и Calzedonia.

СуперМаг

И все-таки наибольшую известность компании принесла собственная разработка - семейство программных продуктов СуперМаг. Сегодня это одно из наиболее популярных специализированных решений, которое используют тысячи магазинов и розничных сетей в России, Казахстане, Белоруссии, Украине и Армении. Благодаря современным технологиям разработки и легкости настроек программные продукты СуперМаг быстро адаптируются к любым переменам, будь то колебания цен, расширение ассортимента, рост торговой сети или изменение налогового законодательства.

Кстати, в том, что сегодня рынок программ автоматизации становится все более цивилизованным, большая заслуга таких компаний, как "Сервис Плюс". В 2006 году она пошла на серьезное сближение с глобальным мировым производителем ORACLE, сделав шаг в "окультуривании" отечественного бизнеса. Дело в том, что раньше далеко не все клиенты готовы были платить за законные лицензии СУБД ORACLE, предпочитая ставить пиратские программы из непонятных источников. "Сервис Плюс" же заключил договор с представительством ORACLE в России о включении лицензионного продукта ORACLE в состав рабочего места СуперМаг, причем без увеличения стоимости торговой системы. Благодаря этому, вопрос с лицензированием решился автоматически.

Дальневосточные перспективы

Экспансия компании на Дальний Восток началась в 2004 году. Со временем стало очевидным, что работать через Москву не совсем целесообразно, поскольку этот регион значительно отдален от центра. В результате было открыто представительство во Владивостоке.

За три года его работы успешно реализованы десятки проектов. "Сервис Плюс" использует собственную уникальную технологию внедрения комплексных решений для автоматизации розничной торговли различных форматов - от небольших одиночных магазинов до крупных, регионально распределённых, розничных сетей.

Следует заметить, что ситуация на рынке в отдаленных регионах существенно отличается от ситуации в центральной части России. Ведь не секрет, что медленное развитие современных форм розничной торговли на дальневосточном рынке обусловлено проблемами, связанными с логистикой: ближайшие федеральные сети продуктовых супермаркетов на сегодняшний день находятся в Новосибирске. В отсутствии сколько-нибудь высокой конкуренции кроется и недостаточное развитие сопутствующих дополнительных услуг, предлагаемых супермаркетами своим клиентам, а потому уровень автоматизации и используемых технологий остается до сих пор на низком уровне.

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке Дальнего Востока, "Сервис Плюс" продолжает развивать розничный бизнес своих клиентов. И, судя по всему, компании это удается: большинство розничных торговых сетей на территории региона используют для управления торговыми процессами автоматизированные решения "Сервис Плюс". Только за последние несколько лет компанией были автоматизированы розничные сети во Владивостоке и Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани, Ванино и Петропавловске-Камчатском. В перспективе - проекты в Якутии и Амурской области. В числе крупных клиентов по комплексной автоматизации - сеть супермаркетов RED MART (Владивосток), розничные торговые сети "Пеликан" и "Калинка" (Хабаровск), розничная торговая сеть "Перспектива" (Комсомольск-на-Амуре), сеть магазинов "Талисман" (Ванино, Советская Гавань) и розничная торговая сеть "Шамса" (Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск).

Дефицита кадров не будет

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются современные ритейлеры в регионе, - дефицит управленческих кадров. Именно поэтому "Сервис Плюс" проводит выездные конференции и практические семинары для представителей розничного бизнеса. Кроме того, дальневосточное представительство компании совместно с Тихоокеанским государственным экономическим университетом (ТГЭУ) приступило к реализации проекта "Новые технологии в торговле - повышение качества образования", в рамках которого осуществило поставку оборудования и программного обеспечения для организации учебного процесса в вузе. На базе автоматизированных решений компании планируется проведение комплексных занятий со студентами старших курсов, а также прохождение учебной практики, где будут отрабатываться навыки практической работы на предприятиях торговли. Словом, "Сервис Плюс" работает на будущее, а будущее, как известно, - за квалифицированными кадрами и современными технологиями.