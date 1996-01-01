GreenEco: зеленый бензин для зеленых улиц

Дважды в течение полугода НК "Альянс" порадовала дальневосточных автомобилистов весьма полезными новинками. В конце прошлого года на Хабаровском НПЗ совместно с компанией Shell освоен выпуск бензина "АИ-95 зимний" - топлива, специально разработанного для местных климатических условий. А в июне 2007 года компания презентовала новый экономичный бензин "премиум-класса" - GreenEco. И, как заявляют представители НК "Альянс", это далеко не предел.

- Продвижение новых нефтепродуктов на рынок ДВФО - одно из основных направлений нашей деятельности в регионе, - подчеркивает начальник отдела оперативно-производственной деятельности департамента нефтепродуктов НК "Альянс" Леонид ОВСЯННИКОВ. - С одной стороны, это соответствует стратегии компании, которая активно развивается. С другой стороны, ориентируясь на пожелания и запросы клиентов, мы всегда предъявляли повышенные требования к качеству топлива, которое выпускаем, и к уровню сервиса, который предоставляем.

Новинку компании - бензин зеленого цвета - уже заливают в баки машин на автозаправках НК "Альянс" по всему Дальнему Востоку. Отличительную окраску получили GreenEco-95 и GreenEco-98, выпускаемые с июня на Хабаровском НПЗ. Помимо приметного цвета, гарантирующего защиту от подделок, у нового бензина "премиум-класса" есть еще несколько важных преимуществ - антикоррозийный и чистящий эффект для двигателя автомобиля, снижение вредных выбросов, а также завидная экономичность.

Досье ОАО "Нефтяная компания "Альянс" создано в 2001 году. Учредителями стали ОАО "Группа Альянс", его дочернее предприятие ЗАО "Инвестиционная компания "Альянс Капитал" и "Винкор С.А." (Швейцария), трейдинговая и инвестиционная компания, действующая в нефтяном секторе. На Дальнем Востоке "НК "Альянс" представляют четыре сбытовых предприятия и одно перерабатывающее, ОАО "Хабаровский НПЗ". ХНПЗ имеет мощности по первичной переработке нефти в объеме 4,35 млн тонн в год. Выпускает бензины с повышенными эксплуатационными и экологическими свойствами для автомобилей класса "Евро-4". Является крупным поставщиком топлива для рынка Дальнего Востока. На протяжении последних трех лет ежегодно инвестирует в поддержание и развитие производства не менее 550 млн руб.

По заявкам дальневосточников

Почему на смену уже привычным для водителей бензинам 95 и 98 пришел топливный бренд GreenEco, представители "Альянса" подробно рассказали на презентации нового топлива на Хабаровском НПЗ. Оказалось, что "виноваты" в этом ...сами дальневосточные автолюбители. Ведь именно по их пожеланиям в прошлом году на заводе совместно с компанией Shell освоили выпуск бензина, специально разработанного для местных климатических условий. "АИ-95 зимний" заметно облегчает запуск двигателя в холода.

Опыт оказался удачен, и в конце прошлого года "Альянс" провел новые маркетинговые исследования на территории ДВФО. Опросы показали, что автовладельцы одними из главных требований к качеству топлива называют его экономичность, сохранение мощности двигателя, а также экологические характеристики. Кстати, уже на стадии исследований в качестве партнера по созданию требуемого дальневосточниками продукта был выбран крупнейший в мире концерн BASF, специализирующийся на разработке компонентов, повышающих эксплуатационные свойства различных марок топлива.

Ничего неожиданного в смене партнера в НК "Альянс" не видят - представители компании напомнили, что продолжают сотрудничество с Shell по многим направлениям. Договор, заключенный между Shell Global Solutions и предприятиями нефтепродуктообеспечения "Альянса", предусматривает реализацию комплексной программы по совершенствованию розничного бизнеса компании, в том числе повышение уровня обслуживания клиентов за счет применения новых подходов к организации сбыта нефтепродуктов, расширения спектра предоставляемых дополнительных услуг и т.д.

- Современное топливо возможно производить только в сотрудничестве с крупными передовыми компаниями мирового класса, - поясняет начальник производственно-диспетчерского отдела Хабаровского НПЗ Антон ВАГИН. - И в данном случае выбор BASF был обусловлен успешным участием немецкого концерна в разработке новых топлив для компаний Shell, BP и ExxonMobil.

- Процесс разработки и внедрения в производство новой формулы GreenEco начался еще в октябре 2006 года и занял около шести месяцев, - рассказывает он. - Были сделаны солидные инвестиции, куплено новое оборудование, внесены серьезные изменения в технологический процесс производства. У нас были очень серьезные требования, краткие сроки, работали мы в напряженном ритме - и со всеми поставленными задачами справились. В мае 2007 года была выпущена первая опытно-промышленная партия. При этом улучшенное топливо с новыми характеристиками по-прежнему удовлетворяет всем требованиям российского ГОСТ и стандарта "Евро-4".

Кстати, преимущества нового топлива хорошо отражены в его названии: Green - от англ. "зеленый" - маркировка топлива для защиты качества; Eco- "экономичный" - экономия топлива и одновременно "экологичный".

Больше километров в каждом литре

Выполнение поставленной задачи потребовало немалых усилий от российских и немецких специалистов, о чем подробно на презентации бензина рассказал руководитель испытательной топливной лаборатории BASF (г. Людвигсхафен) Герхард ЛЯЙДИГ. При этом в своей работе они ориентировались на весьма распространенные в регионе автомобили японского производства марки "Тойота".

Секрет рецептуры GreenEco Ляйдинг не раскрыл, однако пояснил общий принцип действия. В процессе эксплуатации система подачи топлива в двигателе покрывается защитной пленкой, что предотвращает образование отложений внутри трубопроводов и патрубков и поддерживает топливные форсунки в чистом состоянии. А за счет улучшенных антикоррозийных свойств уменьшается вероятность отказа двигателя и увеличивается его долговечность. В результате бензины GreenEco заметно снижают расход топлива (в среднем 3-4% экономии, или 70 литров в год), уменьшают затраты на ремонт и восстанавливают заявленную производителем мощность двигателя.

Немаловажен и достигнутый экологический эффект. За счет соответствия стандарту Евро-4 и уменьшения пробега происходит сокращение вредных выбросов в атмосферу. К примеру, эмиссия углеводородов - на 20%, окислов азота - на 13%. Как пояснил Антон Вагин, на федеральном законодательном уровне в России (за исключением Москвы и еще ряда регионов) данный вопрос пока не регулируется, так что забота о чистом воздухе - это пока инициатива НК "Альянс". Инициатива, которая, как он надеется, всем пойдет на пользу. Кроме того, Вагин напомнил, что в новом виде бензина не забыты и плюсы, достигнутые на заводе при разработке бензина АИ-95-зимний. Автомобилисты получают два в одном: хороший зимний запуск двигателя и все новые свойства бензина GreenEco. Мы не отходим от того, чего достигли на предыдущем этапе. И дальше также будет происходить постепенное улучшение качества нашего топлива.

Цвет качества от НК "Альянс"

Много вопросов у прессы вызвала цветовая окраска бензина. Как пояснил журналистам Леонид Овсянников, к подобному ходу в мире прибегают часто - к примеру, тот же ExxonMobil красит свой бензин красным цветом, а компания Aral - голубым.

- Мы выбрали зеленый цвет по нескольким соображениям. Во-первых, это защита от фальсификаций, которая указывает на происхождение топлива. Индивидуально воспроизвести этот цвет нельзя. Во-вторых, это своеобразный знак качества - он совпадает с брендовым цветом компании "Альянс". В-третьих, зеленый цвет ассоциативно говорит об экологии, о защите окружающей среды, что для нашей компании очень важно, - поясняет Овсянников.

Он, кстати, напомнил, что выпуск нового топлива - это только часть обширной программы развития компании. В этой программе можно выделить три главных направления: повышение уровня обслуживания клиента, расширение спектра дополнительных услуг и улучшение качественных характеристик нефтепродуктов.

- Вся система контроля, существующая в НК "Альянс", призвана гарантировать высокое качество наших продуктов для наших клиентов, - констатирует Леонид Овсянников. - Ориентируясь на пожелания и запросы автолюбителей, мы планируем продолжать нашу программу по внедрению новых видов топлива, улучшению качества продуктов и расширению спектра оказываемых услуг. В том числе и специально для дальневосточников.