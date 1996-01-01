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Центр пришел на Восток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

День субботы 28 июля 2007 года для Владивостока и Приморского края стал историческим не только благодаря Тихоокеанскому экономическому конгрессу. Одновременно во Владивостоке состоялось открытие регионального Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) Сибири и Дальнего Востока, на котором бизнесмены, политики, журналисты обсуждали ход, и перспективы реализации посланий президента в части развития Сибири и Дальнего Востока.

Учредителями Центра на Дальнем Востоке выступили депутат Государственной думы Василий УСОЛЬЦЕВ, заместитель председателя Совета Федерации Светлана ОРЛОВА, представитель в Совете Федерации от Законодательного собрания Приморского края Игорь ПУШКАРЕВ, а также начальник отдела общественных связей аппарата Госдумы Денис КРАВЧЕНКО.

Досье

Центр социально-консервативной политики был создан в 2005 году как антикризисный центр для преодоления проблем, возникших с введением 122-го ФЗ и очевидной пробуксовкой административной реформы. Группа неравнодушных политиков и бизнесменов своевременно заметили сложности функционирования системы госуправления, предложив Государственной думе и правительству ряд инициатив для выхода из кризиса. С их помощью решить проблемы удалось, кризис управления был преодолен, а ЦСКП из команды единомышленников преобразовался в проектно-аналитический центр.

По определению Дениса Кравченко, данному на открытие ЦСКП-Дальний Восток, центр представляет собой негосударственную и непартийную организацию, но каждый член клуба так или иначе связан с партией "Единая Россия" и её фракцией в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации.

Надо отметить, что неформальным лидером центрального и одним из создателей ЦСКП выступает председатель нижней платы парламента Борис ГРЫЗЛОВ. Именно председателю Государственной думы принадлежат слова, ставшие основным посылом социально-консервативной политики о том, что "любые решения, принимаемые администрациями, должны, в первую очередь, оберегать население от резких потрясений. Только бережное отношение к населению и плавность любых изменений в обществе - основной критерий любых важных для страны и регионов решений".

При этом дискуссии в рамках клуба послужили питательной средой для формирования обоих течений в "Единой России": либерального, проводником которого выступает Владимир ПЛИГИН и социального, под кураторством Андрея ИСАЕВА.

В работе "круглых столов" ЦСКП, посвященных определённым направлениям модернизации России, принимают участие руководители профильных комитетов думы, заинтересованных органов исполнительной власти, разработчики законопроектов, эксперты. Вот и на первый "круглый стол" ЦСКП - Дальний Восток собрались не только представители партийных и деловых кругов региона. На конференции выступили ректоры вузов, мэры городов Сибири и Дальнего Востока, главы районных администраций и территориальных образований.

Сегодня, когда внимание приковано к Сибири и Дальнему Востоку, когда существуют грандиозные планы по строительству и освоению потенциала огромных российских территорий, необходимость во взвешенной социальной и при этом консервативной программе, основанной на традиционных ценностях, таких как патриотизм, резко возрастает.

Центр социально-консервативной политики имеет такую программу. Теперь на Востоке России у него есть и свой проводник - ЦСКП - Дальний Восток.

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