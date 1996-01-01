Михаил Овсянкин, генеральный директор телеканала "Домашний": Семейные ценности превыше всего

Новый игрок появился этим летом на телевизионном рекламном рынке Владивостока - телеканал "Домашний", официально начавший эфирное вещание во Владивостоке в конце июня. До этой даты некоторые жители города могли смотреть его по кабельному или спутниковому телевидению. Телеканал ориентирован на средний класс и семейные ценности и в этом смысле обещает эффективную рекламу для бизнеса, чья целевая аудитория - семья. Подробнее о возможностях телеканала "Домашний" для рекламодателей и его стратегии вещания в интервью с генеральным директором канала Михаилом ОВСЯНКИНЫМ.

- Михаил, вы одновременно являетесь генеральным директором еще и телекомпании "СТС-Восход". Поясните суть взаимоотношений между двумя каналами.

- Телеканал "Домашний" во Владивостоке находится в собственности "СТС-Медиа", чьи акции котируются на Международной Нью-Йоркской фондовой бирже. "СТС-Восход" - это региональная станция "СТС-Медиа". Последняя, по сути, поручила нам курировать раскрутку и дальнейшее продвижение бренда "Домашний" на зрительскую аудиторию и ключевых рекламодателей. Это разумно как в организационном, так и в техническом плане: "СТС-Восход" обладает в настоящий момент одной из лучших вещательных баз в городе. "Картинка и звук у нас - самого высокого качества.

- "Домашний" называют каналом для домохозяек, насколько представительна эта аудитория во Владивостоке?

- Основная аудитория канала - женщины от 25 до 60 лет со средним доходом, в большинстве своем семейные. С учетом их зрительских предпочтений и строятся эфирная сетка и тематическое содержание "Домашнего". Названия программ говорят сами за себя: "Дела семейные", "Спросите повара", "Правильный дом", "Полевые работы", "День здоровья".

Как известно, чаще всего именно женщины принимают решения о покупках в семье, поэтому для рекламодателей наш новый эфирный канал - действительно эффективный способ заявить о своих товарах и услугах. "Домашний" выбрали в качестве медиаплощадки для размещения своей рекламы крупнейшие компании страны. В этом смысле он стоит в одном ряду с СТС, Первым каналом, "Россией", НТВ.

- Нового игрока любого рынка воспринимают настороженно. Как вы убеждаете рекламодателей, представляя им "Домашний"?

- Каналу всего два с половиной года, но за это небольшое время "Домашний" по всей России добился большого успеха. Это позволяет нам утверждать, что и в нашем городе канал станет популярным. Более того, первые недели вещания "Домашнего" во Владивостоке подтвердили это. Сегодня, зная первые данные исследований телеаудитории, я могу с уверенностью утверждать, что канал интересен зрителям Владивостока. Мы достигли за несколько недель вещания тех показателей доли аудитории, к которым пришли многие местные телеканалы после нескольких лет работы. "Домашний" - это сильный бренд с совершенно четкими характеристиками. Все программы, лица, оформление канала работают на то, чтобы зрители воспринимали "Домашний" как полезный, добрый, уютный, семейный телеканал. Любой рекламный ролик на "Домашнем" воспринимается иначе, чем на других телеканалах. Наши рекламодатели могут рассчитывать на позитивное восприятие их рекламного сообщения зрителями.

- Как реализуются рекламные возможности канала во Владивостоке?

- Рекламные возможности канала в нашем городе реализует рекламное агентство "Видео-Интернешнл Приморье". Реклама продается как пакетами (когда график выхода рекламного продукта заранее сформирован), так и точечным размещением (когда рекламодатель сам выбирает, в какой временной отрезок поставить его ролик).

Эфирная сетка канала "Домашний" во Владивостоке в основном состоит из московских программ, но есть и местные: Portfolio, Fashion Life, "Стоит только захотеть", "Воспитай себе друга". Будут и другие местные программы. Все они отражают концепцию канала - максимум полезной информации. В эфире канала исключены новости, политика, чернуха, криминал и т.п. Канал позиционирует себя как нравственный и добрый, чтобы его можно было смотреть с утра до вечера всей семьей. Эти же принципы распространяются на рекламную продукцию: она не должна быть провоцирующей и двусмысленной, а напротив - нести в себе максимум позитива, семейных ценностей и полезной информации.

- На канале видно много ведущих, уже известных зрителям по работе на других каналах. По какому принципу выбирают ведущих на "Домашнем"?

- Могу сказать точно - на канале нет и не будет случайных людей. Если программу "Детский день" ведет Татьяна Лазарева, значит, она имеет право давать советы и рассуждать о детях. Эта жизнерадостная ведущая - мама троих детей. Ведущие канала - настоящие эксперты в своем деле, а также просто интересные личности. Татьяна Веденеева, Николай Дроздов, Дарья Субботина, Светлана Бондарчук, Вадим Тихомиров, Татьяна Плотникова, Михаил Полицеймако - звезды "Домашнего" каждый день делятся своим богатым житейским опытом, знаниями и хорошим настроением.

- Каково главное отличие "Домашнего" от других телеканалов?

- Нас отличает концентрация полезных программ. На многих каналах есть отдельные программы о кулинарии, обустройстве дома, здоровье, но только в эфире "Домашнего" зрители могут найти полезные программы в таком количестве, регулярно и действительно полезно. Канал сделал ставку на познавательность программного продукта. Как всегда оставаться красивой? Как обустроить дом? Как приготовить вкусно и с душой? Как выстроить правильные отношения в семье? Как поддерживать свое здоровье и своих детей? Как сделать счастливым своего ребенка? Ответы на волнующие каждую женщину вопросы в форме увлекательных бесед найдут многие и многие наши телезрители. Кроме собственно познавательных интересных передач, телеканал "Домашний" - это увлекательные документальные фильмы, старое доброе кино, захватывающие и яркие сериалы.