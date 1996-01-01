"КСМ" внедрил систему менеджмента качества

Впервые в Приморском крае среди организаций строительной индустрии в ООО "Комбинат строительных материалов" внедрена и сертифицирована Система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 г.

Система менеджмента качества ООО "Комбинат строительных материалов" соответствует высоким требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 и подтверждена представителями Органа по сертификации систем менеджмента качества "ЕВРО-СОЮЗ СЕРТ" г.Москва. В этих стандартах установлены требования к системе управления предприятием, выполнение которых необходимо для обеспечения стабильного качества выпускаемой продукции.

Мировой опыт показывает, что все крупные предприятия стремятся внедрить СМК и сертифицировать ее. На сегодняшний день сертификация ISO - один из самых действенных инструментов в конкурентной борьбе за потребителя. Обладатели данного сертификата имеют ряд серьезных преимуществ: повышение имиджа компании в глазах потребителя, иностранных и российских партнеров, снижение непроизводительных затрат, преимущество в тендерах на получение государственного заказа, возможность получения льготных кредитов, высокий уровень конкурентоспособности компании.

Теперь и в Приморье есть организация, способная по мировым стандартам производить качественную продукцию и участвовать в тендерах на крупные проекты в строительстве Дальнего Востока.