СВЯЗЬ-БАНК: Зеленый цвет для новых побед

Связь-Банк, являющийся сегодня одним из ведущих финансовых учреждений России, внедрил новый фирменный стиль. Теперь ключевыми цветами логотипа Связь-Банка будут синий и зеленый.

- Для банка разработан не только новый логотип, - рассказывает управляющий Приморским филиалом ОАО "АКБ "Связь-Банк" Анатолий ФЕДЯКШИН. - Мы полностью изменили фирменный стиль. Обновление имиджа произошло одновременно с качественной трансформацией банка: из отраслевого он вырос до универсального банка, входящего в число крупнейших финансовых организаций страны. У нас современные технологии, новые продукты, новые клиенты.

Связь-Банк меняет к лучшему стиль работы с постоянными и вновь пришедшими клиентами. В приоритете - расширение сети филиалов, увеличение спектра услуг для юридических и физических лиц, количества банкоматов, а также модернизация линейки банковских услуг.

Так, на сегодняшний день Связь-банк располагает региональной сетью из 38 филиалов на всей территории России, что позволяет ему успешно взаимодействовать с сетевыми клиентами. При этом присутствие в регионах постоянно расширяется. У банка есть еще одно существенное преимущество: в настоящее время, совместно с Почтой России реализуется проект по установке POS-терминалов для обслуживания банковских карт международных платежных систем Visa International и Master Card в отделениях почтовой связи. Уже сегодня держатели пластиковых карт могут получать наличные деньги через POS-терминалы, установленные в почтовых отделениях Приморского края. Планируется, что к концу года эта услуга будет осуществляться во всех отделениях Почты России в Приморье. На данный момент в крае установлено 304 терминала. В ближайшее время поступит еще 130 терминалов, которые разместят в самых отдаленных пунктах региона.

Связь-Банк тесно сотрудничает с отраслью связи, ведь одним из инициаторов его создания было Министерство связи СССР. В настоящее время, в соответствии с утвержденной акционерами стратегией развития, Связь-Банк развивается как универсальный банк федерального масштаба, оказывающий услуги международного уровня. При этом "родство" с одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики - отраслью связи - банк оценивает как позитивный фактор.

Как рассказал Анатолий Федякшин, своим клиентам - физическим лицам - Связь-Банк предлагает регулярно обновляемую линейку современных банковских продуктов. К примеру, банк предлагает зарплатные проекты для предприятий и организаций, имеющих разветвленную структуру. Это тем более удобно для организаций, которые находятся в малых населенных пунктах, ведь практически в каждом из них есть отделения Почты России.

Нужно быстро перевести деньги по территории России или в страны СНГ? Нет ничего проще - Связь-Банк еще 19 июля 2006 г. представил на рынке банковских услуг новую систему срочных денежных переводов BLIZKO. Теперь денежные переводы уходят мгновенно, адресат получает деньги в тот же день. На первом этапе через систему BLIZKO можно осуществлять денежные переводы в адрес физических лиц. До конца этого года у клиентов также появится возможность проводить платежи в адрес операторов сотовой и фиксированной связи, провайдеров различных услуг, переводить средства в счет погашения кредитов, а также пополнять счета, связанные с банковскими картами.

Досье Связь-Банк, созданный в 1991 г., оказывает широкий спектр банковских услуг высокого качества. По совокупности показателей Банк России включил Связь-Банк в число 30 крупнейших кредитных организаций России. Уставный капитал Связь-Банка составляет 5 млрд руб., а объем собственных средств превысил 6 млрд руб. Основными акционерами банка являются ОАО "РТК-Лизинг", ЗАО "Бородино", ООО "СК "Бородино-Строй" и ООО "Химтэк".

ОАО АКБ "Связь-Банк" основан в 1991 г. Генеральная лицензия Банка России № 1470 от 15.11.02 г.