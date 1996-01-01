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Все бы так бегали!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У ребятишек из детского приюта в Новосибирске нынче праздник. И у детей из новосибирской школы № 2 - тоже.

А еще праздник в стоматологической клинике №4, потребительском обществе "Тастопольск" и дворце культуры "Шахтер" в Кемеровской области. А еще - в доме-интернате для умственно отсталых детей, краевом госпитале ветеранов и военно-патриотическом клубе "Патриот" в Барнауле. Все они получили в подарок автомобили. Те самые автомобили, на которых "Справедливая Россия" организовала автопробег от Москвы до Барнаула через 12 областей и республик.

Когда председатель Совета Федерации, лидер "Справедливой России" Сергей МИРОНОВ, давая старт автопробегу от Пушкинской площади в Москве, пообещал ударить им по несправедливости, многие скептически ухмылялись. Народу-то, мол, чего от этой акции? Ничего, кроме личного интереса самого Миронова и его партии, в этой затее нет. Ищут, мол, дешевой популярности - вот и все.

А оказалось, что народу очень даже "чего". Праздник у людей.

Участники пробега не только собрали по дороге наказы и пожелания простых россиян правительству, но и по завершении автомарафона в Барнауле подарили машины тем, кто в них нуждается. Все эти учреждения о машинах прежде не могли и мечтать, хотя очень в них нуждались. А вот получили их - и пусть немножко, но несправедливости в России убавилось.

Ну, наверное, агитировали участники пробега за свою партию - не без того. Но если в результате пробега у людей в российской глубинке праздник, то побольше бы таких пробегов.

Все бы так "бегали" - глядишь, жизнь в России и улучшилась бы.

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