Дальневосточная магистраль: динамика, качество, развитие

По традиции, в первое воскресенье августа труженики стальных магистралей отмечают свой профессиональный праздник. 2007 г. для железнодорожников особенный: в этом году мы отмечаем 170-летие железных дорог России и 110-летие Дальневосточной магистрали.

Уникальным географическим положением Дальневосточной железной дороге определена роль ключевого связующего звена транспортной системы России, обеспечивающего сообщение восточных и западных регионов страны. Магистраль находится на стыке международных транспортных коридоров, участвуя в перевозке экспортно-импортных и транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона через крупные незамерзающие морские порты Тихоокеанского побережья, а также сухопутные пограничные переходы с Китаем и Кореей.

Магистраль обеспечивает более 30% от общего объема перевозок экспортных грузов России и свыше четверти транзитных перевозок грузов других стран.

Трудно переоценить значение железнодорожного транспорта для развития Дальневосточного региона, где преобладают расстояния в 7-8 тыс. километров и слабо развита транспортная инфраструктура. Дорога была, есть и остается опорной транспортной сетью, играющей ключевую роль в жизнеобеспечении краев и областей Дальнего Востока, стабильно снабжая их жизненно важными грузами, при этом особое внимание уделяется доставке грузов для топливно-энергетического комплекса и северных районов.

В юбилейном году мы встречаем День железнодорожника с приподнятым настроением, а предпосылки для его достойной встречи у нас есть. Дальневосточная дорога в полной мере обеспечивает бесперебойную, ритмичную доставку грузов и пассажиров, проводит целенаправленную работу по снижению эксплуатационных расходов, увеличению производительности труда, реализации инвестиционных программ.

Четвертый год дорога работает в составе ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), за это время нам удалось не только закрепить положительную динамику роста объемов перевозок и качества транспортных услуг, но и значительно улучшить ряд важнейших показателей. За последние три года отправление грузов возросло на 21%, грузооборот - на 24%, производительность труда - на 27%. Многое сделано для развития транспортной инфраструктуры и усиления безопасности движения поездов, увеличились налоговые платежи в бюджеты всех уровней.

В соответствии с концепцией реформирования в основных хозяйствах дороги произошло разделение на эксплуатационную и ремонтную составляющие, создано несколько дирекций - по ремонту пути, вагонов, связи и др. В течение прошлого года из состава дороги выделены подразделения, осуществляющие весь комплекс работ по организации пассажирских перевозок в дальнем сообщении и обслуживанию пассажиров в поездах и на вокзалах, а также подразделения, осуществляющие перевозку грузов в контейнерах. С 1 января 2007 г. в составе дороги выделены самостоятельные структурные подразделения - дирекция социальной сферы и дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин, с 1 апреля в вертикально интегрированную структуру ОАО "РЖД" выделился информационно-вычислительный центр. При всем этом дорога не потеряла своей мобильности, оперативно решая поставленные задачи.

Сегодня на долю ДВЖД приходится более 96% грузооборота и треть пассажирооборота, выполняемого всеми видами транспорта в регионе. Учитывая перспективный рост объемов перевозок, ряд проектов обновления и строительства железнодорожной инфраструктуры определены как приоритетные, им гарантирована государственная поддержка. Так, в действующую федеральную программу по модернизации транспортной системы страны планируется внести мероприятия по усилению Байкало-Амурской магистрали, а в программу по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья, формируемую на период до 2013 г., - реконструкцию железнодорожного тоннеля под Амуром.

Мы нашли понимание и поддержку в реализации инвестиционного проекта "Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля". В настоящее время проект прошел требуемую экспертизу и включен в заявку на предоставление государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Прогнозируемый прирост объемов перевозок в целом по Дальневосточному региону к 2010 г. составит 45%, в том числе за счет увеличения отгрузки угля на 22%, нефти - на 16%, строительных грузов - на 35%, деловой древесины - на 27%. Для дороги это дополнительные объемы перевозок, а для субъектов федерации - новые налоговые поступления, социальная поддержка населения, а следовательно, укрепление территорий. Учитывая прогнозируемое расширение грузовой базы, дорога планомерно наращивает свои производственные мощности. Создан достаточный резерв пропускной и провозной, а также перерабатывающих способностей станций. И это позволяет сегодня не только обеспечивать предъявляемые объемы перевозок, но и взять дополнительные.

Немало сделано для развития подходов к дальневосточным портам, а также пограничным железнодорожным переходам. Объем капитальных вложений в развитие инфраструктуры дороги на подходах к портам только в последние два года, с учетом восстановления основных фондов, исчисляется суммой в 30 млрд руб. В 2007 г. на реализацию проектов инвестиционной программы только в границах Приморского края запланировано направить 3,216 млрд руб., что выше уровня прошлого года более чем в 2 раза. При этом развитие и модернизация объектов железнодорожного транспорта рассматриваются как взаимоувязанная с морскими портами и пограничными переходами транспортная система. Программа предусматривает комплексное обновление и усиление инфраструктуры участка Уссурийск - Находка - Находка-Восточная, что позволит устранить "барьерные" места и усилить существующую инфраструктуру для организации подвода поездов весом более 6 тыс. тонн к портам. До 2015 г. общий объем инвестиций на реконструкцию этого участка пути составит около 35 млрд руб.

Еще один важный для нас проект - реконструкция Транскорейской железной дороги на участке Хасан (РФ) - Раджин (КНДР). Сегодня при открытии финансирования дорога готова к реализации пилотного проекта по восстановлению международного сообщения на 55-километровом железнодорожном участке совмещенной колеи Хасан-Раджин, являющегося составной частью большого проекта по воссоединению Транскорейской магистрали. Эти первые полсотни километров могут открыть российским и иностранным компаниям новые возможности для перевозки грузов.

Для обеспечения перспективного развития морских торговых портов, по поручению министра транспорта Игоря Левитина, прорабатывается вариант строительства железнодорожной линии Находка-Восточная - Рудная Пристань - Новочугуевка (с выходом через бухты Ольга и Рудная Пристань на железнодорожную однопутную линию Сибирцево-Новочугуевка).

Растут объемы транзитных перевозок, в последние два месяца объемы переработки контейнеров на станции Находка-Восточная, принимающей на себя основной поток контейнерных грузов, выросли на 62%. В этой устойчивой динамике роста контейнерного грузопотока мы видим усиление интереса зарубежных товаропроизводителей к транспортным возможностям Транссиба. Его главное преимущество - более чем двукратное сокращение по сравнению с морским путем сроков доставки грузов из стран АТР в Европу.

Без сомнения, чтобы завоевать твердые позиции на рынке международных перевозок, мы должны предложить своим клиентам конкурентоспособные услуги с точки зрения мировых стандартов качества и безопасности. Это максимальное обеспечение сохранности грузов, упрощение пограничных и таможенных формальностей, создание единого информационного поля и электронного обмена документами между участниками транзитного товарообмена. Информационные технологии позволяют осуществлять полный контроль за продвижением грузов и вагонов в реальном масштабе времени.

Стратегической программой развития Российских железных дорог поставлена задача в среднесрочной перспективе обеспечить рост объемов контейнерных перевозок до 330-350 тыс. контейнеров в год, к 2015 г. выйти на 750-800 тыс. контейнеров с последующим увеличением до 1 млн.

Под возрастающие контейнерные перевозки дорога продолжает работы по модернизации Находкинского железнодорожного узла, модернизируется перегрузочная пограничная станция Гродеково, обеспечивающая экономические связи Китая со странами Европы по Транссибу.

На последней встрече, состоявшейся в ходе рабочей поездки президента компании Владимира ЯКУНИНА на Дальневосточную железную дорогу, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН поддержал инициативу ОАО "РЖД" и компании "Русская тройка" о строительстве контейнерного терминала в порту Владивосток. Терминал, построенный на стыке морских и железнодорожный линий, станет первым специализированным транспортным каналом для обслуживания транзитных контейнерных грузопотоков.

Интересные перспективы и на БАМовском направлении. Темпы увеличения перевозок по БАМу сегодня значительно превосходят транссибирские. К 2010 году рост объемов грузов здесь будет удвоен, к 2013 г. - уже утроен. Чтобы это плечо выдержало мощные грузопотоки, РЖД утверждена программа развития Байкало-Амурской магистрали до 2020 г. По общему мнению, эта программа должна иметь статус национальной.

Во время июньской поездки президента нашей компании обсуждались и вопросы дальнейшего развития транспортного промышленного узла Ванино - Советская Гавань, на который выходит Северный широтный ход. Рост грузоперевозок на Ванино требует поэтапного увеличения пропускной способности на участке Комсомольск-на-Амуре-Ванино. К 2013 г. намечено реализовать проект реконструкции участка Оунэ-Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск- на-Амуре - Советская Гавань. В результате пропускная способность возрастет до 30 млн тонн, обеспечив умеренный вариант развития промышленного узла на морском побережье Хабаровского края.

Другой, так называемый максимальный проект развития учитывает освоение Эльгинского каменноугольного месторождения, сооружение перегрузочного комплекса железорудных концентратов частной компанией "Ариком". ООО "САХА транспортная компания" намерено построить терминал по переработке угля, руды и леса. В общей сложности к 2020 г. объем грузопотоков достигнет 53 млн тонн.

Перед нами стоят важнейшие задачи: обеспечение опережающего развития сети железных дорог, конкурентоспособности предоставляемых транспортных услуг как на внутреннем, так и на международном рынке перевозок, повышение инвестиционной привлекательности железнодорожной отрасли. ОАО "РЖД" разработана программа "Основные направления стратегии развития железнодорожного транспорта России на период до 2030 г.". Каждое положение этой программы поистине "прорывное", наполнено глубоким, инновационным содержанием.

От имени руководства Дальневосточной железной дороги от всей души поздравляю железнодорожников всех поколений с нашим славным праздником. По традиции, желаю достойных объемов, творческих успехов в выполнении всего, что намечено, здоровья и семейного счастья.

Михаил ЗАИЧЕНКО, начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД".