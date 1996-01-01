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Дальневосточный банк привлек от зарубежного банка $4,5 миллиона на 2 года
Еще в 2006 г. Дальневосточный банк первым из банков региона привлек синдицированный кредит в размере $28 млн от 8 зарубежных банков. В начале текущего года банк вновь обратился к международному рынку заимствований и получил межбанковский кредит на $3 млн.
В конце июля 2007 г. банк продолжил практику привлечений зарубежных ресурсов и получил еще один кредит от зарубежного банка-партнера на $4,5 млн со сроком гашения - июль 2009 г.
- Банк динамично развивается, - говорит Валерий ПАВЛЮК, вице-президент Дальневосточного банка. - В этому году успехи банка были вновь отмечены Премией в области банковского бизнеса "Банковское дело-2007" сразу в двух номинациях высшей категории "GOLD": "Лучший региональный банк" и "Самый динамично развивающийся банк региона". С начала года мы открыли филиалы в Иркутске и Хабаровске, а также дополнительный офис в Комсомольске-на-Амуре. Расширение филиальной сети означает, прежде всего, прирост числа клиентов. Основной бизнес банка - кредитование, а для поддержания положительной динамики кредитного портфеля требуется постоянное наращивание ресурсной базы. Межбанковские займы на зарубежных финансовых рынках позволяют не только решать эту задачу, но и диверсифицировать структуру привлеченных средств. Постоянное присутствие на международном рынке капитала, наработка кредитной истории дают результаты - если ранее мы привлекали межбанковские кредиты сроком на 1 год, то на этот раз срок действия кредита - 2 года, а эффективная процентная ставка ниже, чем по ранее заключенным сделкам.
Для клиентов банка результаты его сотрудничества с зарубежными финансовыми учреждениями означают возможность воспользоваться кредитами на более длительные сроки в более значительных объемах.
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