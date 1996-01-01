Хотите отправить посылку ночью? Пожалуйста!

В Приморском крае работают 519 отделений связи: 472 стационарных и 47 передвижных. В семи населенных пунктах Тернейского района доставка корреспонденции ведется авиапочтой. Кроме привычных услуг - отправка корреспонденции и посылок - "Почта России" оказывает ряд дополнительных - реализацию товаров повседневного спроса и продуктов, карт экспресс-оплаты, прием оплаты за коммунальные услуги, электросвязь, интернет и т.д. Кроме того, весной этого года приморские почтовики приняли от ОАО "Дальсвязь" функцию приема и доставки телеграмм: обзавелись штатом доставщиков в крупных населенных пунктах.

Людмила ЗЫКИНА, начальник отдела эксплуатации сети УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России":

- Как долго идет доставка почтовой корреспонденции по краю? Не сокращается ли объем отправленных писем в связи с ростом популярности e-mail?

- Контрольные сроки доставки корреспонденции утверждены в постановлении Правительства РФ № 160 от 24.03.2006 г. Например, от Владивостока до Дальнереченска письмо идет два дня, не считая дня приема. В населенные пункты статусом ниже районного центра письма идут три дня, не считая дня приема. Для того чтобы рассчитать контрольные сроки от населенного пункта до Владивостока, необходимо суммировать контрольные сроки: до Дальнереченска - три дня плюс два до Владивостока, итого письмо идет пять дней. Последнее время в связи с ростом популярности Интернета идет переориентация письменной корреспонденции: все больший процент занимают корпоративные рассылки, общение юридических лиц между собой и с населением. Сейчас мы доставляем так называемые "письма счастья" о пенсионных накоплениях на личных счетах граждан, всего по краю 800 тыс. штук. Это заказные письма и должны быть доставлены лично в руки, поэтому идет большая загруженность почтовых работников.

- За последние два года в 1,5 раза вырос объем пересылаемых "Почтой России" посылок, причем до 50% от объема занимают товары, выписанные через теле- или интернет-магазины. Как поступить клиенту, если посылка приходит поврежденной?

- Гражданин имеет право на компенсацию в размере обозначенной стоимости вложения. Упаковку вложения выбирает сам отправитель, и она часто не соответствует стоимости вложения. При повреждении в пути составляется акт повреждения, или, на профессиональном языке, "Акт наружного осмотра". Если акт о повреждении составляется в отделении почтовой связи места назначения, то посылка вскрывается при получателе и содержимое сверяется с описью. В таком случае он имеет право на компенсацию согласно стоимости каждого предмета. Сказанное относится к посылкам без наложенного платежа, дефектные отправления с наложенным платежом возвращаются в место приема.

- В этом году во Владивостоке открылись два круглосуточных отделения связи - 2-е и 90-е. Неужели письма удобнее отправлять ночью?

- Люди стали мобильнее, ночью отправляют посылки и заказные письма, проводят платежи и пользуются Интернетом. Но, в первую очередь, это эксперимент, и мы изучаем спрос. Проблема с графиком работы персонала уже решена, сотрудники выходят на 12 часов, потом меняются. В целом по России круглосуточные отделения связи открывают во всех региональных центрах.

Олег БАРАШЕВ - начальник отдела информационных технологий УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России":

- "Почта России" внедряет новые технологии и услуги. Как идет работа в Приморском крае?

- Реорганизация и введение новых технологий подразумевает под собой, во-первых, внедрение универсальных окон операторов отделений связи, на которых клиент может получить любую услугу (отправить перевод, заплатить коммунальный платеж и т.д.): на сегодняшний день только во Владивостоке их около 150, а всего по краю более 500. Во-вторых, обеспечение информатизации, автоматизации и стандартизации программного обеспечения не только отделений связи, но и всей вертикали: ОПС - почтамт - УФПС - ФГУП "Почта России". В третьих, ускорение прохождения денежных переводов, уже больше года действует система электронных переводов. Контрольный срок прохождения благодаря введению Единой Системы почтовых переводов (система ЕСПП) - 3 суток. По системе ЕСПП можно осуществлять переводы только по России и в ближнее зарубежье. По системе Western Union отправляют международные переводы. В ближайшее время "Почта России" будет обмениваться электронными переводами с КНР, стоимость услуги не будет превышать 7% от суммы перевода. Также ведется работа по внедрению услуги "Переводы Телеграфные +", которая позволит еще более ускорить сроки прохождения денежных переводов. В-четвертых, ведется работа по расширению спектра предоставляемых услуг.

- Внедрение новых технологий предполагает профессиональную переподготовку. Как быть с теми сотрудниками, которые первый раз увидели компьютер на почте?

- Таких людей становится все меньше, т.к. компьютеры уже повсеместно вошли в наш быт. Как правило, обучение проходит именно пользованию новым прикладным программным обеспечением. Здесь есть четко выстроенная связь. Специалисты управления почтовой связи регулярно проходят обучение в учебных центрах в Москве и Санкт-Петербурге и в свою очередь обучают специалистов почтамтов. Этим вопросом занимается отдел производственных технологий УФПС Приморского края, регулярно проводящий обучающие семинары для технологов из почтамтов края, которые, в свою очередь, проводят обучение непосредственно операторов почтовой связи.

Также проводится обучение наших технических служб на тему: какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации оборудования и как их решать. И если раньше в отделы информационных и производственных технологий поступали звонки со всего Приморского края, то сейчас в каждом почтамте созданы группы внедрения информационных технологий из 4-5 человек, что позволяет решать возникающие проблемы более оперативно.

Ольга УСАНОВА, начальник отдела продаж почтовых УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России":

- Отправляют ли ваши клиенты открытки к праздникам или эта услуга ушла в прошлое?

- Тенденции к снижению открыточной торговли не наблюдается. Мы работаем с несколькими поставщиками: ТЦ "Марк" (маркированные открытки), немаркированные открытки также пользуются большим спросом, их поставляют "АРТ-дизайн", "Праздник", "Мир поздравлений" и постоянно увеличивают ассортимент. Особенно популярны детская, профессиональная, юмористическая, юбилейная тематики. Заказываем открытки с видами Владивостока, в конце ноября - начале декабря поступит новая партия с зимними видами и надписью:

- "С Новым годом, из Владивостока!"

- "Почтой России" введена курьерская служба. Чем она отличается от обычной почтовой доставки?

- Курьерская служба EMS создана на Почте России c целью доставки отправлений по принципу "от двери до двери" и "из рук в руки" в максимально короткое время. Воспользовавшись ею, можно отправить любое почтовое отправление по России, в ближнее и дальнее зарубежье, не выходя из квартиры. У нас заключено соглашение по доставке отправлений EMS с 182 странами мира.

Служба "Регион-курьер" по принципу с доставкой "от двери до двери" писем, подарков, сувениров создана сейчас и для жителей Приморского края. Сейчас "Регион-курьер" работает во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Находке, и его отделения создаются на всех почтамтах края. Курьер вызывается на дом по телефону и приходит в любое удобное для клиента время по нескольким предлагаемым тарифам - "Эконом", "Бизнес", "Супер-экспресс" и др., в зависимости от сроков доставки отправлений, которые составляют от 3 до 6 часов.