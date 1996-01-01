Объединение даст эффект синергии

Быстро растущие объемы строительства во Владивостоке определяют тенденции все более тесной кооперации строительных компаний, их различного по формам объединения. В этом они видят для себя хорошие перспективы сохранения завоеванных на рынке позиций, повышения конкурентоспособности и, как следствие, выход на особо ценные заказы, позволяющие строителям неплохо зарабатывать. Все это, безусловно, позитивно.

Именно так стоит оценивать и решение акционеров строительных компаний ЗАО "Востокинвестстрой" и ЗАО "Строительный альянс", которые несколько месяцев назад пришли к общему мнению о создании нового строительного холдинга, объединяющего около тысячи профессионалов-строителей и до 200 единиц строительной техники. Сегодня это объединение уже стало реальностью. При этом в рамках управляющей компании обе инициировавшие объединение компании сохранились как юридические лица и продолжают нести свою полную ответственность по прежним договорам и гарантийным обязательствам.

Как отметил председатель совета директоров "Востокинвестстроя" Сергей ПИЛИПЕНКО, в ходе создания холдинга обязанности компаний были разграничены. "Востокинвестстрой" теперь ведет объекты исключительно в качестве заказчика: оформляет землю под строительство, занимается продажей квартир и технадзором по строящимся объектам, за ним же остается и проектная мастерская с этим профилем работ, а "Строительный альянс", в котором теперь сосредоточена вся производственная база, выступает в роли подрядчика. Соответственно произошел ролевой обмен по ставшим общими объектам и обмен службами и подразделениями.

Сергей Пилипенко отметил, что объединение прошло на равных, и общими усилиями строители смогут добиться эффекта синергии. И для той и для другой компании это будет явный прорыв вперед, который позволит им добиться гораздо большего.

В ходе дальнейшего структурного строительства холдинга решено создать автотранспортную компанию, которая объединит имеющийся парк машин и механизмов и повысит эффективность их использования. Затем должна появиться и своя компания по монтажу вентилируемых фасадов. Естественно, обе новые структуры будут работать не только на объектах холдинга, но и на других, где потребуется использовать их ресурсы.

Сергей Пилипенко уверен, что предпринятое объединение сил придаст холдингу большую кредитоспособность, лучшую управляемость, повысит взаимопонимание между заказчиком и подрядчиком, позволит лучше маневрировать при расстановке сил специалистов и техники. Это особенно актуально накануне проведения конкурсов и тендеров по объектам, которые предполагается строить к форуму АТЭС в 2012 г. Повысившаяся конкурентность компаний холдинга будет серьезным аргументом в его пользу при выборе победителей, которые смогут вести и заказ, и само строительство.

Из компаний холдинга сегодня для приморцев, конечно, известнее "Востокинвестстрой", который строит во Владивостоке уже более 14 лет и специализируется в основном на жилье. В отдельные годы он одновременно вел около десятка многоэтажных жилых домов. Не раз он признавался одной из лучших подрядных компаний в Приморье и ДВФО, постоянно входил в сотню лучших по России и был внесен во Всероссийский "Реестр надежных организаций строительного комплекса". Сегодня у него в работе семь жилых домов - по Партизанскому проспекту, ул. Бестужева, Светланской, Русской, Комсомольской и Суханова. Обязанности генподрядчика по всем им сегодня переданы "Строительному альянсу".

Компания ЗАО "Строительный альянс" была создана более пяти лет назад и наиболее успешно развивалась в последние два-три года, когда вышла на довольно большие объемы монолитного домостроения при строительстве коммерческих объектов. Первым из них стал недавно введенный офисный центр компании "Динас" на ул. Уборевича. Затем был субподряд по одной из башен комплекса "Аркада-хаус" в районе "Молодежной". В настоящее время компанией ведется монолитный каркас большого многофункционального центра на Постышева и заканчиваются работы на офисном центре на ул. Некрасовской, в районе фуникулера.

Холдингом сформирована общая строительная программа, которую в ближайшее время пополнят другие новые объекты. Одновременно в работе их станет больше.

Уже осенью этого года компании холдинга планируют приступить к работам по подготовке строительства микрорайона в районе "БАМа" на 70 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. нескольких зданий "эконом-класса" с 1-2-комнатными квартирами. Это жилье будет находиться в "нижнем ценовом сегменте", то есть относительно доступно для горожан. Купить эти квартиры можно будет не только на сбережения, но и с помощью ипотечных кредитов. Вопросы по земельному участку под этот микрорайон уже решены, и сейчас ведется его проектирование, а монтаж зданий должен начаться в начале следующего года.

В ближайшее время "Строительный альянс" по договорам приступит к возведению монолитных коробок комплексов зданий "Солнечный" - для компании "Аркада" и "Тополиная аллея" - для компании "Динас". Начнется активное строительство и своего дома на ул. Комсомольской. Кроме того, в разработке у холдинга находится еще несколько крупных интересных объектов.

- В принципе, мы готовы и дальше работать как по своим проектам, так и с любыми инвесторами, которые к нам придут, - сказал Сергей Пилипенко. - Если у человека или организации есть участок земли и он хочет на нем построить серьезный объект, то мы готовы на себя взять все функции по его строительству, начиная от проектирования и подготовки стройплощадки и до ввода в эксплуатацию. Силы нам это позволяют. По объему подрядов мы теперь стали одной из крупнейших строительных организаций города и края.

То есть сегодня холдинг может выполнять большой спектр услуг: проектирование, строительство объектов различного назначения по индивидуальным и типовым проектам, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений, ремонт и реставрацию памятников истории и культуры, предоставлять необходимый для строительства транспорт и механизмы и т.д.