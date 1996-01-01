Рейсы меньше - зарплаты больше

Кадровый вопрос для рыбодобывающих предприятий края остается одним из самых острых. Нехватка квалифицированных рабочих кадров настолько ощутима, что компании вынуждены уделять этой проблеме все большее внимания.

Недавно компания БАМР приняла новую стратегию в области кадровой политики по плавсоставу. О причинах, побудивших руководство её разработать, и о сути программы нам рассказала директор по персоналу Управляющей компании БАМР Светлана КАЛАШНИКОВА.

- Почему компания решила разработать и внедрить новую кадровую стратегию?

- В первую очередь, это была задача, поставленная акционерами. Они проявляют большое внимание к вопросам персонала и заинтересованы в том, чтобы в компании был профессиональный, стабильный коллектив, который должен помочь достичь намеченных производственных показателей. Кроме того, впервые за всю историю БАМРа компания столкнулась с нехваткой персонала для комплектации экипажей в летнюю экспедицию. Соответственно, надо было выяснить, с чем это связано и как решить этот вопрос.

- Удалось выявить причины нехватки кадров? Ведь не первый год моряки не хотят идти работать в море на рыбодобывающий флот. С этой проблемой сталкивается почти каждая рыбодобывающая компания на Дальнем Востоке. И прежде всего речь идет о рядовых сотрудниках.

- Да, мы можем подтвердить эту тенденцию. Наши специалисты проанализировали много параметров. Во-первых, движение сотрудников: их прием и увольнение. Оказалось, что основной командный состав, куда входят капитаны и их помощники, старшие механики, а также средний производственный состав: мастера добычи, обработки и т.д., достаточно стабилен. Его текучесть не превышает 1%, что вполне нормально, так как оставшийся процент составляют те, кто уходят по возрасту на пенсию либо меняют сферу деятельности. Младший производственный состав более нестабилен. И здесь выяснились такие болевые точки, как неудовлетворенность оплатой труда и длительностью рейсов. Причем эти два фактора действуют в совокупности, потому что уровень оплаты труда в БАМРе не отличается от других приморских рыбодобывающих компаний. Но при сроке рейса в 8-10 месяцев ощущения у людей от неё совсем другие, нежели при длительности 5-6 месяцев. Сказывается оторванность от семей, от берега. Немногие готовы выдержать такие длительные рейсы, а те кто сходил в один такой длительный рейс, в новый рейс идти отказываются.

- Может, стоит учитывать пожелания сотрудников и сократить срок рейсов? Возможно, есть еще какие-то факторы, влияющие на выполнение работником его профессиональных обязанностей?

- Здесь целый комплекс факторов. Чтобы понять их, наш департамент провел опрос среди сотрудников. Его цель - выяснить основные, волнующие их вопросы. Ведь, как известно, если хочешь решить что-то в коллективе, спроси, как, и люди сами подскажут, что им необходимо. Опрос показал, что младший производственный состав не до конца понимает, от чего зависит и из каких частей состоит зарплата. Хотя паевую систему все сотрудники признают достаточно справедливой. Ведь каждое судно имеет производственный план вылова. Если его не выполнять, то компания не будет получать намеченную прибыль. Порадовало, что большинство уверены в том, что компания оплатит их работу, и связывают своё будущее с ОАО НБАМР.

Но тем не менее, процент матросов, желающих сменить свою работу в море на береговую службу, составил порядка 20%. Это обусловлено тем, что в береговых компаниях уровень заработных плат пересматривается гораздо чаще, чем у работников морских профессий. И сейчас матрос, работая, например, водителем такси на берегу, может заработать в месяц практически столько же, сколько и в море. И получилось, что конкуренцию на рынке оплаты труда нам стали составлять не отраслевые предприятия, а компании других сфер деятельности.

А что с командным составом? Его-то в море удержать получается или "командиры" тоже хотят на берег?

- В отношении командного состава принята политика, направленная на удержание. В этой связи мы планируем привлекать их на межрейсовый период к работе в подразделениях ОАО НБАМР, таких как механико-судовая служба, служба безопасности мореплавания и т.д. Также важным направлением является создание кадрового резерва, так как достаточно большая часть сотрудников командного и штурманского состава приближается к пенсионному возрасту.

Тут необходимо заметить, что БАМР - одна из немногих компаний, где существует институт 4-х помощников. И мы готовы брать на эту должность уже сейчас выпускников вузов, с реальной перспективой карьерного роста. В отношении младшего производственного состава также принята политика, направленная на привлечение. Во-первых, взаимодействие с профильными учебными заведениями. Во-вторых, более подробное информирование об условиях начисления и формирования заработной платы. В частности, каждый должен знать, сколько он получит при выполнении плана и сколько, если план будет перевыполнен. Причем информирование будет проходить не только в рейсе, но и до того, как судно уйдет в промысловую экспедицию. Нами будут разработаны подробные пособия, по которым каждый сотрудник сможет рассчитать свою зарплату.

Более того, мы провели анализ результатов рейса, из которых видно, что меньше происшествий и гораздо лучше производственные показатели в тех случаях, когда капитан сам подбирает себе команду. Поэтому приоритет в формировании команды будет отдаваться капитану. По результатам рейса он будет составлять характеристики на членов экипажа, с рекомендациями и пожеланиями по поводу дальнейшего с ними сотрудничества.

- А "белые" и "серые" схемы заработной платы как-то влияют на кадровую политику? Не секрет, что многие компании работают с моряками исключительно по "серым" схемам. В итоге их официальная заработная плата - всего несколько тысяч рублей.

- Основными общими задачами по всем категориям сотрудников было признано комплексное исследование уровня заработных плат по всему региону и оценка возможности экономически обоснованного сокращения длительности рейсов. Что касается исследования рынка оплаты труда, то это связано с тем, что многие сотрудники сочли более привлекательными зарплаты, например, сахалинских и камчатских компаний. Такое исследование будет достаточно дорогостоящим, и мы надеемся привлечь к нему другие рыбодобывающие предприятия. Причем для нас, как для компании, которая работает полностью в "белую", важно оценить не только "белые" зарплаты, но и то, что люди получают вне кассы. Именно теневая сторона оплаты рынка труда составляет для нас основную конкуренцию. Поэтому для проведения исследования будет привлечен независимый провайдер, который будет работать в условиях конфиденциальности и по итогам выдаст только средние уровни зарплат региона по определенным категориям специалистов, на которые уже можно будет ориентироваться. Вторая задача, связанная с сокращением срока рейсов, также может иметь альтернативу, например замену экипажа после определенного периода. Мы надеемся, что это повлияет и на моральный климат в коллективе, и сделает нашу компанию более привлекательной для потенциальных сотрудников.