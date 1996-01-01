Филиал Банка "Приморье" в Уссурийске продлил время работы с частными клиентами

Центральный офис обслуживания Банка "Приморье" во Владивостоке перешел на новый график работы еще в начале июня. Теперь его примеру последовал офис банка, расположенный в Уссурийске.

Специально для удобства жителей Уссурийска Банк "Приморье" предлагает непрерывное десятичасовое обслуживание по будням, а также шестидневную рабочую неделю. Специалисты Банка "Приморье" работают с 9.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 15.00 в субботу. Обслуживание происходит без перерыва на обед, а выходной день в работе Банка "Приморье" теперь только один - воскресенье.

Обмен валют, денежные переводы, вклады, кредиты и прочие банковские услуги стали доступней для уссурийцев. В кассах банка принимаются все виды платежей - коммунальные, таможенные, налоговые, за услуги связи. Банк "Приморье" в Уссурийске - основной оператор выдачи населению государственных субсидий на жилье. Заработную плату на своих предприятиях с помощью пластиковых карточек банка получают уже более 4 тыс. жителей Уссурийска.

Банк "Приморье" обслуживает клиентов в Уссурийске по адресу: ул. Комсомольская, 83, тел.: 334-625. Полный перечень услуг Банка "Приморье", адреса и время работы его отделений можно найти на сайте www.primbank.ru.