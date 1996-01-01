Страховое новоселье

В первой половине лета страховая компании "Защита-Находка" отметилась тем, что переселила два своих филиала в новые, уже собственные, помещения. 29 июня новоселье отметил Арсеньевский филиал, а 5 июля ленточку разрезали уже в новом доме Владивостокского офиса.

Филиал в Арсеньеве работает с конца 2003 г., и работает достаточно успешно. Наглядный показатель тому - филиалу доверили кураторство работы отделений компаний, находящихся в северных районах Приморья. Новое помещение, в которое переехал филиал больше и комфортней и, что немаловажно, находится в собственности компании.

В знак того, что у филиала появился собственный дом, перед окнами новой "квартиры" было посажено дерево. Причем сажал дерево не кто-нибудь, а генеральный директор компании.

Во Владивостоке озеленением, к сожалению, не занимались, но ленточку разрезали под аплодисменты многочисленных сотрудников и партнеров компании. В новое здание переехала претензионная служба, управленческий аппарат, бухгалтерия. По адресу ул. Светланская, 147, где ранее находился офис Владивостокского филиала, осталось работать Агентство №1.

Нужно сказать, переезд этого филиала все ожидали уже давно. Эпитет "новый" к нему применим в любом смысле - офис находится в недавно построенном здании на ул. Авроровской. Офис Владивостокского филиала теперь гораздо ближе к центру города и рядом с ним достаточно много места для парковки.

Последние события в компании прокомментировал генеральный директор ОАСО "Защита-Находка" Андрей БАСЛЫК:

- Принятие решения об аренде или покупке офиса приходит не спонтанно. Все зависит от степени развития бизнеса на данной территории. Если он уже стабильный, рентабельный, занимает большую долю рынка, компания обосновывается надолго (потому что клиентов много), тут уже есть смысл думать о постоянстве. Ведь чем больше бизнес, тем вреднее для него всякие изменения, а арендатору могут в любой момент просто не продлить договор. Когда бизнес небольшой, это не смертельно. Когда бизнес становится больше, возникают проблемы - куда переселить сотрудников, как перенести коммуникации, клиентов переориентировать и т.д. При этом как быстро и что найдешь, неизвестно. Когда же компания "сидит" в одном месте, создается имидж постоянства, что для страховой компании - одно из первостепенных качеств.