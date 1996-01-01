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Нищета стратегического назначения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если американцу, англичанину или немцу рассказать, что офицер, несущий боевое дежурство на установках стратегических ракет, вынужден подрабатывать охранником, он в лучшем случае покрутит пальцем у виска. Такое невозможно ни в одной армии мира. За исключением нашей. И хотя официально такие подработки запрещены, по-другому свести концы с концами военным просто невозможно...

В большинстве стран мира военная служба престижна, поскольку предполагает не только высокую оплату, но и высокий уровень социальных гарантий, а в России ситуация выглядит диаметрально противоположной. Наши защитники Отечества - одна из самых низко оплачиваемых категорий.

Срочно принять сразу 11 законопроектов по социальной защите военнослужащих предлагает "Справедливая Россия". Прежде всего - это революционные поправки в закон "О статусе военнослужащих", касающиеся денежного довольствия офицеров. Из-за того, что оклад военнослужащих составляет не более 25 процентов довольствия, а остальное - разного рода надбавки, порой складываются нелепые ситуации. Музыкант какого-нибудь столичного военного оркестра нередко получает намного больше, чем офицер, рискующий жизнью в горячей точке. Пенсия же военных рассчитывается исходя из размера оклада и получается совсем маленькой.

Чтобы исправить это, "Справедливая Россия" предлагает уже через год довести размер оклада военнослужащих до 80 процентов денежного довольствия. Пора освободить военных от подоходного, земельного налогов, налога на имущество, ввести льготы по оплате коммунальных услуг и телефонной связи. Отдельный закон касается обеспечения военных жильем. Не забыли авторы законов и о праве на бесплатное высшее образование, на получение второй пенсии. Если депутаты примут эти законопроекты, наши офицеры сразу же реально почувствуют, что они для России не пасынки, а сыны....

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