"Первый познавательный" де-юре во Владивостоке

Телеканал "Домашний", который многие из жителей Владивостока до недавнего времени могли смотреть по кабельному или спутниковому телевидению, официально начал эфирное вещание во Владивостоке.

На пресс-конференции, посвященной этому событию, генеральный директор телеканала "Домашний" во Владивостоке Михаил ОВСЯНКИН сообщил, что вещание осуществляется на технической базе телекомпании "СТС-Восход", которая является официальным дистрибьютором телевизионного сигнала канала "Домашний" в Приморском крае. Пока сигнал транслируется на территорию Владивостока и Уссурийска, с началом августа появится и в Находке.

Более 97% эфирной сетки "Домашнего" во Владивостоке составляют московские программы. Из программ местного производства в утренние отрезки эфира выходят пока только "Портфолио" и "Воспитай себе друга".

Телеканал транслирует познавательные передачи о здоровье, моде, воспитании детей, приготовлении пищи, обустройстве жилища, дизайне, решении различных житейских проблем, а также различные ток-шоу, телероманы, зарубежные и отечественные фильмы.

По словам Михаила Овсянкина, в дальнейшем планируется увеличить в региональном эфире "Домашнего" долю местных телепрограмм. Все они будут отражать общую концепцию телеканала, который позиционирует себя как "Первый полезно-познавательный", свободный от "чернухи", политики и криминальных новостей.

Рекламные возможности канала "Домашний" в Приморье реализует рекламное агентство "Видео-Интернешнл Приморье". Прокат рекламных роликов и сюжетов в региональном эфире "Домашнего" на порядок ниже, чем в московском.