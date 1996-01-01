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"Первый познавательный" де-юре во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Телеканал "Домашний", который многие из жителей Владивостока до недавнего времени могли смотреть по кабельному или спутниковому телевидению, официально начал эфирное вещание во Владивостоке.

На пресс-конференции, посвященной этому событию, генеральный директор телеканала "Домашний" во Владивостоке Михаил ОВСЯНКИН сообщил, что вещание осуществляется на технической базе телекомпании "СТС-Восход", которая является официальным дистрибьютором телевизионного сигнала канала "Домашний" в Приморском крае. Пока сигнал транслируется на территорию Владивостока и Уссурийска, с началом августа появится и в Находке.

Более 97% эфирной сетки "Домашнего" во Владивостоке составляют московские программы. Из программ местного производства в утренние отрезки эфира выходят пока только "Портфолио" и "Воспитай себе друга".

Телеканал транслирует познавательные передачи о здоровье, моде, воспитании детей, приготовлении пищи, обустройстве жилища, дизайне, решении различных житейских проблем, а также различные ток-шоу, телероманы, зарубежные и отечественные фильмы.

По словам Михаила Овсянкина, в дальнейшем планируется увеличить в региональном эфире "Домашнего" долю местных телепрограмм. Все они будут отражать общую концепцию телеканала, который позиционирует себя как "Первый полезно-познавательный", свободный от "чернухи", политики и криминальных новостей.

Рекламные возможности канала "Домашний" в Приморье реализует рекламное агентство "Видео-Интернешнл Приморье". Прокат рекламных роликов и сюжетов в региональном эфире "Домашнего" на порядок ниже, чем в московском.

Досье

Телеканал "Домашний" начал свое вещание 6 марта 2005 года на частоте московского канала М1 (50-й канал дециметрового диапазона). Сейчас осуществляют вещание в 339 городах и населенных пунктах. 100% акций канала находится в собственности компании "СТС-Медиа". Целевая аудитория телеканала "Домашний" - женщины 25-60 лет, потенциальная - более 51 млн человек.
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