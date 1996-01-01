Сенсация от "Службы 516"

17 августа 2007 года "Дальневосточная информационно-аналитическая служба по товарам и услугам 516" празднует свое 9-летие! За это время появились филиалы на Дальнем Востоке и Камчатке: Владивосток - 9лет, Находка - 6 лет, Петропавловск -Камчатский - 3 года, Хабаровск - 2 года.

Эта служба важна для развития любого бизнеса России. Она уверенно движется к международным стандартам обслуживания бизнеса, а именно во Владивостоке ведет работу Дальневосточный Контакт-Центр, который имеет сертификат системы международного менеджмента качества ISO 9001:2000.

Справочная "Служба 516" - это бесплатная круглосуточно доступная информация о вашем бизнесе. Все, что может интересовать человека в принципе: телефоны и адреса магазинов, такси, перевозки, строительство, время работы, товары и услуги предприятий города, все это вы можете узнать бесплатно и по одному телефону.

Внимание! Сенсация!

Теперь вам не нужны ручка и бумага, чтобы записать нужный вам адрес и телефон. Оператор "Службы 516" соединит вас напрямую с нужной вам компанией. Вы хотите, чтобы информация о вашей компании стала доступна всем?!

Приглашаем к сотрудничеству. Кстати, с 17 июля по 17 августа "Службу 516" дает суммарную скидку 37% на годовое размещение.

Узнайте больше на сайте www.516.ru

Владивосток, размещение информации (4232) 516-517, справочная по товарам и услугам (4232) 516-516, 495-516.

Находка, размещение информации (4236) 69-28-22, 69-20-20, справочная по товарам и услугам (4236) 692-516.

Петропавловск-Камчатский, размещение информации (4152) 411-517, справочная по товарам и услугам (4152) 411-516.