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"Александр ТОДЧУК STUDIO": 2 года во Владивостоке
В середине лета во Владивостоке состоялось празднование... Нового года.
Как и положено, с елками, карнавальными костюмами и новогодними подарками. Главной новогодней площадкой стало кафе "Мятный трюфель". В образе Снегурочки собравшиеся гости с радостью узнали директора владивостокского салона "Александр ТОДЧУК STUDIO" - Ирину МИГЕРКИНУ, а роль главного новогоднего волшебника блестяще исполнил сам Александр ТОДЧУК. Столь оригинальным образом салон отметил свой второй день рождения.
Талантливые люди талантливы во всем. Они вдохновенно работают и "ярко" отдыхают. "Новогодняя" корпоративная вечеринка, продемонстрировавшая всплеск коллективного креатива, это наглядно подтвердила. Искрометное шоу талантов "Минута славы", оригинальные конкурсы и зажигательные танцы подарили гостям вечера фейерверк эмоций.
ДосьеСалон "Александр ТОДЧУК STUDIO" открылся в приморской столице в июле 2005 года, став первой именной студией имиджмейкера за пределами Москвы. Всего же сеть его салонов включает 16 предприятий: 14 в Москве, 1 во Владивостоке и 1 в Астрахани.
"Я доволен тем, что представляет владивостокский салон сегодня, - говорит Александр Тодчук. - И менеджментом, и уровнем работы мастеров. Говорю это, опираясь не только на финансовые показатели, но и на личные впечатления от клиентов салона, а также на отзывы моих друзей, живущих во Владивостоке. О студии идет хорошая слава, и это очень приятно.
Есть ли отличия между владивостокским салоном и остальными? Да, они существуют: стоимость услуг во Владивостоке несравненно ниже, при том что их качество столь же высокое, как и в Москве".
С первых дней работы "Александр ТОДЧУК STUDIO" здесь образовалась команда настоящих профессионалов. Среди них - победитель конкурса "Золотые ножницы-2006" Кристина ПАЛАМАРЧУК и Виктория ШАПОШНИКОВА, прошедшая обучение у директора Миланской академии парикмахерского искусства Соверно ПАЛЬМЫ и имеющая дипломы технолога American CREW и BED HEAD.
Все мастера являются сертифицированными технологами ведущих компаний на рынке парикмахерских продуктов и регулярно повышают уровень квалификации на московских семинарах, находясь в курсе всех значимых событий в мире парикмахерской моды и держа руку на пульсе новых тенденций.
Для тех, кто выбирает персональный подход, - два VIP-кабинета, в которых работают специалисты высокого класса: Татьяна ЩЕЛКУНОВА (Московская Академия ASK Schwarzkopf Professional, Международная Академия парикмахерского искусства Pivot Point и обучение в Праге у английского стилиста Эндрю ДЖОУЗА) и Владимир ЛАГОША (выпускник Международной Академии парикмахерского искусства Pivot Point и Московской Академии ASK Schwarzkopf Professional).
Уровень продуктов, с которыми работает салон, весьма высокий. Помимо хорошо зарекомендовавших себя продуктов SСHWARZCOPF, "Александр ТОДЧУК STUDIO" предлагает новую линию этой марки: волшебный SPA-уход за волосами SEAH HAIRSPA (непременно побалуйте волосы!). Отдельного внимания заслуживает и разработанная лондонской школой парикмахерского искусства Tony&Guy "люксовая" линейка стайлинга BED HEAD. Именно ей отдают предпочтение Бритни СПИРС, Мик ДЖАГГЕР, Анастасия ВОЛОЧКОВА и другие мировые звезды. "Работать с BED HEAD - одно удовольствие, - говорит мастер-технолог Виктория Шапошникова. - Кремы, маски и шампуни по консистенции и ароматам напоминают свежайшие йогурты и шоколадную пасту. Восхитительный фруктово-ягодный коктейль дает поразительный эффект, к тому же волосы надолго сохраняют пьянящий шлейф волшебных ароматов". Не оставлены без внимания и представители сильного пола, уже успевшие оценить результативность ухода за волосами и кожей головы с помощью профессиональных средств American CREW.
"Регулярно бывая во Владивостоке, я вижу, как он растет и развивается, - продолжает Александр Тодчук. - Меняется не только архитектура города, меняется и облик его жителей. Среди владивостокцев очень много стильных людей, ничуть не отличающихся от столичных модников. И это не дежурный комплимент. Я много езжу по России и, поверьте, далеко не везде наблюдаю похожую картину.
Продвижение философии большого города по-прежнему остается главной задачей нашего салона. Работая над имиджем успешных людей, мы создаем новый образ улиц современного Владивостока, привнося моду в повседневную жизнь и находя индивидуальный подход к каждому человеку, открытому к переменам в своем имидже".
Кстати, не так давно у владивостокского салона появился собственный сайт - www.todchuk.vl.ru, - на котором можно ознакомиться с полным спектром предложений студии и стоимостью услуг.
"Александр ТОДЧУК STUDIO": Владивосток, ул. Алеутская 11. Тел. (4232) 300-312, www.todchuk.vl.ru
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