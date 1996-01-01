Геннадий Лазарев: Национальным университетом надо профессионально управлять

Самым смелым проектам по развитию Дальнего Востока присущ один обычный недостаток. Никто не задается вопросом: а кто эти проекты будет воплощать?

Обычно отвечают так: найдем финансирование - появятся и менеджеры. Возможно, но, как показывает история, самые смелые проекты воплощают люди, а не деньги. И таких людей нужно обучить и воспитать. Элитный университет не потому так называется, что в него трудно попасть, а потому, что готовит элиту, интеллектуальный и волевой потенциал которой всегда патриотически окрашен.

Создание национального университета в ДВФО - декларировано высокими государственными людьми. Но дальше - лакуна. Все обсуждения на местном уровне сводятся к двум вещам: университет должен быть "инновационным". Идею о его создании мы поддерживаем, но давайте не будем торопиться.

В советские времена был такой эффективный управленческий прием. Атомной электростанции еще нет, под нее только-только выбирают площадку, а уже создана "дирекция строящейся АЭС".

Идеально, если такую дирекцию, точнее "ректорат" будущего Дальневосточного национального университета, создать уже сейчас. Войти в него должны специалисты с реальным опытом управления вузом и с большим потенциалом. Эта же команда и должна управлять университетом, когда он будет создан. Тогда все концепции и планы - каким ему быть - будут анализироваться теми людьми, кому предстоит их воплощать на деле.

Как известно, стратегия любой организации, в том числе университета, определяется миссией. Миссия национального университета не может быть сформулирована вне системы национальных и региональных приоритетов. Более того, именно вуз, где накапливается уникальный научный, интеллектуальный капитал, должен задавать тон формирования стратегии региона, формулировать своеобразную повестку дня как для региональных органов власти, так и для бизнеса. Задача национального университета - стать основной площадкой, на которой обсуждаются и разрабатываются перспективы и различные сценарии развития территории, с одной стороны, и подготовить (в лице студентов, обучающихся по ключевым для региона направлениям подготовки) кадры, способные осуществить разработанные проекты.

Другая важная задача университета национального масштаба - создание кадровой и технологической инфраструктуры экономики знаний, которая обеспечит конкурентоспособность России. Исходя из этого, можно сформулировать несколько простых, но принципиальных положений.

1. Новый университет должен стать "международным, то есть максимально открытым для иностранных студентов и преподавателей.

2. В университете должно быть два крыла: гуманитарное и "технологическое".

3. Университет должен "профессионально" управляться.

Первое требует, чтобы преподавание велось на двух языках: русском и английском. И этот подход нужно сразу заявлять и проводить. Второе предполагает, что наш "национальный" университет должен стать проводником русской культуры (язык, литература, музыка) в АТР. Кроме того, мы берем на себя труд готовить специалистов не по тем специальностям, по которым мы можем, а только по самым перспективным направлениям - от генной инженерии до нанотехнологий. Третье означает, что команда менеджеров должна руководить вузом как бизнес-проектом, только такой подход гарантирует успешное развитие и "инвестиционную" привлекательность университета. Например, ориентация на экспорт образовательных услуг и научных разработок и есть эффективный способ привлечения иностранных инвестиций в регион.

В экономическом плане такой университет мы обязаны рассматривать как один из факторов развития ключевых отраслей региона. В связи с этим основные экономические эффекты создания национального университета проявятся в существенном увеличении объёмов выпуска продукции в сфере науки и научного обслуживания; наполнении бюджета вследствие создания наукоемких инновационных предприятий и новых рабочих мест; повышении инвестиционной привлекательности региона и т.д.

Как показывает мировая практика, университеты выступают катализаторами роста экономики. Российские исследования также подтверждают, что темпы проведения экономических реформ по регионам страны коррелируются с показателями развития в них высшей школы, удельным весом лиц с высшим профессиональным образованием и количеством студентов.

По сути дела национальный университет должен стать каркасом национальной инновационной системы, включающей в себя помимо субъектов инновационной деятельности инфраструктуру ее поддержки, управления, информационное и нормативно- правовое обеспечение. Создавая на основе партнерства с бизнес-сообществом инновационные структуры - технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, - университеты становятся катализаторами инновационной активности в регионах, обеспечивая национальную инновационную систему инновационно ориентированными специалистами.

Сформулируем теперь ключевые показатели достижения цели создания национального университета в Дальневосточном федеральном округе:

* Общий контингент студентов, слушателей и учащихся университета - не менее 40-50 тыс. чел.

* Развитая многоуровневая система подготовки, допускающая вариативные образовательные траектории, повышающая доступность образования: бакалавриат на уровне 70% от общего контингента обучающихся, магистратура, аспирантура, докторантура - на уровне 30%.

* Развитая инфраструктура, в том числе конкурентоспособные в международном измерении социально-бытовые условия для студентов, преподавателей и сотрудников университета.

* Лидерство в области экспорта образовательных услуг, ориентированного главным образом на страны АТР. Развитые механизмы академической мобильности. Доля иностранных граждан в общем контингенте обучающихся - 15-20%, в программах мобильности ежегодно участвуют не менее 5% обучающихся и не менее 5% ППС.

* Образовательные программы сформированы и реализуются в соответствии с международными стандартами при условии сохранения и приумножения традиций фундаментальности подготовки, являющихся отличительной чертой российской системы высшего образования.

* Рекрутинг зарубежных специалистов в профессорско-преподавательский состав - на уровне 10% от общей численности преподавателей.

* Профессиональная система управления университетом, эффективно решающая задачи развития, в целом соответствующая общепринятой мировой практике (институт президентства, попечительский, экспертный советы, развитое студенческое самоуправление, развитые механизмы социального партнерства с региональными сообществами).

* Инвестиционная привлекательность, обеспечивающая динамику роста консолидированного бюджета университета не менее 30-40% в год, консолидированный бюджет в ближайшие годы предположительно должен составлять 4,0 млрд руб.

Об авторе: Геннадий Лазарев, доктор экономических наук, ректор ВГУЭС.