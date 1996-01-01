В центре города - в центре жизни!

Покупка квартиры в центре Владивостока всегда была выгодным вложением средств, а проживание в ней - престижным, тем более, в современном новострое. Сегодня, когда город продолжает активно строиться, свободных мест для возведения новых домов в центральных районах практически не осталось. Неудивительно, что большинство квартир в новом престижном доме по Комарова, 45 были выкуплены уже на этапе котлована. Тем не менее шанс приобрести светлое, просторное жилье в доме повышенной комфортности в самом "сердце" приморской столицы еще есть.

18-этажный кирпично-монолитный дом, построенный по эксклюзивному архитектурному проекту, возвышается на юго-западном склоне сопки Орлиное гнездо, сразу за Краевым клиническим центром охраны материнства и детства. 120 квартир с 3-метровыми потолками и площадью от 103 кв.м составляют в целом 13 967 кв.м. Последний этаж, украшенный стильными башенками, отдан под мансарды. Каркас здания дополнительно утеплен современным теплоизоляционным материалом, что снижает теплопотери на 70-80%. Кроме того, дом оборудован пассажирскими и грузопассажирскими лифтами класса "люкс", современной системой вентиляции и пожаротушения. В каждой квартире - пластиковые окна, балконные двери и входная железная дверь.

Придомовая территория по окончании строительства будет полностью благоустроена. Проектом предусмотрены и парковка, и детская площадка. А все вопросы по эксплуатации и обслуживанию жилья, а также распределению средств, поступающих на эти цели, будет решать кондоминиум, созданный владельцами квартир с целью защиты своих интересов.

Кстати, первые три этажа с отдельными входами предназначены для обслуживающих предприятий и офисов. Заявки на них уже подали женская консультация, детская поликлиника, прачечная, фитнес-клуб и мини- супермаркет. А значит, у жильцов дома буквально под окном будет все необходимое для комфортной жизни.

Удобство

Раз уж мы заговорили об инфраструктуре, то отметим, что в этом плане будущим новоселам особенно повезло. Хорошо отлаженная торговая, транспортная, образовательная и социальная инфраструктура - несомненное преимущество жизни в центре города - обеспечивает близость основных транспортных развязок и торговых центров, медучреждений и аптек, школ и вузов, салонов красоты и ресторанов.

В расположенном неподалеку Покровском парке можно гулять с детьми и посещать службы в православном храме, а в находящемся в двух шагах Доме физкультуры с оборудованными спортивными залами - поддерживать себя в отличной форме. Что еще важно: проживание в престижном доме избавляет от асоциального соседства, а однородность социальной среды, согласитесь, в наше время много значит.

Надежность

Главное, на что стоит обращать внимание при выборе застройщика, - опыт и репутация. ОАО "Дальэнергоспецремонт", которое строит дом на Комарова, 45, в рекламе не нуждается. Это специализированное ремонтно-строительное предприятие с более чем 30-летней историей, хорошо известное не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке, имеет колоссальный опыт по организации управления строительством, выполнению функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика. В ближайшее время компания сдает комфортабельный дом на Давыдова, ведется строительство жилых комплексов на Тобольской и проспекте 100-летия Владивостока. Впрочем, сданные в эксплуатацию объекты компании красноречивее, говорят о ее надежности и стабильности.

Выгодность

А теперь о главном: какова финансовая сторона будущей покупки? Квадратный метр в новострое на Комарова обойдется в 38-39 тыс. руб., что, согласитесь, вполне приемлемо для такого предложения. Причем оплату можно производить в рассрочку: застройщик охотно идет на составление графика индивидуальных платежей.

Активное сотрудничество "Дальэнергоспецремонта" с инвестиционной компанией "Дальневосточное региональное управление строительством" позволяет компании не только увеличивать объемы, но и снижать себестоимость квадратного метра в новострое.

Дом на Комарова, 45 уже построен и сдается в IV квартале этого года, и свободных квартир осталось совсем мало. К тому же после ввода объекта в эксплуатацию стоимость "квадрата" существенно увеличится. А потому покупку квартиры в этом доме можно рассматривать еще и как выгодное капиталовложение. Те же, кто выбирает этот дом в качестве места для жизни, отлично понимают, что жить в центре города - значит, быть в центре жизни!

Информацию о приобретении квартиры на Комарова, 45 можно получить в ОАО "Дальэнергоспецремонт" по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 4 а, тел.: (4232) 32-62-87, 32-88-00.

Лицензия ГС 7-25-02-27-01-253807-7318-00-10-0814 от 22.05.2003 г.