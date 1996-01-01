"АЛЛЕГРО": мебель, которую вы искали

...Поиски нового дивана длились уже месяц: то не устраивала модель, то вызывала сомнения долговечность механизма трансформации, то откровенно смущала цена... И когда я уже свыклась с мыслью, что для того чтобы купить что-то приличное, нужно либо перепланировать грядущий отпуск, либо отложить покупку до осени, совершенно случайно оказалась в выставочном зале мебели "АЛЛЕГРО".

Сначала мой взгляд привлек эффектный диван "Омега" с соблазнительными изгибами, кокетливо отставленными ножками и изогнутыми подлокотниками. И когда, ориентируясь на него, как на маячок, я перешла в зал, где он располагался, то даже одного взгляда на представленную там мягкую мебель - от лаконичных минималистских до гламурно-вычурных комплектов - было достаточно, чтобы понять: передо мной весьма и весьма достойная продукция.

Причем великолепные "дворцовые" комплекты - "Инфанта" с круглыми и полукруглыми диванами и роскошный "Ченто-Перченто" (о скрывающемся в нем приятном сюрпризе чуть позже) - заставили меня иначе взглянуть на классику и даже усомниться в собственной приверженности к хай-теку. Когда же я увидела цену одного стильного комплекта, обитого натуральной кожей, - 120 тыс. руб., - в то время как аналогичные модели импортных производителей стоили в два-три раза дороже, то поняла, что с этой мебелью стоит познакомиться поближе.

Лучшие объединились

Оказалось, эти роскошные наборы мягкой мебели изготовлены московскими фабриками - членами Ассоциации производителей мебели "АЛЛЕГРО". Объединяющая около двух десятков отечественных производителей, она была создана с целью повышения конкурентоспособности российской мебели на внутреннем и внешнем рынках. И, судя по стабильно высокому спросу на продукцию Ассоциации, это удалось. Стильную и эффектную мебель от "АЛЛЕГРО" отличает не только внешний облик, но и детали. Так, деревянные декоративные элементы для нее выпускаются из лучших сортов дерева на станках с ЧПУ, каркасы изготавливаются без применения ДСП из твердолиственных пород, а для внутренней отделки используется ламинат. Кроме того, вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия госстандартам и гигиенические сертификаты на все материалы и комплектующие. А главное, превосходя качеством многие зарубежные аналоги, она отличается реальной стоимостью. К тому же многообразие вариантов комплектации и обивочных тканей предполагает широкий ценовой диапазон для одной и той же модели.

Официальным представителем мебельной Ассоциации "АЛЛЕГРО" в Приморье является ООО "Династия", выставочный зал которой располагается в ТЦ "Лидер" и предлагает богатый выбор мягких комплектов как для солидных гостиных, так и для демократичных молодежных комнат. Но поскольку представить всех участников объединения в одном зале нереально (каждая фабрика выпускает порядка 30 моделей, имеющих несколько вариантов комплектации), обязательно спрашивайте у продавцов-консультантов каталоги, по которым можно заказать другие модели.

"Изюминки" "АЛЛЕГРО"

У каждой фабрики Ассоциации свои "изюминки". Так, "Аллегро-Классика" совмещает в своих коллекциях элегантность и благородство классики с минимализмом и функциональностью авангарда. А широкие спальные места диванов "Престиж-Мебель" - находка для гостиной, играющей "по совместительству" роль спальни. Консультанты "Династии" сориентируют покупателя в выборе исходя из его конкретных предпочтений.

По названию моделей можно учить географию: "Монако", "Верона", "Сицилия", "Валенсия"... Причем европейские названия вполне соответствуют европейскому качеству. А новейшие способы трансформации - "Акнар" и "Пума", "Венеция" и "Торнадо", "Еврокнижка-гольф" и "Бридж"... - устроят самого привередливого покупателя. Кстати, механизмы трансформации разрабатывает крупнейший российский производитель - компания "Трансформер". Каркасы выполняются из усиленных труб, защищены от коррозии, а тенты механизмов из пропиленовой ткани дают гораздо меньший износ. Что же касается разнообразия способов разложения, то в этом плане не имеет равных фабрика "Авангард". Разработанный и запатентованный ею одноименный выкатной механизм позволяет использовать диван на все 100%. "Аккордеон" создает полноценную кровать без перепадов спального места. Предназначенный для ежедневного использования "Седафлекс" с матрацем толщиной 14 см создает огромное ложе, хотя в сложенном виде очень компактен. А "Клик-кляк" с дополнительной функцией "релакс" незаменим для маленьких комнат.

В качестве "начинки" диванов "АЛЛЕГРО" используются высококачественные виды пенополиуретана и экологически чистый "мебельный пух" "Комфорель". А варианты мебельного текстиля от ведущих производителей Европы исчисляются сотнями. При этом великолепные жаккарды и шениллы, флоки и велюры, шелка и вельветы не просто прошли тесты на износоустойчивость, огнестойкость, качество окраски и образование "катышков": результаты во много раз превышают нормы стандартов! "АЛЛЕГРО" смело использует в производстве самые передовые материалы. Будь то сюжетные гобелены TAPESTRY - стильные, износостойкие, "дышащие" и невоспламеняющиеся - или уникальный Relax, позволяющий безбоязненно делать выбор в пользу самой светлой мебели даже при наличии в доме маленьких детей или животных. Эта ткань устойчива к любым царапинам и затяжкам, пятнам и загрязнениям, и в то время как согласно ГОСТу обивочный материал должен выдерживать 8000 оборотов, Relax легко переносит 150 000!

Но и это еще не все сюрпризы "АЛЛЕГРО". Где еще вы найдете "дворцовое" кресло-глайдер с функцией кресла-качалки, выдвижным подножником, откидной спинкой и при этом вращающееся на 360 градусов? Или роскошный диван с встроенной столешницей, емкостью для белья и... баром? Кстати, заглянуть сюда стоит и тем, кто отчаялся найти стильную и добротную спальню с шириной кровати до 2,24 м!

Подробности - у официального представителя Ассоциации производителей мебели "АЛЛЕГРО" - ООО "Династия": г. Владивосток, ул. Светланская, 150, ТЦ "Лидер", 3-й этаж. Тел.: (4232) 22-45-53, 73-06-08.