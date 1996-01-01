"АСО-1": Нам - 60!

Cлавная история компании "АСО-1" связана не только с Кавалеровским районом, где 90% всех зданий построено работниками этого предприятия. В соседнем Ольгинском районе 60% объектов построено их же руками. Мы строили в Дальнегорском, Красноармейском, Пожарском, Чугуевском, Лазовском и Михайловском районах.

В канун праздника корр. ДДГ "ЗР" встретилась с председателем совета директоров ЗАО "АСО-1" Анатолием ЧИСТЯКОВЫМ...

Страницы истории...

- Анатолий Викторович, в преддверии юбилея предприятия, хочу поздравить вас дважды - как руководителя многопрофильного предприятия ЗАО "АСО-1" и с присвоением вам районной думой звания Почетного жителя Кавалеровского района, отметив тем самым не только ваши личные заслуги, но и заслуги всего коллектива...

- Спасибо, для меня звание Почетного жителя было приятной неожиданностью. Мою кандидатуру выдвинул коллектив. Предприятие наше создано в августе 1947 г. как УНР-282 и занималось строительством и реконструкцией жилых, социально-культурных и промышленных объектов. В Кавалерово, где активно развивался Хрустальненский оловодобывающий комбинат, практически всё построено нашим предприятием. С тех пор мы не раз переименовывались и преобразовывались. Назывались и "СУ-3", и "СУ- 1". Входили в состав трестов "Амурстальстрой", "Промстрой" и "Дальметаллургстрой". С 1 апреля 1993 г. мы реорганизовались в АО закрытого типа "АСО ЗТ-1", с 1 июня 2002 г. - в ЗАО "АСО-1".

За 60 лет нами введено в эксплуатацию 1 041 168 кв. м жилья, построено 1 187 объектов промышленного назначения, 240 объектов соцкультбыта. Это 4 дома культуры, районная больница и 7 средних школ района, обогатительная фабрика и рудники Хрустальный, Юбилейный и Центральный, шахта Западная и ЛЭП, очистные сооружения и водохранилища, хлебозавод и аэропорт. В каждом сооружении в Кавалерово и его окрестностях труд наших строителей. И не только. Нас знают далеко за пределами нашего района. В селах Тадуши, Милоградово, Кипарисово, Чугуевке строили сельхозпредприятия, в Артеме - птицефабрику и фабрику бельевого трикотажа, в Светлогорье - горно-обогатительный, на Востоке-2 - вольфрамовый, в Лесозаводске - биохимический комбинаты, а во Владивостоке - пивзавод. Нами сданы в эксплуатацию участки автомобильных дорог Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, Осиновка-Рудная Пристань, Федосьевка-Верхний Перевал и Владивосток-Находка общей протяженностью около 40 км.

- А как произошло акционирование предприятия?

- До 1993 г. мы были арендно-строительным предприятием - "АСП-1" в составе объединения "ДМС". Мы выбрали вариант акционирования с правом выкупа предприятия. Сначала все подразделения АО "ДМС", включая нас, выкупили всю его собственность. Потом "ДМС" дал право каждому подразделению изменить форму собственности по своему усмотрению. Мы стали ЗАО не случайно - так сохранили производство. В состав АСО-1 вошли Промбаза Кавалерово, автоколонна № 23 , участок механизации, УПТК, перевал-база п.Чугуевка, влачившая в те времена жалкое существование, перерабатывая 4-6 вагонов грузов в месяц. Так АСО-1 превратилось в мини-трест. "ДМС" как объединение прекратило свое существование. И бывшие подразделения отправились в самостоятельное плавание по бурному рыночному морю.

Стратегия роста

АСО-1 начало развивать перевалочную базу в Чугуевке для переработки грузов сторонних организаций, через нее стали идти грузы "Бора", "Дальполиметалла" и лесопромышленников. Одновременно мы увидели, что перспективы строительства на северах сошли на нет и "перестроились" на дороги - стали прокладывать дороги, строить мосты и трубы по всему краю. В 2004 г. потеряли самого крупного по объему финансирования и стабильного заказчика - Департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края, из-за отсутствия у него средств и в связи со сменой налогового законодательства в части сбора дорожного налога. "АСО-1" вынуждено было провести структурное преобразование общества, поменяв профиль производства. На базе арендованного в ЗАО "АСО-1" имущества начали работать специализированные предприятия, куда были переведены бывшие работники ЗАО "АСО-1". И с 2005 года деятельность ЗАО "АСО-1" складывается из непосредственно производственной деятельности и управляющей компании, объединяющей предприятия с целью координации планирования производственно-хозяйственной деятельности и финансовых потоков.

Досье Акционерами ЗАО "АСО-1" сегодня являются около 150 работников предприятия. Более 80% акций сосредоточено у 4 владельцев, включая Анатолия Чистякова. Численность персонала во всех структурах - около 350 человек, обеспеченных полным соцпакетом. Кроме управляющей компании ЗАО "АСО-1", возглавляет которую Наталья МОЛЧАНОВА, в состав холдинга входят ООО "АСО-1 Плюс", ведущее строительные работы; ЗАО "УгольАСО", добывающее уголь; ООО "АМО АСО", производящее вскрышные работы для "УгольАСО" и оказывающее услуги транспорта и тяжелых механизмов; два терминала в Чугуевке - ООО "Терминал АСО-1", перерабатывающее грузы ЗАО ГХК "БОР", и ООО "Терминал-2 АСО", занимающееся переработкой леса и других грузов. Годовой товарооборот компании "АСО-1" - более 120 млн руб. Для местных бюджетов Чугуевского, Кавалеровского и Ольгинского районов предприятия "АСО-1" являются одними из крупных и стабильных налогоплательщиков. Сумма налогов в бюджеты всех уровней, перечисленных за 2006 г., составила 20,5 млн руб.

Грузовые терминалы и "УгольАСО" - наиболее устойчивые звенья. Через "Терминалы" перерабатывается ежегодно около 100 тыс. куб. м леса, 80 тыс. тонн серы и 40 тыс. тонн другой продукции для ЗАО "ГХК "БОР". Оба терминала перерабатывают до 300 тыс. тонн грузов.

Свой уголь...

Еще в 2002 г. директор местного предприятия "Диорит" Алексей КОШМАН, получивший лицензию на поиск, разведку и добычу угля на участке Возновском Зеркального буроугольного месторождения (52 км от Кавалерово), предложил нам, поскольку у него не хватало собственных мощностей, людей и самосвальной, землеройной техники, совместную деятельность по разработке угольного месторождения. И несколько физических лиц стали учредителями нового предприятия "под крылом" управляющей компании "АСО-1" - ЗАО "УгольАСО". Ему передана лицензия на право недропользования. Мы шли на риск: Кошману нужны были все механизмы, ранее занятые на дорожном строительстве. Были сомнения до тех пор, пока Кошман не показал мне документы о геологических изысканиях 1937-1950-х годов о запасах Возновского участка. Геологи тех лет врать не могли.

Досье Зеркальненское месторождение угля включает много участков. Прогнозные запасы для открытой разработки участка Крушевского - 360 тыс. т, Возновского - более 200 тыс. тонн. Запасов нижнего из трех пластов хватит еще лет на 10. Предстоит разведать средний и верхний пласты. Вскрышные работы для ЗАО "Уголь АСО" производит по договору подряда ООО "АМО АСО". В ближайшей перспективе планируется увеличить добычу угля с 20 тыс. до 39 тыс. тонн в год (без учета потребностей населения).

- Говорят, условная тонна местного угля на 200-300 руб. дешевле завозного, а по теплотворности он ему не уступает.

- Мне, как бывшему депутату Законодательного собрания Приморского края, немало пришлось потрудиться, убеждая краевых чиновников от ЖКХ в перспективности кавалеровской угледобычи. В итоге мы стали ежегодными участниками и победителями конкурса департамента ЖКХ на поставку угля для нужд "Примтеплоэнерго" в Кавалеровском и Ольгинском районах. В прошлом году вновь выиграли конкурс "Примтеплоэнерго", причем мы и добываем, и доставляем уголь до котельных потребителя. Угольное производство очень перспективно. Недавно ЗАО "ГХК БОР", решившее перевести свои котельные на твердое топливо, предложило нам поставлять до 70 тыс. тонн угля в год для технологических нужд своих котельных. Если бы мы могли мгновенно увеличить добычу угля до 100 тыс. тонн вместо 22 тыс. нынешних! Но предстоит сначала выполнить разведочные работы для уточнения объемов угля на месторождении. Сейчас эти работы идут. В связи с тем, что мы не можем резко увеличить добычу, "БОР" сделал другое предложение: перерабатывать на "Терминалах" около 70 тыс. тонн угля в год. А мы до сих пор перерабатывали лишь 7-8 тыс. тонн твердого топлива. Будем делать техперевооружение чугуевского терминала для приемки дополнительного угля, наращивать его мощности. "БОРовский" заказ увеличит товарооборот "АСО-1" на 15 млн руб. в год.

Ставка - на многопрофильность

- На что акцент делаете сегодня?

- Все профили деятельности важны. Поэтому все свои подразделения - и угледобывающее предприятие, и чугуевские терминалы, и автоколонну, и строителей - мы стараемся поддерживать на плаву. Главное, чтобы они все были рентабельными. А вообще, самое сложное за все эти годы было понять политику государства, прогнозировать изменения в законодательном, экономическом, правовом поле. Не было преемственности в принятии решений на государственном уровне, это выбивало из колеи. Иногда приходилось принимать непопулярные решения. Мне помогал коллектив, меня дважды единогласно избирали гендиректором "АСО-1".

А жену выбрал...

- Почему не уезжаете, как многие, в город? Расскажите немного о себе...

- Я "сбегаю" из района с 1969 г. Вырос я в деревне под Ростовом у бабушки Матрены. Окончил Ростовский автомобильно-дорожный техникум, первая специальность - строитель мостов и тоннелей. Позже заочно окончил Хабаровский политех по специальности "Автомобильные дороги", инженер-строитель. В 1969 г. приехал в Кавалерово, хотя распределиться можно было в Магадан, Москву, Ленинград, Улан-Удэ, Сочи, Туапсе. Трудовой путь начал с должности мастера в ДСР-5. Первое время жил в вагончике. Отслужил в армии, в отпуске в деревне под Ростовом познакомился с двумя девушками. Надо было выбрать, какую провожать после танцев. Говорю: "Девчата, тащите спички, у какой с головкой попадется, ту и пойду провожать. Вытащила спичку Людмила - самая хорошая, красивая, любимая, с которой вырастили прекрасных сына и дочь и дали им достойное образование.

Кем я только ни работал - и прорабом, и начальником участка, и главным инженером. С 1993 г. - гендиректор "АСО-1", с 2005 г. - председатель совета директоров. С 1996 г., почти 9 лет, был депутатом Законодательного собрания Приморского края. Закончил депутатскую работу в должности председателя комитета по экономической политике и собственности.

- Что бы вы пожелали коллективу в преддверии юбилея вашего предприятия?

- Сегодня мы, как строители, на северах мало востребованы. Хотелось бы в несколько раз увеличить объемы стройки в этом регионе. Есть такая перспектива в Ольгинском районе: надо строить коттеджи, реализовывать проекты ряда предприятий. Это задача на ближайшие два года...

Желаю всем структурам "АСО-1" успешного развития, иметь нормальные объемы работ, хороших заказчиков, а от этого зависит и оплата труда. Хочу высказать слова благодарности за самоотверженный труд всем работникам нашей компании: и тем, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе, и тем, кто продолжает трудиться на благо нашей компании, и пожелать им здоровья, благополучия, успехов в работе, никогда не утрачивать чувство гордости за одну из самых важных профессий, которая играет огромную роль в жизни района, края, страны.