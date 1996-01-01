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Малыш и аист

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все дети обожают мультик про Простоквашино. Поэтому по ТВ его показывают часто. Но год от года маленьких обожателей становится все меньше: рождаемость в России катастрофически падает. Дело не только в том, что молодые семьи не торопятся обзаводиться детьми. Помните, дядя Федор заявил, что они с папой будут ребенка доставать? Матроскин удивился: "Раньше телевизоры доставали, а теперь детей!"

Сегодня для 15 процентов бесплодных российских семей "доставать ребенка", увы, не метафора - трагедия.

Казалось бы, чего паниковать: не получается малыш - обращайтесь в центр репродукции. Там вам соорудят долгожданное чудо в пробирке, и аист не нужен. Но за это с вас возьмут кругленькую сумму. Не каждая, даже состоятельная, семья может позволить себе такого ультрасовременного "аиста".

Лидер "Справедливой России" Сергей МИРОНОВ настойчиво повторяет, что такое положение нужно срочно менять. Пора вернуть медицине главное утерянное качество - доступность. На Западе все бесплодные пары лечатся БЕСПЛАТНО! Почему у нас не так? Ведь молодые рожают не просто ребенка - ее будущее и оплот. Вот куда надо тратить нефтедоллары, от которых пухнет госказна?

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