Спокойной ночи, малыши и родители!

Герои передачи "Спокойной ночи, малыши" Хрюша и Степашка вместе с Pampers Sleep & Play дарят сказочный сон малышам и их родителям!

Российские мамы доверяют Pampers самое дорогое, что у них есть - здоровье ребенка. Теперь Pampers Sleep&Play объединились с героями популярнейшей детской передачи "Спокойной ночи, малыши", чтобы поделиться секретами сказочного сна с мамами и малышами.

С 1 июля узнать секреты сказочного сна от Хрюши и Степашки смогут все мамы России - полезные советы вы найдете в пачках Sleep & Play. Они помогут вам успокоить ребенка перед сном или составить дневник его привычек. А о здоровье и комфорте малыша позаботятся Pampers Sleep & Play.

Теперь можно не волноваться за кроху: подгузники Pampers Sleep & Play сохраняют кожу ребенка сухой и чистой всю ночь. Ребенок, такой чувствительный к любым раздражителям, комфортно и сладко спит. И наутро проснется в хорошем настроении, полный желания познавать этот мир и радовать маму улыбкой и первыми словами.

Днем Sleep & Play обеспечивают ему полную свободу движений: подгузники разных размеров, разработанные для каждого из возрастов, подходят и для новорожденных, и для активных детей, уже делающих первые шаги. А уникальный впитывающий слой позволяет избежать неприятностей в любое время суток.

Здоровый, активный ребенок, который хорошо развивается, - самая большая награда для мамы. С секретами сказочного сна от Хрюши и Степашки и подгузниками Pampers Sleep & Play заботиться о малыше приятно и легко.