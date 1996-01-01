Рейдеры нацелились на Находкинский СРЗ

В конце июня была предпринята попытка незаконной смены руководства ОАО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ). Автором и идейным вдохновителем этого мероприятия является московская инвестиционная компания "Минфин", руководитель которой - довольно известный в этих вопросах "стратег" Александр ВОЛКОВ. Основным исполнителем является хабаровский предприниматель Виктор НИКОЛАЕВ.

Специально для ДДГ "ЗР" ситуацию прокомментировал председатель совета директоров ОАО "НСРЗ" Евгений ЧИЖ.

Досье Трудовой стаж Евгения Захаровича Чижа превышает 50 лет. Заслуженный работник морского транспорта. В должности директора, а затем генерального директора предприятия - более 20 лет. В 2003 г. избран председателем совета директоров ОАО "НСРЗ". В июне 2006 г. награжден орденом Святого князя Александра Невского первой степени "За заслуги и большой личный вклад в укрепление Государства российского".

- Когда у нас были проблемы, интерес со стороны рейдеров отсутствовал. А когда мы вышли на международные проекты (речь идет в первую очередь о строительстве буровых платформ в рамках сахалинских проектов, где были задействованы практически все работники завода - Прим. авт.), когда мы четко заявили Москве о своих возможностях, тогда у некоторых господ появилось желание приобрести это предприятие.

Мы спокойно выходили на очередное собрание акционеров, намеченное на конец июня. Как и положено, оповестили о нем всех заранее. Но два акционера НСРЗ, входящие в совет директоров, которые сыграли "главную скрипку" в этом процессе, собрание провалили. Они не зарегистрировали свои акции, и собрание оказалось неправомочным принимать какие-либо решения. К сожалению, наши законы позволяют, чтобы группа заинтересованных лиц собралась, провела свое заседание, написала протокол и выбрала нового генерального директора.

К сожалению, среди работников завода нашлись люди, оказывающие им помощь. Новоявленных руководителей не устраивает, что компания работает на местный бюджет, ведет себя независимо. Их также не устраивает, что прежнее руководство живет интересами тех, кто работает на заводе, вкладывает деньги в развитие, новые технологии.

По закону я, как председатель, собрал совет директоров с одной повесткой дня: дата проведения следующего собрания акционеров. Эта группа его проигнорировала и собрала свое заседание совета, которое вынесло решение провести собрание акционеров 23 июля. Это нарушение закона, потому что существует определенная процедура, записанная в законе об акционерных обществах и уставе ОАО "НСРЗ".

- И кто за всем этим стоит? Кто эти люди?

- С владельцем небольшого деревоперерабатывающего производства в Хабаровске г-ном Николаевым мы сотрудничаем больше 16 лет. Что касается президента инвестиционной компании "Минфин", эксперта по корпоративному консалтингу и банкротствам г-на ВОЛКОВА, то в недавнем прошлом он оказывал нам консультационную помощь. Получается, готовил плацдарм. Сейчас, возможно, у них мысль из завода сделать порт. Всех интересуют причальные стенки, подъемные краны, а не судоремонт как таковой.

- Как вы собираетесь отстаивать ваши интересы?

- Я судоремонтом занимаюсь более сорока лет. На этом заводе - 20 лет. Я отлично знаю всю судоремонтную промышленность ДВ. Скажу, что мы единственные, которые не отказались от этого вида работ, а наоборот, наращиваем объемы.

У меня случившееся не укладывается в голове. Вы же знаете, чем заканчивается рейдерство! Захватывается предприятие, снимается прежнее руководство, да если бы один директор, а то меняется весь управленческий аппарат! Через месяц завода не будет. Его растащат или перепродадут, как многие предприятия. Рабочие будут выброшены на улицу. Вот это обидно! Поэтому мы сообщили о случившемся в прокуратуру, администрацию города, городскую думу. Находкинский судоремонтный завод является градообразующим предприятием. Потеряв завод, бюджет недополучит наши ежегодные налоги. А это ни много ни мало - более 100 млн руб.!

На НСРЗ сегодня работает более тысячи человек. На одном из самых сложных производств - судоремонте - средняя зарплата составляет 18 тыс. руб. и выплачивается своевременно. Сегодня мы работаем стабильно, выполняем госзаказ - ремонт военных кораблей. Ежегодный прирост продукции составляет 6-8%. Поэтому нам есть что отстаивать.

- Один из ваших крупнейших акционеров - Приморское морское пароходство. Как они отреагировали на произошедшее?

- Они с нами. Поскольку производственники и в ситуации разбираются. Председатель совета директоров ОАО "ПМП" Александр КИРИЛИЧЕВ прекрасно понимает, что значит управлять предприятием, которое развивается. А эти господа не понимают. Для них важен сиюминутный захват завода, очевидно, есть заказ. По большому счету, в Находке осталось два крупных независимых предприятия - ПМП и НСРЗ. Остальные уже по два-три раза сменили руководство. Результат этих замен известен. Падает объем продукции, сокращается численность работающих, предприятие не развивается, не поддерживается в нормальном техническом состоянии. Потому что все деньги направляются в Москву, там идет их распределение. Эти ребята - калифы на час, их не производство интересует.

- Сейчас активно муссируются слухи, что завод и так был на грани остановки.

- Мы в прошлом году вложили в ремонт и модернизацию причала, являющегося государственной собственностью, 40 млн руб. Разве стали бы мы это делать, если бы для нас не было дорого предприятие? Мы также совместно с японцами построили склады для хранения пиломатериалов. Это как раз в унисон с заявлением правительства экспортировать доски, а не кругляк. Сейчас лесоматериалы хранятся в этих складах, а не под открытым небом.

На заводе постоянно идет смена оборудования, постоянно внедряются новые технологии. Когда мы начинали проект строительства буровых вышек, на заводе было всего два сварочных полуавтомата. Сейчас их у нас сорок. Было два сварщика с соответствующими сертификатами. За короткое время мы подготовили 80 квалифицированных сварщиков. У нас сейчас нет проблем с инженерно-техническим персоналом. Завод сегодня как сжатая пружина. Будет в Козьмино трубопровод - мы к этому готовы. Понадобятся металлоконструкции для мостов во Владивостоке - готовы. Будут строить буровые вышки - готовы. У нас есть все необходимые для работы в нефтегазовом комплексе сертификаты, мы провели все нужные переговоры. У нас прекрасная структура - холдинговая компания, где каждый отвечает за свой участок.

НСРЗ - единственное в своем роде предприятие на Дальнем Востоке. Нам верят, перспективы у завода очень хорошие. Что, вероятно, и подстегнуло этих господ захватить предприятие на взлете. Мы особенно рекламу о себе не давали. Заказчики нас и так прекрасно знают, мы судоремонтом перегружены. А стоило только заявить о себе, так все вспомнили, что есть такой - Находкинский судоремонтный!

Что касается развития судостроительной, судоремонтной промышленности, то мы уже сейчас готовы заниматься судостроением. У нас есть отличные проекты буксиров на 4, 5, 5,5 тыс. л. с. Есть и проекты строительства газовозов. Мы можем строить суда до 8 тыс. тонн - дайте заказ. Если правительство так заинтересовано в развитии судоремонтной и судостроительной промышленности, с чего надо начинать? С заказчика! Дайте нам заказ, а уж мы поможем ему обрасти рабочей силой! К сожалению, этого же пока нет! Два года лежит проект буксиров, вроде всем они нужны, начиная от Севера и кончая югом страны. А до сих пор не могут определиться, кто же в конце концов будет заказчиком - морская администрация или администрация портов.

- Надежды есть отстоять свою правоту?

- Я оптимист и считаю, что все-таки с помощью местных властей и используя внутренние резервы мы должны не пустить сюда рейдеров. Мы живем в правовом государстве и все делаем по закону. Поэтому у нас есть полная уверенность в нашей победе.

- А как коллектив реагирует на происходящее?

- Узнав о том, что происходит, рабочие собрались возле заводоуправления, чтобы выразить протест новому руководству. Они заявили: нас устраивает то руководство, которое есть, мы хотим спокойно жить и стабильно работать, ежемесячно получать приличную заработную плату, такую, как сейчас. Нам не нужны перетряски, мы будем отстаивать свои интересы любой ценой. Сейчас готовится коллективное письмо во все инстанции. Поэтому, когда видишь, что рабочие отстаивают свои права, ты не можешь стоять в стороне, ты должен подключаться и защищать их интересы. Легитимный генеральный директор Андрей ЧИЖ исполняет свои обязанности, жизнь и работа коллектива продолжается.