Амурское золото "Полиметалла"

Около $200 млн. планирует вложить компания "Полиметалл" в строительство в Хабаровском крае двух комбинатов - гидрометаллургического в Амурске и горно- обогатительного на месторождении Албазино.

Их ввод в эксплуатацию намечен к 2011 г., сообщил гендиректор ОАО "Полиметалл" Виталий НЕСИС на пресс-конференции в Хабаровске.

Досье ОАО "Полиметалл" основано в 1998 г. в Санкт-Петербурге Группой компаний "ИСТ". Является компанией по добыче драгметаллов (золота и серебра), осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений - от проведения геологоразведочных работ до эксплуатации. Компания и ее дочерние предприятия ведут работы в пяти регионах страны - Магаданской, Свердловской, Читинской областях, Красноярском и Хабаровском краях. Имеет 20 лицензий на месторождения драгметаллов и поисковые площади. В Хабаровском крае компания разрабатывает три золоторудных месторождения - Хаканджинское и Юрьевское в Охотском районе, Албазино в районе имени Полины Осипенко. В 2006 г. компания добыла 8 тонн золота (3-е место в России) и 538 тонн серебра (1-е место в России, 5-е место в мире).

Судя по годовой отчетности компании, минувший год оказался для нее весьма удачным.

Чистая прибыль выросла в три с половиной раза, составив сумму в $61,687 млн, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков. Выручка "Полиметалла" в 2006 г. составила $315,596 млн, что примерно на 32% лучше результатов 2005 г. Производство серебра снизилось на 8,5% - до 17,3 млн унций. Зато выпуск золота вырос в 2006 г. на 5,3% - до 256 тыс. унций.

Одним из главных достижений уже нынешнего года для холдинга стало первичное публичное размещение акций ОАО "Полиметалл" на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на российских фондовых биржах (ММВБ и РТС), которое состоялось в феврале. При этом рыночная капитализация компании по цене размещения достигла $2,44 млрд, а общий размер размещения ОАО "Полиметалл" составил около 24,8% уставного капитала в виде акций и GDR. Став, таким образом, публичной компанией, холдинг привлек значительные средства, что позволило, по словам Виталия Несиса, значительно увеличить инвестиции в развитие производства и освоение новых объектов, в первую очередь - в Хабаровском крае.

Основной инвестпроект для "Полиметалла" в крае - горно-обогатительный комбинат в Албазино в районе Полины Осипенко. Обогатительный комбинат, строительство которого намечено на 2008 г., разместится на месторождении, а гидрометаллургическая фабрика, где из концентрата будут получать слитки с 95%-ным содержанием золота, начнут строить в Амурске. Первый концентрат намечено получить в третьем квартале 2010 г., первое золото - в четвертом квартале. Предусмотрена также возможность переработки на амурском комбинате сырья с других месторождений компании.

Как сообщил Виталий Несис, общий объем инвестиций, включая продолжение геологоразведочных работ, в строительство ГОКа на месторождении Албазино составит около $150 млн. Инвестиции в строительство золотоизвлекательной фабрики в Амурске - порядка $50 млн., при нынешних ценах на золото, по его прогнозам, проект может окупиться за 6-7 лет.

Проектная мощность золотоизвлекательной фабрики по переработке руды - около 1,5-2 млн тонн, производительность - 7-8 т золота в год. При этом непосредственно на месторождении будет задействовано около 1000, а в Амурске - около 300 человек.

Виталий Несис также прокомментировал общую ситуацию с падением золотодобычи в России. Кризис, по его мнению, вызван как истощением прежних россыпных месторождений, так и недостаточным вниманием российских компаний к геологоразведке. Он подчеркнул, что стратегия "Полиметалла" нацелена на создание и расширение собственной ресурсной базы. В структуру компании входит 7 геологоразведочных предприятий. И если в 2006 г. объем инвестиций, направленный на геологоразведку, составил $15,8 млн, то в 2007 г. на эти цели планируется затратить уже около $25 млн. Из них примерно 5 млн будет направлено на геологоразведочные работы на Албазино, где в этом году пробурят порядка 15 км скважин. К третьему кварталу 2008 г. это позволит официально уточнить информацию о сырьевой базе месторождения - сейчас, по прогнозам, его запасы составляют около 35 тонн золота.

Деятельность "Полиметалла" региональными властями только приветствуется. Так, в частности, в Хабаровском крае компания уже заключила договоры о социально-экономическом партнерстве как с правительством края, так и с руководством Охотского района и района Полины Осипенко. На очереди - аналогичное соглашение с администрацией г. Амурска, которое планируется заключить в этом году.