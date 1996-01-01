www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Банк "Приморье" расширяет географию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Уссурийске открылся еще один офис Банка "Приморье" по адресу: ул. Пушкина, 17. Расположенный в центре города и обладающий максимальным перечнем услуг, дополнительный офис стал пользоваться популярностью у населения с самых первых дней после его открытия.

Новый офис Банка "Приморье" предназначен для обслуживания частных клиентов. Здесь можно перечислить любые платежи: коммунальные, штрафы, налоги, оплатить услуги связи и отправить денежные средства по РФ и за рубеж. К услугам клиентов - оформление и выдача государственных жилищных субсидий, покупка и продажа наличной валюты и дорожных чеков American Express, денежные переводы, в том числе по системе Western Union. В новом, современно оформленном офисе можно заключить договор вклада и оперативно пополнить его, получить кредит и оформить пластиковую карту VISA.

Кроме того, в кассах можно перечислять платежи в адрес других банков в счет погашения полученных в них кредитов. Совсем скоро здесь появится платежный терминал - автоматизированное устройство самообслуживания для оплаты коммунальных, налоговых и прочих платежей.

Новый офис одного из крупнейших приморских банков расположен близко к центру города, удобная парковка и уютные клиентские зоны не оставят уссурийцев равнодушными к его несомненным преимуществам.

Отделение Банка "Приморье" на Пушкина,17 работает с 9:00 до 19:00 в будние дни, без перерывов на обед и с 9:00 до 15.00 в субботу. На сайте банка www.primbank.ru можно подробнее ознакомиться с услугами, которые оказывают в новом отделении, задать свои вопросы банковским специалистам.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru