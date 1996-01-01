Банк "Приморье" расширяет географию

В Уссурийске открылся еще один офис Банка "Приморье" по адресу: ул. Пушкина, 17. Расположенный в центре города и обладающий максимальным перечнем услуг, дополнительный офис стал пользоваться популярностью у населения с самых первых дней после его открытия.

Новый офис Банка "Приморье" предназначен для обслуживания частных клиентов. Здесь можно перечислить любые платежи: коммунальные, штрафы, налоги, оплатить услуги связи и отправить денежные средства по РФ и за рубеж. К услугам клиентов - оформление и выдача государственных жилищных субсидий, покупка и продажа наличной валюты и дорожных чеков American Express, денежные переводы, в том числе по системе Western Union. В новом, современно оформленном офисе можно заключить договор вклада и оперативно пополнить его, получить кредит и оформить пластиковую карту VISA.

Кроме того, в кассах можно перечислять платежи в адрес других банков в счет погашения полученных в них кредитов. Совсем скоро здесь появится платежный терминал - автоматизированное устройство самообслуживания для оплаты коммунальных, налоговых и прочих платежей.

Новый офис одного из крупнейших приморских банков расположен близко к центру города, удобная парковка и уютные клиентские зоны не оставят уссурийцев равнодушными к его несомненным преимуществам.

Отделение Банка "Приморье" на Пушкина,17 работает с 9:00 до 19:00 в будние дни, без перерывов на обед и с 9:00 до 15.00 в субботу. На сайте банка www.primbank.ru можно подробнее ознакомиться с услугами, которые оказывают в новом отделении, задать свои вопросы банковским специалистам.