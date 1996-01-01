О пенсии мечтать, старости не бояться!

В Европе пожилой человек, выходя на пенсию, и в самом деле принимается отдыхать. Точнее, жить в свое удовольствие и заниматься тем, до чего раньше не доходили руки. Путешествовать, учиться (да-да!), рисовать или писать книги. А вот российские пенсионеры на пенсии принимаются ... снова работать! Не потому что у них много сил, а потому что прожить на мизерную пенсию просто невозможно.

Ну как прикажете пенсионерке, вдове ветерана войны, сводить концы с концами, если пенсия - 2800 рублей, а за коммуналку нужно отдать 2000 рублей? Вот и приходится пожилым людям, как в молодости, снова бороться за свое существование. Разве могли они предположить такое, долгие годы честно трудясь на благо Родины?

Ничего не менять в пенсионной системе означает, что 40 миллионов россиян и дальше будут прозябать в удручающей нищете. Радикальная пенсионная реформа, а не очередная унизительная прибавка в 100-200 рублей, нужна России как воздух. Как хлеб. Проект такой кардинальной реформы разработала "Справедливая Россия". Лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей МИРОНОВ первым делом предлагает увеличить минимальную пенсию до 6 тысяч рублей и снизить пожилым людям коммунальные платежи. Предполагается, что старики должны тратить на коммуналку не более 10 процентов пенсии.

В партии на этом не останавливаются: почему бы не дать право наследникам умершего пенсионера получать его накопительную часть пенсии, а пожилым платить повышенную пенсию не с 80 лет, как сейчас, а с 70-ти. Все это - звенья целостной пенсионной реформы. И проводить ее надо как можно скорее. Пока живы наши старики, которые заслужили хоть немного счастья. А для счастья им, поверьте, надо совсем немного....