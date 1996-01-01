Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
О пенсии мечтать, старости не бояться!
В Европе пожилой человек, выходя на пенсию, и в самом деле принимается отдыхать. Точнее, жить в свое удовольствие и заниматься тем, до чего раньше не доходили руки. Путешествовать, учиться (да-да!), рисовать или писать книги. А вот российские пенсионеры на пенсии принимаются ... снова работать! Не потому что у них много сил, а потому что прожить на мизерную пенсию просто невозможно.
Ну как прикажете пенсионерке, вдове ветерана войны, сводить концы с концами, если пенсия - 2800 рублей, а за коммуналку нужно отдать 2000 рублей? Вот и приходится пожилым людям, как в молодости, снова бороться за свое существование. Разве могли они предположить такое, долгие годы честно трудясь на благо Родины?
Ничего не менять в пенсионной системе означает, что 40 миллионов россиян и дальше будут прозябать в удручающей нищете. Радикальная пенсионная реформа, а не очередная унизительная прибавка в 100-200 рублей, нужна России как воздух. Как хлеб. Проект такой кардинальной реформы разработала "Справедливая Россия". Лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей МИРОНОВ первым делом предлагает увеличить минимальную пенсию до 6 тысяч рублей и снизить пожилым людям коммунальные платежи. Предполагается, что старики должны тратить на коммуналку не более 10 процентов пенсии.
В партии на этом не останавливаются: почему бы не дать право наследникам умершего пенсионера получать его накопительную часть пенсии, а пожилым платить повышенную пенсию не с 80 лет, как сейчас, а с 70-ти. Все это - звенья целостной пенсионной реформы. И проводить ее надо как можно скорее. Пока живы наши старики, которые заслужили хоть немного счастья. А для счастья им, поверьте, надо совсем немного....
Новости тематики
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
Новости раздела
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В августе россиянам мало не покажется
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз