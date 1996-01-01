Фитоконтроль бьет автотревогу

Только за одну неделю июля карантинной службой Приморского края было зарегистрировано 59 случаев обнаружения на ввезенных в страну автотранспортных средствах растительных остатков и насекомых, отнесенных к числу опасных вредителей, один из которых оказался карантинным.

Фактически каждый третий автомобиль, пересекший границу России, не соответствует фитосанитарным требованиям. За май-июнь зафиксировано 470 случаев нарушений при ввозе транспортных средств. Как видим, тенденция настораживающая. Пока карантинная служба с этой проблемой справляется успешно, но что дальше?

Буквально несколько дней назад в салоне ввезенного из Японии автомобиля специалисты Приморского филиала ФГУ "ВНИИКР" вновь обнаружили в растительном мусоре куколок американской белой бабочки. Это один из крайне опасных карантинных вредителей. Известно, что американская белая бабочка повреждает свыше 250 видов кормовых растений. Ее гусеницы питаются листьями плодовых, лесных пород деревьев и декоративных культур, что приводит к их ослаблению и даже гибели. А волоски гусениц могут вызывать аллергические реакции у человека. Ее неконтролируемое расселение по территории России может привести к не менее плачевным последствиям, чем появление когда-то такого же карантинного для России и уже широко распространенного вредителя, как колорадский жук. Ввезенный когда-то в европейскую часть России он сегодня обнаружен уже на территории Дальнего Востока.

На сей раз, благодаря своевременному выявлению и принятым мерам, ввезенная импортная зараза была уничтожена. Но проблема в том, что данный случай не единственный. Неровен час, может повториться печальный опыт 1999 г., когда склад временного хранения в Находке, где производилось оформление подержанных автомобилей, оказался заражен гусеницами американской белой бабочки. Тогда они успели расползтись по стволам деревьев, заборам и строениям прилегающей к складу территории. Еще немного - и бабочка полетела бы осваивать новые просторы, принося непоправимый урон природе и экономике. Угрозу удалось предотвратить, на что потребовались немалые средства.

В настоящее время ситуация с соблюдением участниками ВЭД фитосанитарных требований такова, что нет 100% гарантии от возможного заражения карантинными вредителями не только Приморского края, но и тех территорий, куда доставляются сегодня импортные автотранспортные средства. По статистике, до 60% ввозимого через наши порты автотранспорта отправляется в другие регионы России. Учитывая, что подержанные автомобили попадают в Сибирь, Уральский регион и далее, импортная зараза становится реальной угрозой для большей части России, отмечают специалисты "ВНИИКР".

Все это еще раз доказывает необходимость тщательного фитоконтроля, особенно "бэушных" транспортных средств. Согласно действующему законодательству, их выпуск со склада временного хранения и из зоны таможенного контроля разрешен только при наличии на товаросопроводительных документах штампа "Выпуск разрешен". На сегодня взаимодействие между двумя ведомствами - Дальневосточным таможенным управлением и Управлением Россельхознадзора, в чьей юрисдикции находится карантинная служба, устроено таким образом, что фактический выпуск автомашин с грузового терминала разрешает таможня. А фитосанитарная служба остается на вторых ролях. Отсюда не редкость случаи, когда автомобили выпускаются из зоны таможенного контроля без отметки в сопроводительных документах о прохождении фитосанитарного контроля. Вот пример только одного месяца. Из 26 тыс. единиц автотехники, поступившей во Владивосток в июне этого года, только 7 тыс. прошли проверку.

Если посмотреть на опыт других стран, то карантинная служба является последней инстанцией, выпускающей автомобили с грузового терминала, потому что это - реальная угроза для экономики. В Австралии, например, фитоконтролю подвергаются даже новые импортные авто.

К сожалению, наши участники ВЭД, занимающиеся ввозом транспортных средств, постоянно нарушают "Закон о карантине растений", не задумываясь о дальнейших последствиях. Стоит напомнить, что неисполнение фитосанитарных требований влечет за собой не только угрозу распространения карантинных видов вредителей и сорняков, но как следствие экономический ущерб стране, а также грозит привлечением нарушителей к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.