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Почетные граждане Владивостока поручились за мэра
Почетные граждане г. Владивостока направили ходатайство руководителю следственной группы Генпрокуратуры РФ Сергею АКСАМЕНТОВУ об изменении меры пресечения в отношении содержащегося под стражей главы администрации Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА.
Почетные граждане мотивируют свое обращение тем, что Владимир Николаев не является социально опасным преступником, не скроется от следствия и не покинет место жительства. Подписавшие документ ручаются, что Владимир Николаев в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда, а также не будет препятствовать осуществлению производства по уголовному делу.
Как сообщила PrimaMedia председатель Совета почетных граждан г. Владивостока Светлана МОРОЗОВА, подписи под официальным поручительством поставили такие уважаемые люди, как Виктор МИСЬКОВ, Юлия АГРОНСКАЯ, Геннадий МЕЛЬНИКОВ, Раиса ЗАГЛЯДКИНА, Степан ОЩЕПКОВ, Галина АЛЕКСЮК, Евгений МАЛЯВИН, Леонид МЕХЕД, Валерий КУЦЫЙ.
Напомним, это не единственное обращение в защиту Владимира Николаева. В связи с тем, что в ходе следственных мероприятий с главы Владивостока были сняты ряд обвинений, ранее с просьбой об изменении меры пресечения выступали представители общественных организаций и учреждений города. Весной этого года, сразу после ареста Николаева, под обращением в различные инстанции в его поддержку было собрано более 60 тысяч подписей.
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