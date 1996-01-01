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Моторное масло Kuttenkeuler - вершина немецкого качества
Сегодня местный рынок смазочных материалов встречает нового игрока - дальневосточную компанию "Ориент Машинери Групп", заключившую долгосрочный контракт с крупным европейским производителем моторных масел - немецким концерном Kuttenkeuler GmbH, тем самым впервые открыв в Приморье импорт масла "Кутенкойлер" - одного из мировых лидеров продаж.
Не случайно у себя на родине масло "Кутенкойлер" завоевало признание потребителя - его качество совершенствовалось в процессе всей эволюции германского автомобилестроения.
Продукция Kuttenkeuler GmbH (www.kuttenkeuler.de) пользуется широким спросом на внутреннем рынке Германии а также, благодаря увеличению объемов производства, в Китае, России, прибалтийских странах и ряде европейских государств. Теперь на очереди - российский Дальний Восток.
По результатам объявленного тендера право на осуществление эксклюзивных поставок (Кельн - Владивосток) моторных масел "Кутенкойлер" получила дальневосточная компания "Ориент Машинери Групп". По словам Ольги ТАРАСЮК - руководителя отдела смазочных материалов, данное партнерство является еще одним этапом приближения местного автомобильного рынка к подлинным европейским стандартам качества.
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