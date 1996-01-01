"Барракуда" собирает друзей

Организатором и идейным вдохновителем выступил ресторан "Барракуда", весьма популярное и уважаемое среди гурманов и коллег по ресторанному бизнесу заведение.

Оказывается, что стало в какой-то мере для нас открытием, в ресторане можно не только хорошо посидеть - крепко выпить и вкусно закусить, как считает подавляющее число почитателей ресторанной атмосферы, и тем самым весело и полезно провести время.

Как показала практика, в питейных заведениях кроме всего прочего можно встретить настоящих друзей, которые тебя помнят, и не дадут умереть от жары и скуки.

Что, собственно, и доказала "Барракуда", пригласив 150 своих постоянных клиентов, держателей номерных карт, провести вместе выходной день.

Как прокомментировала акцию администратор Анна КОРОТНЕВА, "пригласив своих клиентов, "Барракуда" решила их отблагодарить за внимание".

Кроме сбора в уютном месте, так сказать, "на природе", гостям "Барракуды" были предложены аппетитный завтрак, обед и ужин из походной кухни, горячительные и прохладительные напитки, разного градуса крепости и температуры и, конечно же, общение.

Говоря о "кухне", надо отметить, что заправлял (в прямом и переносном смысле) приготовлением ухи из лосося и палтуса, а также плова из морепродуктов под названием "Поэлья" сам шеф-повар ресторана Петр БАЕВ. Тут же ловкие молодые люди предлагали "отполировать" вкусности от шеф-повара разномастными напитками.

А занавесом, так сказать, изюминкой "выходного дня", стали стрелковые спарринги на поле боя! Благо "батл-поле" пейнтбольного клуба "Аскольд" было к услугам "Барракуды" и ее друзей. Все это веселье проходило под вполне профессиональный стеб двух радийных ди-джеев.

На битвах гигантов "стрелкового дела" хотелось бы остановиться отдельно. С чувством сожаления говорил менеджер "Барракуды" Константин о том, что не все приглашенные гости смогли составить веселую "стрелковую компанию".

Но и тех, кого не остановили автомобильные пробки, чрезмерная занятость и начавшиеся отпуска, с лихвой хватило на укомплектование 12 полновесных команд. О том, какая дружеская и непринужденная атмосфера царила на празднике, говорят названия противоборствующих команд, с ходу придумываемые "бойцами", не отходя от регистрационного столика. Уже затертым общероссийским брендовым "ГазМясу" и "Тиграм" противостояли "Аполлоны", "Тушканчики" и даже... "Члены". Правильно говорят, как команду (пароход, машину, самолет) назовешь, такой и будет результат. Прошагав, а вернее, покрыв всех соперников с ног до головы краской, победителями стали ребята из команды "Первый".

А "Членам", "Тиграм", "Пиратам" и прочим "Белым шумам" осталось только заливать горечь поражения напитками, коих было в изобилии, да лелеять мысль о реванше. Благо ответная стрельба, как обещают организаторы, не за горами. Как говорят в "Барракуде", такие "стрелковые" встречи друзей станут регулярными.

Кстати, желающим испытать на себе все прелести "маркера", так по научному называется ружье для пейнтбола, необходимо четыре раза в месяц посетить ресторан, получить клубную карту и - добро пожаловать в веселую компанию "Барракуды"!