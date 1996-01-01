"Супербомбилы" помогают детям

Вторая благотворительная акция "Супербомбила", организованная и проведенная популярной радиостанцией "Авторадио", участие в которой приняли 19 приморских автолюбителей, подошла к своему логическому завершению.

В минувшую субботу состоялась передача оборудования, мебели, медикаментов, средств гигиены, игрушек и других необходимых детям вещей, купленных на вырученные "автобомбилами" деньги, персоналу двух детских приморских лечебных учреждений: краевому противотуберкулезному санаторию и городской клинической больнице №3.

Напомним, что акция завершилась еще 12 мая. Почти месяц авторадийные "бомбилы" вели борьбу за пассажира и его деньги на дорогах Владивостока. Но не только участники акции, жители и гости города активно подключились на призыв "Авторадио" помочь детям! В итоге авторадийным "супербомбилам" удалось заработать ни много ни мало 413 тыс. 541 руб. 95 коп., 10 индийских рупий, 1000 афгани и 5 юаней.

Как считают сотрудники "Авторадио", собрать такую сумму без помощи добрых и отзывчивых людей было бы невозможно.

Тогда же были подведены итоги, награждены победители, но понадобился месяц, чтобы с пользой распорядиться вырученными деньгами. И здесь, как признал директор "Авторадио" Александр КАРПЕНКО, возникли определенные трудности.

- При выборе подшефных лечебниц мы остановились на детских медучреждениях. В прошлом году мы помогли двум детским домам, а в этом году выбрали детскую больницу и санаторий. На наш взгляд, - это самая уязвимая часть нашего здравоохранения, куда необходимо вкладывать деньги! В течение месяца мы обзванивали больницы и медицинские центры, проводили "исследования и изыскания", пытаясь выяснить нужды медучреждений. С теми, кто "предлагал" нам просто перевести на счет деньги, мы сразу заканчивали разговор. Жители города и края, участники акции да и мы, конечно, должны быть уверены в эффективном использовании вырученных средств. Но не все нам могли дать такие гарантии.

Приехав вместе с командой "Авторадио" в санаторий и больницу, мы сразу же убедились, что привезли помощь по адресу. Своевременность самой акции ни у кого не вызывала сомнений. Так, в детском противотуберкулезном санатории на лечении находятся 92 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, но далеко не каждому родители, не говоря уже о государстве, могут обеспечить полноценное лечение.

Подписывая акт приемки, главный врач санатория волновался как первоклассник, переживая необычность и торжественность момента.

Продолжилась акция на другом конце города - на Змеинке, где получателем даров от участников акции и неравнодушных жителей Владивостока стала Детская клиническая больница №3.

На попечении персонала больницы находятся не совсем обычные пациенты. Большинство детей в возрасте от нескольких месяцев до трех лет попросту брошены родителями, а есть и такие, чье будущее напрямую зависит как от заботливого персонала, так и помощи добрых людей. Это прежде всего малыши, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция.

Во время вручения даров "автобомбил" в детской больнице персонал вынес на улицу четырехмесячного Витю. И все мы, независимо от места работы, возраста и социального статуса, при виде этого крохи стали как будто немного добрее, почувствовали ответственность за таких малышей, волею судеб оставшихся без родителей...

Кстати, первоначально "Супербомбила" задумывался как промо-акция проекта "Авторадио", но только во Владивостоке с самого начала она переросла в кампанию, предоставившую реальную возможность помочь нашим больницам и детям. Обратить внимание жителей Владивостока и Приморского края на проблемы детей, заставить простых людей хоть чуть-чуть стать добрее, остановиться и подумать, что рядом с нами есть те, кому сегодня необходима наша помощь.

Даже те, кто не участвовал в акции и "автобомбил" на стороне, приносили деньги, вещи, бытовую технику, диски, видео- и аудиокассеты и т.д.

Что же касается будущего самой акции "Супербомбила", то, как сказал Александр Карпенко, "пока есть дети, нуждающиеся в помощи отзывчивых и добрых людей, пока еще остаются больницы, где ждут нашу помощь, "Супербомбила" будет продолжаться"...