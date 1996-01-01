Журналистка, смутившая президента, проиграла суд депутату краевого парламента

Приморская журналистка Мария СОЛОВЬЕНКО, прославившаяся на всю страну тем, что ей удалось смутить Президента России во время его недавней пресс-конференции, в минувший четверг предстала перед Фемидой.

В Первомайском районном суде слушалось гражданское дело о защите чести и достоинства по иску председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания края Руслана КОНДРАТОВА к редакции газеты "Народное Вече", учредителем и главным редактором которого является Мария Дмитриевна.

Дело в том, что в одном из мартовских номеров газеты была опубликована статья, частично посвященная краевому депутату. В судебном заседании, которое продолжалось несколько часов, адвокатам редакции не удалось доказать соответствие действительности распространенных в отношении депутата сведений. Так как представители Руслана Кондратова предъявили суду заключение лингвистической экспертизы, в котором распространенные ответчицей сведения квалифицировались как порочащие честь и достоинство депутата.

В связи с этим суд постановил считать распространенные в отношении истца сведения не соответствующими действительности.

"Мы удовлетворены состоявшимся вердиктом, - сказал по окончании процесса представитель истца юрист Александр СУМИН, поскольку были уверены, что распространенные газетой "Народное Вече" сведения не соответствуют действительности".

После вступления решения суда в законную силу ответчик обязан будет опубликовать резолютивную часть решения суда в течение 7 дней.

Нужно отметить, что это первый случай, когда депутат приморского парламента нового созыва выиграл у представителя прессы дело о защите чести и достоинства.