Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лето с компанией "Далта-Восток-1"
Инвестиционно-строительная компания "Далта-Восток-1" в 2007 г. завершает строительство уникального жилого комплекса "Сердце океана", который располагается в районе бухты Федорова, одном из наиболее комфортных и красивых в городе.
Фасад жилого комплекса "Сердце океана" можно определить как один из наиболее оригинальных, и одновременно сложных и трудоемких в исполнении для строителей. Но применяемые ими высокие технологии, совмещенные с необычным архитектурным решением, в конечном итоге подарят прибрежной полосе в этом месте новый интересный акцент - с какой точки зрения ни посмотри. Ну а для тех, кто выберет жилой комплекс "Сердце океана" для себя, гарантированы великолепные виды моря, чистый воздух и близость центра города - всего 5 минут пешком.
Информация о готовности (май-июнь 2007 г.):
Монолитный железобетонный каркас выполнен полностью.
Устройство вентилируемого фасада на 1,2,3 блок-секциях с облицовкой керамогранитом - 50%;
- Сооружение монолитного железобетонного каркаса подземной автопарковки - 100%;
- Возведение технического этажа - 100%.
- Лифты смонтированы полностью.
- Электрификация - 100%;
- Канализация стоков - 100% (сдано);
- Строительство теплосети - 100%
- Строительство водовода - 100%
Еще один несомненный плюс в пользу покупки квартиры в жилом комплексе "Сердце океана" заключается в том, что каждый летний месяц инвестиционно-строительная компания "Далта-Восток-1" предлагает 2 квартиры со скидкой 10%. Размер скидки - до 700 тыс. руб. Сэкономленных денег Вам хватит не только на новоселье, но и на достойный летний отдых.
"Сердце океана" - это визитная карточка не только работы команды профессионалов "Далта-Восток-1", но и всего города.
В текущем году компания начинает строительство административного здания в Находке, а также еще нескольких объектов во Владивостоке:
- Жилой комплекс "Два капитана" (ул. Полевая, д.1, район Эгершельда) - 2-секционный 17-этажный жилой дом с видом на о. Русский и бухту Золотой рог. Нулевой цикл (фундаментные работы) выполнен. Срок сдачи - 2009 г.
- 19-этажный жилой дом по адресу: пр-т Острякова, д.6 - центральное месторасположение, развитая инфраструктура, в то же время удаленность от проезжей части. Срок сдачи - 2009 г.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин