Лето с компанией "Далта-Восток-1"

Инвестиционно-строительная компания "Далта-Восток-1" в 2007 г. завершает строительство уникального жилого комплекса "Сердце океана", который располагается в районе бухты Федорова, одном из наиболее комфортных и красивых в городе.

Фасад жилого комплекса "Сердце океана" можно определить как один из наиболее оригинальных, и одновременно сложных и трудоемких в исполнении для строителей. Но применяемые ими высокие технологии, совмещенные с необычным архитектурным решением, в конечном итоге подарят прибрежной полосе в этом месте новый интересный акцент - с какой точки зрения ни посмотри. Ну а для тех, кто выберет жилой комплекс "Сердце океана" для себя, гарантированы великолепные виды моря, чистый воздух и близость центра города - всего 5 минут пешком.

Информация о готовности (май-июнь 2007 г.):

Монолитный железобетонный каркас выполнен полностью.

Устройство вентилируемого фасада на 1,2,3 блок-секциях с облицовкой керамогранитом - 50%;

- Сооружение монолитного железобетонного каркаса подземной автопарковки - 100%;

- Возведение технического этажа - 100%.

- Лифты смонтированы полностью.

- Электрификация - 100%;

- Канализация стоков - 100% (сдано);

- Строительство теплосети - 100%

- Строительство водовода - 100%

Еще один несомненный плюс в пользу покупки квартиры в жилом комплексе "Сердце океана" заключается в том, что каждый летний месяц инвестиционно-строительная компания "Далта-Восток-1" предлагает 2 квартиры со скидкой 10%. Размер скидки - до 700 тыс. руб. Сэкономленных денег Вам хватит не только на новоселье, но и на достойный летний отдых.

"Сердце океана" - это визитная карточка не только работы команды профессионалов "Далта-Восток-1", но и всего города.

В текущем году компания начинает строительство административного здания в Находке, а также еще нескольких объектов во Владивостоке:

- Жилой комплекс "Два капитана" (ул. Полевая, д.1, район Эгершельда) - 2-секционный 17-этажный жилой дом с видом на о. Русский и бухту Золотой рог. Нулевой цикл (фундаментные работы) выполнен. Срок сдачи - 2009 г.

- 19-этажный жилой дом по адресу: пр-т Острякова, д.6 - центральное месторасположение, развитая инфраструктура, в то же время удаленность от проезжей части. Срок сдачи - 2009 г.