День рождения камина

Древние камины не отличались разнообразием стилей. Камин в вашем доме может быть выполнен в классическом стиле, кантри, модерн или даже хай-тек. Специалисты сети салонов "Камины", где представлены европейские камины самых различных стилей, продолжают знакомить читателей ДДГ "ЗР" с миром каминов.

Слово "камин" у большинства людей вызывает самые приятные ассоциации: живой огонь, потрескивание дров, тепло, мягкий плед, удобное кресло... Сегодня камины являются неотъемлемой частью интерьера большинства загородных домов и даже многих квартир, центром жилища, создающим вокруг себя атмосферу комфорта, уюта и стабильности, предметом особой гордости их хозяев. Но такими они стали не сразу.

Слово "камин" образовано от латинского "caminus", что означает "открытый очаг". Первые очаги стали складывать еще люди каменного века. При этом дым распространялся по всему объему жилища. Позднее для отвода дыма люди стали проделывать отверстия в потолке. Тот день, когда люди догадались установить над очагом первый дымоход, можно, наверное, считать и днем рождения камина.

Свои современные черты камин обрел в Древнем Риме. Печи в домах римлян тогда строились с открытой топкой и трубой, уходящей в потолок. Эти "камины" располагались в центре помещения и представляли самостоятельные сооружения.

В средние века камины обосновались в комнатах. С тех пор мода на камины разной величины начала распространяться с удивительной быстротой. Некоторые отличались просто огромными размерами, чтобы рыцари в них могли целиком изжарить быка.

В эпоху Возрождения камины становятся предметом интереса архитекторов и художников-оформителей. Порталы каминов делались из гранита и мрамора, украшались флорентийской мозаикой, резными украшениями. В моду вошли колонны, капители, пилястры. Благодаря таким архитектурным изыскам камины стали привлекательными элементами дворцового интерьера.

Сегодня камин из предмета роскоши опять превратился в верного друга - теплое, уютное, безопасное место для отдыха и дружеского общения.

Салоны "Камины" предлагает большое количество самых современных моделей каминов. Их дизайн создается с учетом современных тенденций, модных направлений, бережного отношения к старине и классике. Классический стиль, стиль кантри, стиль модерн и, наконец, стиль хай-тек - каждый из них характеризуется своими индивидуальными чертами.

Камины классического стиля отличаются П-образным порталом и, как правило, открытой топкой. Портал может быть исполнен из мрамора, либо из дерева или чугуна. Последнее характерно для английских каминов. В качестве украшения портал классического стиля может быть украшен скульптурными элементами или барельефами. Такой камин хорошо впишется в сдержанный и торжественный интерьер с солидными антикварными креслами и викторианским чайным сервизом.

Каминный стиль кантри еще называют рустикальным или деревенским. Строятся камины такого стиля из пористого материала: песчаника или ракушечника. Характерна для них Д-образная форма портала и помещаемая сверху деревянная балка. Камины в стиле кантри имеют нишу для дров под топкой и массивную балку над топкой, гипсокартонный кожух, маскирующий дымоход, небольшие банкетки по бокам и массу милых мелочей на каминной полке: статуэток, подсвечников, вазочек.

Стиль модерн, так же как и в архитектуре, в качестве основы сочетает в себе базовые элементы классики. Фантазия мастеров-дизайнеров делает эти камины современными, идеально вписывающимися в интерьер городской квартиры или офиса. Форма таких каминов прямоугольная или полукруглая, вытянутая по вертикали. Как правило, такой камин занимает все пространство от пола до потолка.

И, наконец, стиль хай-тек. Это современные огнеупорные материалы - стекло, нержавеющая сталь, полированная сталь и т.д. Хай-тек - это своего рода каминный авангард, где формы порталов ограничены только воображением мастеров и фундаментальными законами физики. Правда, при ознакомлении с некоторыми моделями таких каминов кажется, что эти законы не работают. Особенно сильно такое впечатление создается у каминов Focus. Висящая над полом топка как будто не подвластна закону всемирного тяготения. Некоторые современные камины больше похожи на летающие тарелки или футуристические скульптуры.

Большинство изготовителей выпускают каминные порталы в виде готовых к установке прямоугольных блоков с четко заданным шагом. Так что заказать цельный портал, выполненный в том или ином стиле, несложно. Нужно только точно определить габаритные размеры изделия. А цена на них колеблется в очень широких пределах и зависит, прежде всего, от материала, из которого они изготовлены.

Если вы собрались строить дом, коттедж, то о закладке камина следует подумать заранее, пока дом еще не построен: тогда его вместе с дымоходом можно встроить в стену. Это приблизит желанный день рождения камина в Вашем доме.

Сеть салонов "Камины":

г. Владивосток: ул. Семеновская, 30, тел.:(4232) 43-30-26, ул. Светланская, 157, тел.: (4232) 22-25-25;

г. Хабаровск: ул. 60 лет Октября, 210, тел.: (4212) 27-46-71, ул. Ленинградская, 32, тел.: (4212) 43-72-72.